1:18 pm, 31 Ottobre 26 calendario

Terremoto alla BCE, Lagarde annuncia l’addio anticipato

Di: Redazione Metrotoday

🌐 Dimissioni di Christine Lagarde, la presidente della Banca centrale europea lascerà l’incarico il 7 febbraio 2027, prima della scadenza naturale del mandato prevista per ottobre dello stesso anno. L’annuncio ufficiale è arrivato il 29 ottobre 2026, nella stessa giornata della decisione sui tassi di interesse. La comunicazione è stata trasmessa al Consiglio direttivo della BCE e al presidente del Consiglio europeo António Costa. Si apre così una delicata fase di successione ai vertici della politica monetaria europea.

European Central Bank Press Conference Following Meeting Of ECB Governing Council

L’addio prima della scadenza

Lagarde ha comunicato formalmente la decisione di lasciare l’incarico con diversi mesi di anticipo.

La scelta apre una procedura istituzionale che coinvolge i governi europei e le istituzioni dell’Unione.

Il successore dovrà essere nominato dal Consiglio europeo secondo il percorso previsto dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

L’annuncio arriva in un momento di forte incertezza economica, con l’aumento dei prezzi energetici e il rischio di nuove tensioni inflazionistiche.

Una successione che pesa sull’economia europea

La presidenza della BCE esercita un ruolo determinante nella comunicazione delle decisioni monetarie e nel funzionamento dell’istituzione.

La scelta del successore avrà quindi un significato che va oltre il normale avvicendamento di un incarico.

Gli Stati membri dovranno individuare una figura capace di garantire indipendenza istituzionale, credibilità sui mercati e continuità nella tutela della stabilità monetaria.

La BCE non è una banca controllata da un singolo governo: le sue decisioni devono rispondere al mandato europeo e alle regole di indipendenza.

Ue, chi conta davvero a Bruxelles? I Paesi che hanno occupato più cariche istituzionali e il ruolo dell’Italia: i grafici | Corriere.it

La fase decisiva per l’Unione

La procedura di selezione si svolgerà mentre l’Europa affronta sfide economiche e politiche particolarmente complesse.

La BCE dovrà continuare a prendere decisioni sui tassi anche durante la transizione.

L’obiettivo istituzionale rimane invariato: assicurare la stabilità dei prezzi e preservare la fiducia nella moneta unica.

« La souveraineté financière de l’Europe passe par les eurobonds »

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.
31 Ottobre 2026 ( modificato il 29 Ottobre 2026 | 23:20 )
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