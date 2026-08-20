Sagre di fine agosto tra borghi e sapori d’Italia

🌐 Sagre agosto 2026, l’Italia del gusto si mette in viaggio: tra borghi storici, montagne e piazze d’estate, cinque appuntamenti dal 21 al 23 agosto raccontano un Paese dove cibo, tradizioni e territorio diventano un’unica esperienza.

L’estate italiana ha un modo tutto suo di raccontarsi. Non passa soltanto dalle spiagge affollate, dalle città d’arte o dalle località più fotografate, ma anche dalle piazze dei piccoli borghi, dalle strade di montagna e dalle feste popolari che per qualche giorno riportano al centro ciò che rende riconoscibile un territorio: i suoi prodotti, le sue ricette, la musica, l’artigianato e soprattutto la capacità di stare insieme.

È questo il filo conduttore delle sagre di agosto 2026, che nel fine settimana del 21-23 agosto propongono un itinerario capace di attraversare l’Italia da nord a sud attraverso esperienze molto diverse tra loro. C’è chi sceglie una camminata tra antiche case rurali con una degustazione a ogni tappa, chi preferisce celebrare una delle grandi eccellenze dell’Alta Langa, chi abbina cinema e gastronomia e chi, invece, punta tutto sulla cucina conviviale delle feste di paese.

Il risultato è una fotografia dell’Italia più autentica, quella in cui il viaggio non si limita alla destinazione, ma passa dal piatto che si assaggia, dal produttore che lo racconta e dal borgo che lo custodisce.

Sagre agosto 2026: un weekend alla scoperta dell’Italia del gusto

Il calendario del terzo weekend di agosto è particolarmente interessante perché mette insieme appuntamenti molto diversi per atmosfera e proposta. Non si tratta soltanto di scegliere dove mangiare, ma di decidere quale tipo di esperienza vivere.

In Trentino si cammina tra borghi e Dolomiti; in Piemonte la nocciola diventa protagonista assoluta di una festa storica; a Bergamo il cibo incontra il cinema in una delle cornici più suggestive della Lombardia; nel Mantovano la formula è quella, sempre vincente, di birra, gnocco fritto e specialità regionali; sull’Appennino bolognese, infine, è il porcino a richiamare appassionati e buongustai.

Cinque appuntamenti, dunque, ma un’unica idea: scoprire il territorio attraverso il gusto.

Borgustiamo a San Lorenzo Dorsino: una camminata tra gusto e tradizione

Sabato 22 agosto il viaggio può cominciare ai piedi delle Dolomiti di Brenta, dove il paesaggio alpino fa da sfondo a Borgustiamo: Walk, Wine & Food.

L’appuntamento coinvolge Dorsino e San Lorenzo, nel territorio trentino, e propone una formula particolarmente adatta a chi non ama le sagre tradizionali organizzate intorno a un unico punto di ristoro. Qui il cibo accompagna il movimento: il percorso si sviluppa per circa 5 chilometri e sette tappe, attraversando vie acciottolate e antiche dimore rurali.

L’idea è quella di trasformare la degustazione in un piccolo viaggio a piedi. Si parte dalla colazione e si procede attraverso diverse specialità della tradizione locale, arrivando fino al dolce. Nel mezzo ci sono prodotti del territorio, incontri, musica, giochi e momenti dedicati alla cultura popolare.

È una proposta interessante anche per le famiglie, perché il percorso è pensato per essere accessibile anche con passeggini. L’arrivo è previsto nel pomeriggio, con un momento finale che completa una giornata costruita intorno alla convivialità e alla scoperta lenta del borgo.

Un itinerario che vale anche oltre la sagra

Il valore di questo appuntamento sta soprattutto nella cornice. Dorsino conserva un’impronta rurale riconoscibile, con case in pietra e legno, fontane e scorci che raccontano una dimensione alpina lontana dai ritmi delle località turistiche più affollate.

Per chi vuole trasformare la partecipazione alla festa in una vera gita, il consiglio è di considerare l’intera zona come una destinazione. Qui gastronomia, passeggiate e paesaggio si completano a vicenda, rendendo l’esperienza interessante anche per chi viaggia con bambini.

