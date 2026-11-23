🌐 Tata Carolina avvicina il debutto: annunciata l’anteprima della sigla alla Milano Music Week. La serie con Carolina Benvenga arriverà su Rai Yoyo e RaiPlay il 12 dicembre, poi su Netflix dal 22. L’album con undici brani uscirà il giorno prima della prima puntata.

La sigla apre il viaggio di Tata Carolina

Prima delle avventure dei Pallotti arriva la musica. Tata Carolina, la serie interpretata da Carolina Benvenga e diretta da Matteo Gentiloni, ha annunciato la presentazione in anteprima della sua sigla originale sabato 21 novembre alla Milano Music Week. Secondo la comunicazione diffusa il 23 novembre, il pubblico della Fabbrica del Vapore ha potuto ascoltare il brano durante l’appuntamento dedicato all’attrice e cantante.

Il programma della manifestazione collocava l’incontro nella Cattedrale della Fabbrica del Vapore, con balli sulle canzoni di Benvenga e una presentazione della nuova serie. Una cornice coerente con un progetto nel quale recitazione, animazione e musica cantata e ballata convivono: le canzoni accompagnano le vicende dei personaggi e le piccole difficoltà che si trovano ad affrontare.

Quando vederla: il calendario tra Rai e Netflix

Il debutto televisivo è fissato per sabato 12 dicembre 2026 alle 20:45 su Rai Yoyo. La prima visione assoluta Rai prevede un episodio al giorno, per un totale di dieci puntate, disponibili contestualmente anche su RaiPlay. Il percorso giornaliero accompagnerà quindi gli spettatori fino al 21 dicembre, prima del successivo passaggio sulla piattaforma Netflix.

Dal 22 dicembre la serie sarà interamente disponibile anche su Netflix. Sono dunque due modalità di distribuzione successive: prima l’appuntamento quotidiano sul canale Rai, affiancato dalla disponibilità su RaiPlay, poi l’arrivo dell’intera serie sull’altra piattaforma. Per le famiglie che vogliono seguirla dall’inizio, il primo appuntamento annunciato resta quello delle 20:45 del 12 dicembre.

Una porta che si apre nel caos dei Pallotti

Al centro della storia c’è la famiglia Pallotti. Carlo, interpretato da Stefano Pesce, e Sandra, a cui dà il volto Aurora Peres, cercano di tenere insieme una quotidianità movimentata con Daniel, Tea e Bibi. La sinossi presenta una casa già immersa nel suo consueto caos quando qualcuno bussa alla porta: è Tata Carolina, che apparentemente nessuno ha chiamato.

Il suo arrivo introduce il motore fantastico del racconto. Sorriso, determinazione e un pizzico di magia sono gli strumenti con cui la protagonista entra nella vita dei Pallotti, diventando l’aiuto di cui la famiglia non sapeva di avere bisogno. Ad accompagnarla c’è Arturo, il suo Fantamico: un amico immaginario che appartiene alla componente animata della serie, accanto agli interpreti in carne e ossa.

I giovani protagonisti sono Jeffrey Uchechidubem Uwadiegwu nel ruolo di Daniel, Domitilla Anna Rossi in quello di Tea e Diana Tosoni nei panni di Bibi. Il racconto mette così a confronto adulti e bambini all’interno della stessa casa, facendo delle loro relazioni il terreno su cui si sviluppano gli interventi della tata e le diverse avventure.

Le piccole sfide diventano racconto musicale

La serie si rivolge a un pubblico familiare, non soltanto ai bambini più piccoli. Nella presentazione del progetto, ogni puntata prende le mosse da una piccola sfida dei giovani personaggi: Tata Carolina li accompagna con consigli e canzoni. Anche i genitori fanno parte di questo percorso narrativo, che propone di osservare le difficoltà quotidiane da prospettive differenti.

È questa l’intenzione dichiarata, distinta naturalmente da qualsiasi risultato educativo dimostrato: costruire un intrattenimento condiviso, nel quale la crescita dei bambini e l’esperienza degli adulti possano incontrarsi. La musica non è presentata come una semplice pausa tra le scene, ma come uno degli strumenti per esprimere emozioni e far procedere la storia. Il registro mescola comicità, fantasia e situazioni domestiche.

L’album arriva l’11 dicembre: undici brani

La prima uscita del calendario sarà però discografica. Venerdì 11 dicembre, un giorno prima dell’esordio televisivo, Sony Music pubblicherà in formato fisico e digitale Tata Carolina – Colonna sonora ufficiale, già annunciato in preordine. Il disco comprende undici tracce: dieci brani inediti e una nuova versione di Buon Natale, canzone già appartenente al repertorio natalizio di Benvenga.

L’album è scritto e composto da Carolina Benvenga, Fabio Ingrosso e Riccardo Scirè. La sigla presentata a Milano fa parte della raccolta, che porta le musiche della serie anche fuori dallo schermo. Il conteggio distingue quindi le nuove canzoni dalla rilettura natalizia: non undici inediti, ma dieci composizioni nuove affiancate da un brano riproposto per l’occasione.

Gli autori e le voci del progetto

L’idea originale della serie è di Carolina Benvenga e Diego Malara. Alla scrittura hanno lavorato Pierdomenico Baccalario, Benvenga, Eleonora Fornasari, Alessandro Gatti, Malara, Vernante Pallotti e Lucia Stipari. La produzione è di Fabula Pictures in associazione con Los Hermanos, con la collaborazione di Rai Kids e la partecipazione di Netflix; la regia è affidata a Matteo Gentiloni.

Benvenga riunisce così nel progetto i ruoli di interprete, ideatrice e coautrice delle canzoni. Accanto alla vicenda televisiva, il disco raccoglie titoli come Tutti insieme, Conta fino a dieci, La fantasia e Gioco di squadra. Nella colonna sonora è presente anche I Fantamici, brano nel quale Carolina Benvenga duetta con Andrea Dianetti.

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