🌐 Rakuten TV LIVE conclude a Milano il circuito europeo 2026: oltre 300 professionisti coinvolti nelle quattro tappe. Con IAB Italia il confronto su misurazione e frammentazione della Connected TV, mentre l’organizzatore prepara la ripartenza da Parigi nel 2027.

Milano chiude il primo circuito europeo

Come misurare la pubblicità sulla televisione connessa e come far dialogare un mercato frammentato: sono le questioni portate al confronto milanese di Rakuten TV Enterprise LIVE, il ciclo europeo dedicato agli operatori della Connected TV e dello streaming. L’appuntamento del 26 novembre 2026, ospitato dall’hotel Principe di Savoia, ha concluso la prima edizione dell’iniziativa. Secondo il bilancio diffuso dall’organizzatore, le quattro tappe hanno coinvolto complessivamente oltre 300 dirigenti e professionisti senior, provenienti da più di 150 imprese.

Il dato riguarda dunque l’intero percorso europeo, non il solo incontro italiano. Il calendario è cominciato a Madrid il 17 marzo, è proseguito a Londra il 9 giugno e a Monaco il 3 novembre, prima della chiusura milanese. La formula scelta da Rakuten TV Enterprise ha affiancato incontri e occasioni di relazione professionale, con l’obiettivo dichiarato di dare continuità al dialogo tra i diversi segmenti dell’industria audiovisiva.

Piattaforme, agenzie e produttori allo stesso tavolo

Il circuito ha riunito categorie che partecipano a fasi differenti dello stesso mercato: agenzie pubblicitarie e media, piattaforme, società di produzione, studios, titolari di contenuti ed emittenti televisive. Tra le aziende indicate nel bilancio figurano Google, Samsung, Disney, Sony Pictures, NBCUniversal, Paramount, TIM, Comcast, Publicis, Dentsu e Omnicom. Per Milano, l’organizzatore segnala anche le presenze di Rai Com, The Walt Disney Company, Rainbow, Havas Media e DAZN.

La varietà dei partecipanti è coerente con l’impostazione della divisione Enterprise, che propone servizi rivolti sia a chi possiede contenuti sia a chi li distribuisce o investe in pubblicità. LIVE è un’iniziativa tra professionisti, non una presentazione di nuovi programmi al pubblico: il suo oggetto è il funzionamento del mercato, dalle relazioni commerciali ai modelli di distribuzione e monetizzazione. La stessa offerta Enterprise distingue servizi per inserzionisti e agenzie, titolari di contenuti e operatori televisivi.

Dufour punta sulla collaborazione europea

Cédric Dufour, amministratore delegato di Rakuten TV, ha presentato il confronto tra piattaforme, inserzionisti, società media e partner tecnologici come una condizione importante per sviluppare le opportunità della CTV. Nella sua lettura, il consolidamento dello streaming e l’evoluzione dei modelli pubblicitari richiedono uno spazio stabile di scambio tra i responsabili del settore. È questa la funzione che l’azienda assegna al circuito LIVE.

Si tratta di un obiettivo strategico dichiarato dall’organizzatore, da distinguere dai risultati già misurabili. Il numero dei partecipanti descrive la dimensione dell’iniziativa, ma non documenta di per sé nuovi investimenti, contratti o incrementi dei ricavi. L’impostazione europea era comunque presente fin dall’avvio: il gruppo aveva illustrato il debutto madrileno come un incontro sull’evoluzione del mercato e sul ruolo dell’innovazione tecnologica, con oltre 150 esponenti del settore.

IAB Italia: misurazione e frammentazione restano aperte

Ad aprire l’appuntamento di Milano è stata Erika Fattori, presidente di IAB Italia. Nel suo intervento ha richiamato due nodi: gli standard di misurazione e la frammentazione del mercato. Fattori ha riferito che l’associazione ha affrontato queste sfide attraverso un gruppo di lavoro dedicato e un White Paper, indicando nel confronto tra gli operatori una strada per favorire un approccio maggiormente condiviso.

La presidente ha inoltre descritto un duplice valore della Connected TV per i marchi: canale orientato alla performance e strumento per rafforzare la fiducia. Sono due finalità richiamate nel suo intervento, non risultati certificati dall’incontro milanese. Il riferimento agli standard mantiene il confronto su una questione concreta: quali criteri condividere quando aziende con ruoli diversi discutono dell’efficacia della pubblicità e del valore degli spazi disponibili.

Le testimonianze da Londra e dal mondo della ricerca

Il tema delle alleanze ricorre anche nella testimonianza di Marion Ranchet, fondatrice della società di consulenza Streaming Made Easy. Riferendosi alla tappa londinese, Ranchet ha raccontato che alcuni partner avevano discusso apertamente di accordi commerciali davanti a una platea di decisori. A suo giudizio, procedere isolatamente rallenta la crescita nello streaming europeo, mentre la collaborazione favorisce visibilità e ricavi.

Jens Barczewski, Managing Partner Media Insights di Omnicom Intelligence, ha invece sottolineato il contributo della ricerca alla lettura dei cambiamenti. Secondo il manager, le collaborazioni in questo campo aiutano a individuare precocemente le principali tendenze. Entrambe le testimonianze esprimono valutazioni professionali: sostengono l’utilità degli incontri, ma non forniscono un rendiconto economico degli accordi evocati né una misura dei benefici prodotti dal circuito.

Il ruolo di Enterprise e il progetto per Parigi

La divisione B2B di Rakuten TV opera anche a supporto dei partner che vogliono lanciare, gestire e monetizzare canali FAST e applicazioni video incentrate sui contenuti. I FAST sono canali televisivi gratuiti sostenuti dalla pubblicità. Questa attività colloca l’organizzatore nello stesso mercato al quale si rivolgono gli incontri: non soltanto come promotore del confronto, ma anche come fornitore di servizi per lo sviluppo e la distribuzione dell’offerta audiovisiva.

Dopo Milano, Rakuten TV Enterprise ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo ciclo LIVE per il 2027. L’intenzione comunicata è inaugurarlo a Parigi all’inizio dell’anno; si tratta quindi della programmazione della prossima edizione, non di un appuntamento già svolto. Nel bilancio diffuso il 27 novembre, la capitale francese è indicata come sede di apertura, senza una data precisa per l’incontro.

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