Cortemilia e la nocciola: il sapore dell’Alta Langa

Dal Trentino si scende idealmente verso il Piemonte, dove Cortemilia celebra uno dei prodotti simbolo delle colline delle Langhe: la Nocciola Piemonte IGP.

La Sagra della Nocciola Piemonte prosegue fino al 30 agosto e nel 2026 raggiunge un traguardo particolarmente significativo: 71 anni di storia. Un dato che racconta quanto una manifestazione gastronomica possa diventare parte integrante dell’identità di un paese.

La protagonista è la cosiddetta tonda gentile, ingrediente che negli anni ha superato i confini della pasticceria per entrare in una quantità sorprendente di preparazioni. A Cortemilia viene infatti proposta in ricette capaci di spaziare dalla carne al pesce, dalle verdure alle reinterpretazioni di piatti provenienti da altre tradizioni culinarie.

Il punto interessante è proprio questo: la nocciola non viene trattata come un semplice prodotto da degustazione, ma come un ingrediente versatile intorno al quale costruire una narrazione gastronomica.

La festa affianca al cibo musica, balli, spettacoli e intrattenimento. L’ingresso gratuito contribuisce a rendere l’appuntamento accessibile a un pubblico ampio, dalle famiglie ai visitatori interessati alla gastronomia, fino a chi cerca una serata estiva diversa dal solito.

Perché Cortemilia è una tappa da segnare

Una visita durante la festa permette di unire l’esperienza gastronomica alla scoperta dell’Alta Langa. Il vero valore aggiunto è proprio la possibilità di uscire dalla logica della semplice sagra e trasformare la giornata in un itinerario nel paesaggio delle colline piemontesi.

Il borgo diventa così il punto di partenza per conoscere una cultura agricola e alimentare nella quale il prodotto locale è ancora fortemente legato al territorio.

Food Film Fest a Bergamo: quando il cinema incontra la cucina

La terza tappa cambia completamente atmosfera. Dal 19 al 22 agosto, Piazza Mascheroni nella Città Alta di Bergamo diventa lo scenario del Food Film Fest, una manifestazione che mette insieme due linguaggi apparentemente lontani ma in realtà profondamente legati: cinema e gastronomia.

Per quattro serate il pubblico può assistere a una selezione di produzioni cinematografiche internazionali dedicate al mondo del cibo. Il programma comprende circa 50 film, suddivisi tra Food Movie, documentari e animazione.

La formula è particolarmente efficace perché alla proiezione viene affiancata la degustazione. Il cinema diventa quindi il punto di partenza per parlare di ingredienti, filiere e prodotti locali.

È un modo contemporaneo di interpretare il concetto di festa gastronomica: meno centrato sulla quantità e più orientato alla curiosità, alla cultura e alla scoperta.

Un appuntamento pensato anche per le famiglie

Il Food Film Fest non si rivolge soltanto agli adulti. Laboratori del gusto e attività ludico-educative ampliano la proposta anche ai più piccoli, mentre aperitivi e appuntamenti culturali completano il programma.

Il fatto che l’ingresso sia gratuito rende inoltre l’iniziativa particolarmente interessante per chi vuole vivere una serata in Città Alta combinando cultura, spettacolo e sapori bergamaschi.

Belforte, quattro giorni tra gnocco fritto, salumi e birra

Per chi invece associa l’estate alla tavola in compagnia, la destinazione può essere Belforte, nel Mantovano.

Da venerdì 21 a lunedì 24 agosto torna la Festa della Birra e dello Gnocco Fritto, una manifestazione che da oltre vent’anni punta su una delle formule più semplici e irresistibili della convivialità emiliana e padana.

Lo gnocco fritto arriva in tavola insieme a salumi e formaggi, con una selezione che comprende specialità come salame mantovano, spalla cotta, gorgonzola e provolone.

Ma il menu non si ferma qui. Tra le proposte spicca il risotto alla belfortese, preparato con salsiccia, pomodoro e piselli, insieme al fritto misto di pesce.

La struttura della festa è quella che molti cercano nelle serate estive: piatti sostanziosi, tavolate, birra e musica dal vivo. Una formula senza complicazioni, nella quale il valore dell’esperienza sta soprattutto nella dimensione collettiva e informale.

