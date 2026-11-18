🌐 Il 18 novembre 2026 festeggia simbolicamente i 98 anni di Topolino, apparso al cinema nel 1928 con Steamboat Willie. Il calendario religioso ricorda la Dedicazione delle Basiliche di San Pietro e San Paolo, mentre i compleanni illustri comprendono l’astronauta Alan Shepard. Fra cinema, cultura e fumetti, l’oroscopo premia il Toro.

Santo del giorno: le Basiliche di San Pietro e San Paolo

Il 18 novembre la Chiesa celebra la Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo, due luoghi centrali della storia cristiana di Roma.

San Pietro sorge nell’area tradizionalmente associata alla sepoltura dell’apostolo Pietro.

San Paolo fuori le Mura è invece legata alla memoria dell’apostolo delle genti, Paolo di Tarso.

Entrambe le basiliche custodiscono secoli di arte, architettura e tradizioni religiose.

La ricorrenza richiama il significato di Roma come centro storico del cristianesimo occidentale.

Accadde oggi: nel 1928 debutta Topolino

Il 18 novembre 1928 venne proiettato a New York Steamboat Willie, cortometraggio animato con protagonista Mickey Mouse.

Il personaggio, conosciuto in Italia come Topolino, aveva già avuto precedenti apparizioni in produzioni non distribuite inizialmente al pubblico, ma questa data è diventata il suo compleanno simbolico.

La grande novità era l’impiego coordinato del sonoro sincronizzato con le immagini animate.

Il successo contribuì alla crescita dell’impresa fondata da Walt Disney e alla trasformazione del cinema d’animazione.

Nel 2026 sono trascorsi 98 anni dal debutto pubblico.

Nati il 18 novembre: Alan Shepard, il primo americano nello spazio

Il 18 novembre 1923 nasceva Alan Shepard, astronauta statunitense.

Nel maggio 1961 diventò il primo americano a viaggiare nello spazio, con una missione suborbitale a bordo della capsula Freedom 7.

Dieci anni più tardi tornò nello spazio comandando la missione Apollo 14, durante la quale camminò sulla Luna.

La sua carriera rappresenta uno dei passaggi più importanti nella storia dell’esplorazione spaziale.

Eventi e curiosità: Topolino, un successo anche italiano

Il rapporto fra Topolino e l’Italia è particolarmente importante.

Le avventure a fumetti del personaggio hanno avuto nel nostro Paese una tradizione editoriale originale, con sceneggiatori e disegnatori capaci di creare storie apprezzate anche all’estero.

Il celebre formato tascabile della rivista italiana è diventato un punto di riferimento per generazioni di lettori.

Un personaggio nato al cinema si è così trasformato in una presenza familiare nelle edicole italiane.

Segno più fortunato del 18 novembre 2026: Toro

Il Toro succede ai Gemelli.

Il Sole negli ultimi giorni dello Scorpione invita simbolicamente a riflettere su stabilità e rapporti personali.

Amore, soldi e salute: le aspettative del Toro

Amore: spazio alla pazienza, alla disponibilità e alle attenzioni quotidiane.

Soldi: il tema astrologico suggerisce prudenza negli acquisti e gestione ordinata delle spese.

Salute: riposo regolare e movimento moderato restano abitudini generalmente utili.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.