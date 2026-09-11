Syusy & Patrizio News da Marzabotto, Cuba e Italia | TG del Turismo

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Ecco le Syusy & Patrizio News di oggi:

🟣Ha riaperto, già all’inizio dell’estate, il Museo nazionale etrusco Pompeo Aria di Marzabotto, con un nuovo allestimento, aggiornato e inclusivo. L’intervento che ha riguardato gli spazi interni proseguirà poi nel vasto parco archeologico – ben 25 ettari – dell’antica città etrusca di Kainua, che sorgeva sul Pian di Misano, vicino a Marzabotto (provincia di Bologna). Kainua, dice Syusy, era importante perché era il porto di terra degli Etruschi, che trasportavano il ferro dall’Isola d’Elba attraverso gli Appennini, lungo il Reno, per arrivare alla città di Spina sull’Adriatico. Sono argomenti di cui si è occupata nella serie “I popoli del mare”, di cui vi facciamo vedere adesso un estratto ma che potete recuperare per intero su Per Caso TV!

Ma per tornare al museo Pompeo Aria, il nuovo allestimento è arricchito dai numerosi nuovi reperti rinvenuti durante le campagne di scavo dell’Università di Bologna. Fino al 29 settembre, poi, il museo ospita un’esposizione temporanea dedicata alle terrecotte votive provenienti dal Santuario di Veio e conservate presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Info su: https://museiitaliani.it/sites/mnemam…

🟣Di Cuba Syusy e Patrizio hanno sempre parlato come di una delle mete più affascinanti per un viaggio. Allora vogliamo farvi ascoltare un appello che proviene da Cuba ed è stato tradotto e divulgato dall’Associazione Svizzera-Cuba, sezione Ticino: un appello che invita a riconoscere e chiamare il blocco che ha colpito il Paese per quello che è, crimine contro l’umanità. Lo legge Patrizio. La notizia è che vi sarà all’assemblea generale dell’ONU un dibattito sulla richiesta di Cuba di condannare il blocco economico-finanziario che dura da 60 anni. Questa richiesta avanzata dall’Avana ha avuto 136 voti favorevoli, 9 contrari e 60 astensioni. L’Italia si è astenuta.

🟣Una notizia davvero molto importante: il turismo accessibile sbarca ufficialmente su italia.it, il portale nazionale del Ministero del Turismo. Grazie a un accordo con Village for all, il network specializzato nel turismo accessibile animato dal nostro amico Roberto Vitali, adesso le strutture e le destinazioni verificate come “accessibili per tutti” sono rintracciabili direttamente sul sito ufficiale di promozione del nostro Paese. L’accessibilità viene riconosciuta come un elemento cardine della qualità dell’accoglienza. In questo modo, milioni di viaggiatori con esigenze specifiche — dalle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, fino agli anziani e alle famiglie con bambini piccoli — potranno pianificare le proprie vacanze in modo sicuro. Ecco il link diretto: https://www.italia.it/it/italia/cosa-…

🟣Vi abbiamo già raccontato di Walden – viaggi a piedi, che organizza trekking dai tre agli otto giorni, in collaborazione con Viaggi Solidali, tour operator di Turismo responsabile. Walden offre viaggi per i gruppi precostituiti, accompagnati da guide ambientali, per varie tipologie di itinerari (naturalistici, storico-culturali e enogastronomici). E gli itinerari possibili sono moltissimi, dal Cilento alle Dolomiti, dalla Sardegna ai Sibillini. Si mangia cibo biologico, produzioni locali, ci si ferma in strutture sostenibili… I gruppi sono di massimo 20-25 persone (minimo 8). Vi suggeriamo questa volta la possibilità di pensare, per esempio, a un viaggio scolastico alternativo a quelli consueti. O a un viaggio tra colleghi, amici… Se siete più di dieci, uno, il capogruppo, che nel caso di una scuola è il professore, non paga. Info su: https://www.waldenviaggiapiedi.it/

🟣Concludiamo ricordandovi che, se state organizzando un viaggio, sul sito https://www.italiaslowtour.it/ trovate tante convenzioni e sconti riservati agli iscritti al sito, su hotel, noleggio auto, noleggio barche e sull’assicurazione di viaggio con Columbus Assicurazioni!

Alla prossima settimana

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Una produzione Per Caso SRL a cura della testata giornalistica on line italiaslowtour.it (reg. Tribunale di Bologna n. 85443 del 17/9/2020)

Regia e Montaggio: Anapì Stori

Redazione: Federica Monterisi, Francesca Piconi

Grafica: Roberto Baldassari

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