È anche una delle occasioni più adatte a chi vuole organizzare un’uscita serale con amici, senza rinunciare alla possibilità di assaggiare diverse specialità in un unico appuntamento.

Castel del Rio: il porcino torna protagonista sull’Appennino

L’ultima tappa porta nell’Appennino bolognese, a Castel del Rio, dove il protagonista è uno dei prodotti più amati della cucina di montagna: il porcino.

La Sagra del Porcino è in programma nei weekend del 22-23 e del 29-30 agosto, offrendo quindi un’opportunità più ampia rispetto agli appuntamenti concentrati in una sola giornata.

Il cuore della manifestazione è naturalmente la cucina. Gli stand gastronomici propongono piatti a base di funghi dall’antipasto al secondo, mentre nelle vie del paese il mercato permette di scoprire prodotti locali e artigianato.

Anche in questo caso la festa non è soltanto gastronomia. Spettacoli e intrattenimento completano l’appuntamento, creando un’atmosfera adatta sia agli appassionati di cucina sia alle famiglie.

Una scelta intelligente per chi vuole dedicare al territorio un’intera giornata: la domenica, infatti, gli stand sono aperti sia a pranzo sia a cena, mentre il sabato l’attività gastronomica parte dalle 19.

Il gusto del bosco nel cuore dell’Appennino

Il porcino è uno di quegli ingredienti capaci di raccontare immediatamente un paesaggio. Il suo legame con il bosco, con la raccolta e con la cucina tradizionale rende la sagra un’occasione per riscoprire un rapporto antico tra comunità e ambiente naturale.

Anche la presenza di un menu dedicato ai bambini, senza funghi, mostra come la festa sia costruita per coinvolgere generazioni diverse.

Perché le sagre sono diventate una nuova forma di viaggio

Il successo di questi appuntamenti non dipende soltanto dalla possibilità di mangiare bene. La vera forza delle sagre contemporanee è la capacità di offrire un’esperienza territoriale completa.

Il visitatore non cerca più esclusivamente il piatto tipico. Cerca una storia, un luogo, un’atmosfera. Vuole sapere da dove arriva un ingrediente, vedere il borgo nel quale è nato, ascoltare musica locale, partecipare a un evento e magari scoprire una destinazione nella quale tornare.

È questo che rende particolarmente interessanti le sagre di agosto 2026. In un periodo dell’anno nel quale il turismo tende spesso a concentrarsi sulle mete più note, questi eventi permettono di spostare lo sguardo verso l’Italia dei piccoli centri.

Dal punto di vista turistico, inoltre, la formula è ideale per costruire brevi itinerari. Una festa può diventare il motivo per trascorrere un weekend in una zona, visitare un borgo vicino, percorrere un sentiero o fermarsi in una cantina, in un caseificio o in una bottega artigiana.

Cinque esperienze, cinque modi diversi di vivere l’estate italiana

Guardando la mappa degli appuntamenti, emerge una caratteristica precisa: non esiste un solo modo di vivere una sagra.

A San Lorenzo Dorsino il gusto si scopre camminando tra borghi e montagne. A Cortemilia il protagonista è un prodotto simbolo, capace di rappresentare un’intera area geografica. A Bergamo la cucina diventa cultura e spettacolo attraverso il cinema. A Belforte prevale la convivialità delle grandi tavolate estive. A Castel del Rio il bosco entra direttamente nel piatto attraverso il porcino.

È proprio questa varietà a rendere il weekend del 21-23 agosto particolarmente interessante per chi vuole progettare una gita fuori dagli itinerari più prevedibili.

L’estate, del resto, è la stagione ideale per questo tipo di turismo. Le giornate lunghe permettono di visitare un borgo prima della festa, cenare all’aperto, assistere a un concerto o a una proiezione e rientrare con la sensazione di avere scoperto qualcosa di autentico.

E forse è proprio questa la qualità più preziosa delle sagre italiane: ricordare che il viaggio può iniziare anche da un piatto, da un profumo o da una ricetta tramandata nel tempo.

Tra Dolomiti, Langhe, Città Alta e Appennino, il prossimo weekend offre dunque molte occasioni per mettersi in strada. Non serve inseguire la meta più famosa: a volte basta seguire il profumo della cucina per trovare uno dei volti più veri dell’Italia.