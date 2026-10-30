12:39 pm, 30 Ottobre 26 calendario

Ti svegli alle tre di notte? Ecco cosa ti impedisce di riaddormentarti

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Svegliarsi nel cuore della notte e non riuscire più a dormire è un problema diffuso, spesso aggravato dall’ansia di dover riposare a tutti i costi. Controllare continuamente l’orologio, utilizzare lo smartphone o rimanere a letto frustrati può contribuire a mantenere lo stato di vigilanza. Le indicazioni della medicina del sonno suggeriscono strategie basate su abitudini regolari, riduzione degli stimoli e terapia cognitivo-comportamentale per l’insonnia.

Perché ci svegliamo durante la notte

Il sonno non è una condizione uniforme e continua.

Durante la notte attraversiamo cicli che comprendono fasi differenti, caratterizzate da variazioni dell’attività cerebrale.

Brevi risvegli possono verificarsi senza che vengano ricordati al mattino.

Il problema nasce quando la persona rimane sveglia a lungo e comincia ad associare il letto alla frustrazione.

Stress, preoccupazioni, consumo di caffeina, alcol e condizioni ambientali possono contribuire a questa situazione.

Anche disturbi respiratori, dolore o necessità frequente di urinare possono interrompere il riposo.

L’errore di controllare continuamente l’ora

Ti svegli sempre alle 3 di notte? La tua non è insonnia, è... - The Wom Healthy

Quando ci si sveglia di notte, guardare ripetutamente l’orologio può aumentare la tensione.

La persona comincia a calcolare quanto tempo manca alla sveglia, immaginando già le conseguenze della stanchezza.

Questo processo favorisce uno stato di attivazione mentale incompatibile con un ritorno spontaneo al sonno.

Una strategia utile consiste nel ridurre l’attenzione sul tempo trascorso svegli.

L’obiettivo non è obbligarsi a dormire, ma creare condizioni favorevoli perché il sonno ritorni.

Smartphone e luce: una combinazione sfavorevole

La tentazione di prendere il telefono può essere forte.

Controllare messaggi, notizie e social network offre una distrazione immediata, ma può aumentare la stimolazione cognitiva.

La luce degli schermi può inoltre interferire con alcuni segnali fisiologici collegati al ciclo sonno-veglia.

È generalmente preferibile mantenere un ambiente tranquillo e poco illuminato.

寝る前のスクリーンタイム：睡眠への影響

Quando conviene alzarsi dal letto

Uno dei principi utilizzati nella terapia comportamentale per l’insonnia consiste nell’evitare che il letto diventi il luogo della veglia prolungata.

Quando non si riesce a riaddormentarsi e aumenta la frustrazione, può essere utile alzarsi e svolgere un’attività calma, con poca luce.

La lettura di un testo rilassante o un’attività poco stimolante possono aiutare.

Si torna a letto quando ricompare la sonnolenza.

Non è necessario fissare rigidamente un numero di minuti, soprattutto se controllare l’orologio provoca maggiore ansia.

Il respiro può favorire il rilassamento

Insomnio: Por qué debes levantarte si no te duermes en 15 minutos

Tecniche semplici di respirazione lenta e rilassamento muscolare possono ridurre la tensione.

Non sono però trattamenti capaci di garantire il sonno in ogni situazione.

L’effetto varia da persona a persona.

È importante evitare di trasformare anche il rilassamento in una prestazione da eseguire perfettamente.

Quando serve una valutazione medica

Se i risvegli sono frequenti, persistono nel tempo e compromettono il funzionamento diurno, è opportuno chiedere consiglio al medico.

Russamento intenso, pause respiratorie osservate durante il sonno e sonnolenza eccessiva possono suggerire la necessità di approfondire eventuali disturbi respiratori.

Per l’insonnia cronica, la terapia cognitivo-comportamentale specifica rappresenta un trattamento raccomandato.

Il segreto non consiste nel costringere il cervello a dormire, ma nel ridurre i fattori che mantengono la veglia.

Il sonno è un processo naturale: la ricerca ossessiva di controllarlo può diventare proprio ciò che lo allontana.

Mélatonine : Le guide complet pour l'endormissement et le sommeil – Vegalia

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

30 Ottobre 2026 ( modificato il 28 Ottobre 2026 | 22:40 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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