🌐 Fiorello porta la Coppa Davis a La Pennicanza: Santopadre indica Musetti e Cobolli per i singolari e Berrettini-Vavassori per l’eventuale doppio. Nella puntata anche il video di Ferragni, l’appello per il Globe e la satira televisiva.

La telefonata che porta la Davis in radio

La formazione azzurra passa anche dalla radio. Nella puntata del 25 novembre 2026 di La Pennicanza, Fiorello chiama in diretta Vincenzo Santopadre e porta al centro della trasmissione la sfida di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud. L’ex tennista e allenatore indica Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti per i singolari, Andrea Vavassori e Matteo Berrettini per il doppio: nomi che coincidono con quelli annunciati per il quarto di finale di Bologna.

L’appuntamento di Rai Radio2, in programma dalle 13:45, intreccia così l’attesa sportiva con gli altri registri dello show: messaggi personali, richiami alla vita culturale romana e imitazioni. Accanto a Fiorello, il programma vede Fabrizio Biggio. Il tennis occupa uno spazio riconoscibile nella puntata, ma non ne esaurisce i contenuti: dal collegamento con Santopadre si passa al video di Chiara Ferragni e poi all’appello per il teatro legato a Gigi Proietti.

Musetti e Cobolli nei singolari, il doppio resta eventuale

Santopadre presenta la Corea del Sud come una squadra «ostica», senza descrivere il confronto come una formalità per gli italiani. La sua anticipazione riguarda soprattutto gli uomini chiamati a giocare: due singolaristi e una coppia per il possibile incontro decisivo. Nel programma ufficiale è Musetti ad aprire contro Seongchan Hong, mentre Cobolli affronta Soonwoo Kwon nel secondo singolare. Il confronto si disputa sul cemento al coperto di BolognaFiere.

Per il doppio sono indicati Berrettini e Vavassori, ma occorre distinguere la designazione dalla certezza di scendere in campo. L’incontro diventa necessario se i singolari si chiudono sull’1-1; inoltre, le scelte dei capitani per la coppia possono ancora cambiare al termine del secondo singolare. La frase pronunciata in radio fotografa dunque la formazione annunciata, non garantisce che tutti e quattro giocheranno. Il capitano azzurro è Filippo Volandri.

Sinner, la previsione di Santopadre non è un bollettino

La conversazione tocca anche Jannik Sinner e i tempi del suo ritorno. Santopadre propone una valutazione personale: immagina di dover attendere la stagione sulla terra, indicando Montecarlo ad aprile come possibile appuntamento per rivederlo in campo. Aggiunge poi un secondo orizzonte, quello del cemento estivo, per un eventuale recupero dei massimi livelli. Nel calendario successivo alla puntata, il riferimento è quindi aprile 2027, non aprile 2026.

È una distinzione sostanziale: le espressioni «secondo me» e «forse» accompagnano il ragionamento dell’allenatore e ne delimitano la portata. Non si tratta dell’annuncio di un’iscrizione a un torneo né di una scadenza certificata dallo staff sanitario. Santopadre separa inoltre due passaggi diversi, il rientro nelle competizioni e il ritorno alla migliore condizione. Presentare entrambi come date già fissate trasformerebbe una previsione in una certezza che nelle sue parole non c’è.

Ferragni risponde con un video per Rosario

Dopo il tennis, la puntata cambia tono con il messaggio di Chiara Ferragni. Fiorello riprende un passaggio della trasmissione precedente e racconta di avere ricevuto un video dall’imprenditrice. Il contenuto è una risposta diretta allo showman, costruita attorno alla parola inglese «cute»: un complimento che diventa il punto d’incontro tra la battuta lanciata in radio e la replica arrivata sul telefono.

«Ciao Rosario, so che ieri volevi sentirti dire che sei cute. Ma lo sai che tu sei sempre super cute!», dice Ferragni nel filmato riportato negli highlights della puntata. Il riferimento a «ieri» riguarda il 24 novembre. Il messaggio resta nel registro dello scambio scherzoso: non contiene annunci professionali o nuovi progetti, ma restituisce alla trasmissione la risposta della protagonista chiamata in causa da Fiorello.

L’appello di Letta per il Globe di Villa Borghese

Un altro video introduce un tema diverso: il destino del Globe Theatre di Villa Borghese, a Roma. Fiorello rilancia l’intervento di Gianni Letta durante la serata dedicata a Gigi Proietti. Il teatro shakespeariano amato dall’attore è al centro di una richiesta di recupero e riapertura. L’appello era stato espresso in occasione del Premio Nazionale Gigi Proietti, alla Sala Umberto, anche davanti al sindaco Roberto Gualtieri.

Letta ricorda i quattro anni di chiusura e auspica che possano esserci le condizioni per i restauri. Anche qui il linguaggio mantiene un margine di prudenza: la vicenda giudiziaria, dice, «pare» conclusa, e «forse» si può procedere. La richiesta al sindaco è di trovare uno «sforzo di fantasia» per superare gli ostacoli burocratici. È un appello alla riapertura, non l’annuncio di una data per il ritorno del pubblico.

Il falso Pier Silvio e i programmi del passato

Il finale torna alla satira televisiva. Dopo le battute di Fiorello su Canale 5 e su «Ok, il prezzo è giusto» con Ilary Blasi, interviene un improbabile Pier Silvio Berlusconi. È il personaggio comico dello sketch, non una telefonata da presentare come dichiarazione autentica dell’amministratore delegato. La trovata consiste nel promettere progetti «nuovissimi» citando titoli che appartengono alla memoria televisiva del pubblico.

Nella sequenza compaiono «Bim bum bam» affidato per scherzo a Ranucci e «Colpo Grosso» associato a Del Vecchio. Le attribuzioni fanno parte del gioco e non costituiscono informazioni sui palinsesti. La telefonata approda infine a una proposta rivolta proprio al conduttore: il personaggio annuncia un «Karaoke» con Fiorello e sostiene di avergli inviato sul cellulare l’offerta economica.

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