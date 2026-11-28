🌐 Ilary Blasi guiderà Ok il prezzo è giusto! dal 7 dicembre nel preserale di Canale 5, ogni giorno. Tornano la sfida sui prezzi e i rituali storici, mentre resta aperta la questione del coinvolgimento di Iva Zanicchi.

Il ritorno è fissato per il 7 dicembre

La ruota, i prezzi da indovinare e un volto nuovo alla guida: Ok il prezzo è giusto! torna su Canale 5 da lunedì 7 dicembre 2026 con Ilary Blasi. L’annuncio di Mediaset fissa anche la frequenza dell’appuntamento: il programma occuperà il preserale dal lunedì alla domenica. Non una serata celebrativa, dunque, ma un ritorno quotidiano per un titolo che aveva interrotto la propria storia televisiva nel 2001.

La nuova edizione sarà una produzione RTI in collaborazione con Fremantlemedia Italia. La conferma diffusa il 24 novembre mette un punto fermo su conduzione, rete e data di partenza, dopo le anticipazioni delle settimane precedenti. Il calendario annunciato comprende anche il fine settimana: sette appuntamenti settimanali, con Blasi chiamata a dare continuità a una trasmissione costruita sul rapporto diretto fra chi conduce, chi gioca e chi assiste.

La sfida resta riconoscere il prezzo

Il centro del programma resta quello indicato dal titolo: stimare il prezzo di prodotti e beni diversi, dagli acquisti di tutti i giorni fino a un’automobile o a un telefonino. La presentazione ufficiale insiste sulla possibilità di seguire la sfida anche dal divano, provando a formulare la propria risposta prima che venga svelata quella corretta. Il pubblico in studio viene descritto come parte integrante del gioco, non soltanto come cornice delle prove.

Nell’annuncio ricompaiono anche i richiami più riconoscibili della trasmissione, da «Apriti, Sesamo!» al coro del «100». Sono elementi che accompagnano il rilancio insieme alla promessa di un’edizione nuova. La comunicazione di Mediaset presenta quindi un aggiornamento del programma, ma ne conserva l’identità dichiarata: prodotti da valutare, concorrenti da sostenere e spettatori invitati a confrontare la propria intuizione con il prezzo rivelato.

Blasi e il ricordo della televisione dopo i compiti

Per Ilary Blasi il legame con Ok passa anche attraverso un ricordo personale. La conduttrice ha raccontato di aver seguito il programma da ragazza, nel pomeriggio, dopo i compiti. A suo giudizio, giochi di questo tipo mantengono una propria attualità. È la valutazione con cui affronta il nuovo incarico, raccogliendo un titolo che conosce prima di tutto da spettatrice e che ora dovrà guidare in prima persona.

Sul passaggio più atteso dagli appassionati, quello della ruota, Blasi ha assicurato che il coro legato al cento sarà mantenuto. La sua posizione sulla conduzione è invece improntata all’autonomia: ogni presentatore, ha spiegato, possiede uno stile proprio. Quanto a eventuali suggerimenti di Iva Zanicchi, si è detta disponibile a considerarli, precisando però di non averla sentita. Non ha annunciato una partecipazione della cantante alla nuova edizione.

Da Gigi Sabani all’ultima puntata del 2001

L’edizione italiana, ispirata al format statunitense The Price Is Right, debuttò il 21 dicembre 1983 con Gigi Sabani. Nel 1987 arrivò Iva Zanicchi, destinata a diventare il volto più strettamente associato alla trasmissione. L’archivio Mediaset ricorda una storia lunga oltre 3.400 puntate e terminata il 13 aprile 2001, quando a condurre l’ultimo appuntamento fu Maria Teresa Ruta. Il nuovo debutto arriva quindi a venticinque anni dalla chiusura.

Nella versione storica, la ruota permetteva ai concorrenti di avvicinarsi a cento senza superarlo, utilizzando fino a due giri. Centrare il risultato al primo tentativo valeva un milione di lire. Il percorso comprendeva inoltre una sfida sul valore complessivo degli oggetti esposti in vetrina. Sono regole e premi dell’edizione di allora: l’archivio ne documenta il funzionamento, ma non costituisce il regolamento della versione affidata a Blasi.

Il caso Zanicchi: lo sfogo e le scuse

Il ritorno era già diventato argomento di discussione il 1° novembre 2026. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Zanicchi aveva commentato le indiscrezioni sulla ripartenza, rivolgendo apprezzamenti a Blasi e augurandole successo. La contestazione riguardava invece il rapporto con Mediaset: la cantante aveva dichiarato che si sarebbe aspettata una telefonata per essere informata del progetto, usando poi un’espressione volgare nei confronti dell’azienda.

Il 2 novembre Zanicchi si è scusata per quella parola, senza ritirare il contenuto della propria critica. In una nota ha ribadito che, considerato il rapporto con l’azienda e con una trasmissione tanto importante per la sua carriera, avrebbe ritenuto corretto ricevere un avviso prima della diffusione pubblica della notizia. Ha anche rinnovato gli auguri alla nuova conduzione: il suo chiarimento ha distinto il dispiacere per il mancato contatto dal giudizio su Blasi.

L’apertura di Mediaset e i dettagli ancora da definire

Pier Silvio Berlusconi ha successivamente fornito una versione diversa sulla questione dei contatti, dichiarando che lui e Giancarlo Scheri avevano provato più volte a chiamare Zanicchi. Ha inoltre aperto a un suo coinvolgimento, subordinandolo alla volontà della cantante. Una disponibilità non equivale però a un ruolo già concordato: nelle dichiarazioni disponibili non viene definita una presenza di Zanicchi, né come ospite né con un incarico stabile nel programma.

Anche sul piano della messa in onda occorre separare i punti annunciati dai particolari non specificati: la presentazione ufficiale indica la fascia preserale, ma non riporta un orario preciso, la durata delle puntate o il regolamento completo delle nuove prove. Il calendario comunicato da Mediaset prevede l’esordio su Canale 5 il 7 dicembre 2026 e la programmazione dal lunedì alla domenica.

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