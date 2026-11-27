🌐 Fiorello torna sulla polemica dell’Albero del Dono di Milano e ironizza sulle letture politiche delle sue parole. A La Pennicanza anche la videochiamata con Jovanotti e Roberto Gualtieri, tra la corsa annunciata da Ilona Staller e la gag sulla Lupa Capitolina.

La candidatura è una battuta, il bersaglio è la polemica

«Mi sono ritrovato candidato con Fratelli d’Italia a mia insaputa!». Fiorello riparte dall’Albero del Dono di Milano e trasforma le interpretazioni politiche del suo intervento in una nuova gag. Nella puntata del 27 novembre 2026 di La Pennicanza, su Rai Radio2, lo showman torna sul nome scelto per l’abete di piazza Duomo: questa volta al centro non c’è soltanto il Natale, ma anche il modo in cui le sue parole sono state ricondotte a uno schieramento.

Non è un annuncio elettorale. La candidatura evocata dal conduttore appartiene interamente al registro della satira. Fiorello richiama infatti la premessa che aveva accompagnato il precedente intervento: niente strumentalizzazioni, niente contrapposizione fra destra e sinistra, perché per lui il riferimento al Natale sarebbe una questione di buon senso. La battuta racconta proprio lo scarto fra quella richiesta e la lettura politica che, a suo giudizio, ne è seguita.

Da «Albero del Dono» ad «Albero del Condono»

Nel nuovo passaggio radiofonico Fiorello cita anche la risposta del sindaco Giuseppe Sala, che ha definito la controversia una «polemica meschina». Lo showman insiste sulla possibilità di conservare entrambe le espressioni, chiedendo che cosa sarebbe costato chiamare l’installazione «Albero del Dono… di Natale». È il punto su cui costruisce la sua replica: aggiungere il richiamo alla festa senza rinunciare al nome legato alla solidarietà.

Poi arriva il gioco di parole rivolto a Fratelli d’Italia: secondo la gag, quest’anno il partito porterà in piazza l’«Albero del Condono». Anche qui non si tratta di un’iniziativa annunciata, ma di una battuta che sposta il bersaglio dalla scelta milanese alla politica nazionale. Nel giro di poche frasi il conduttore prende così le distanze dall’arruolamento di parte evocato poco prima, senza ritirare la propria osservazione sul nome dell’albero.

Il contesto milanese: un nome legato alla solidarietà

La discussione riguarda l’abete di piazza Duomo a Milano, inserito nel progetto cittadino Natale degli Alberi 2026. La denominazione Albero del Dono richiama una raccolta fondi destinata a Progetto Arca, Caritas Ambrosiana e Comunità di Sant’Egidio. Il collegamento con la beneficenza è dunque un elemento concreto dell’iniziativa, distinto dalle interpretazioni politiche sul mancato riferimento esplicito al Natale nel nome.

Sala ha respinto le accuse di voler cancellare la tradizione natalizia e ha ricordato che la stessa denominazione era stata impiegata già nel 2020. Il progetto comunale del 2026, inoltre, richiede che gli allestimenti siano accompagnati da iniziative solidali. Da una parte ci sono quindi le contestazioni sul linguaggio scelto; dall’altra la spiegazione dell’amministrazione, che lega quel nome alla finalità dell’installazione. La controversia non riguarda l’abolizione dell’albero, che resta previsto nel programma delle festività.

Staller guarda al Campidoglio, Jovanotti scherza sulla coalizione

La politica torna nella puntata anche attraverso Roma. Fiorello commenta l’intenzione di Ilona Staller, conosciuta come Cicciolina, di candidarsi a sindaca. L’ex parlamentare l’ha annunciata il 26 novembre, spiegando di essere al lavoro sul progetto senza indicare il partito con cui vorrebbe presentarsi. Il dato da distinguere è questo: c’è una volontà dichiarata di partecipare alla corsa, non la documentazione di una candidatura già formalizzata.

Lo showman scherza sull’accostamento dei nomi di Gualtieri e Cicciolina nei titoli, trasformandolo in un doppio senso cinematografico. Il tema riemerge nella videochiamata con Jovanotti e il sindaco Roberto Gualtieri. Il cantante propone per gioco una coalizione e immagina che Staller possa portare un 2%: una percentuale comica, non un sondaggio. La conversazione non contiene l’annuncio di un accordo politico né elementi per attribuire ai partecipanti un’intesa elettorale.

La Lupa Capitolina e le multe: il siparietto con Gualtieri

Nel collegamento trova spazio anche la Lupa Capitolina evocata per Fiorello. Gualtieri dice che Lorenzo, cioè Jovanotti, si sta adoperando per lui e parla di un comitato impegnato a esaminare la pratica. Poi aggiunge il controllo sul pagamento delle multe, mantenendo il tono scherzoso del dialogo. Il riferimento agli accertamenti entra così nel siparietto come un ulteriore ostacolo comico sulla strada del riconoscimento.

Le parole del sindaco, pronunciate tra il serio e il faceto, non equivalgono a una comunicazione formale di conferimento. Dal materiale disponibile non emergono una data di consegna o un provvedimento da presentare come definitivo. Il passaggio resta parte della conversazione a distanza fra i tre protagonisti, con Jovanotti chiamato in causa da Gualtieri come sostenitore dello showman.

L’autoironia sullo spettacolo e la data dell’accensione

Nell’ultima parte Fiorello richiama le polemiche su Pierluigi Diaco, ma porta subito il discorso su se stesso e sui retroscena dello spettacolo. Evoca quarant’anni di carriera, sfuriate e scheletri nell’armadio, fino all’iperbole delle proprie «catacombe». È un’autocaricatura: quelle espressioni non descrivono episodi specifici documentati e non vanno trasformate in ammissioni di fatti ulteriori.

L’albero milanese da cui è partita la nuova sequenza di battute è un abete alto 26 metri. L’accensione in piazza Duomo è prevista per il 4 dicembre 2026 alle 17.

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