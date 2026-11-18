🌐 Le etichette elettroniche permettono ai supermercati di aggiornare rapidamente i prezzi. Ma il display non prova l’uso di algoritmi per rincari personalizzati: ecco le differenze e le tutele per chi acquista.

Il cartellino cambia, ma non dimostra un rincaro automatico

Un prezzo sullo scaffale può cambiare senza che un addetto sostituisca il cartellino. È la possibilità concreta offerta dalle etichette elettroniche nei supermercati, tornata al centro dell’attenzione dei consumatori. Il punto, però, non è soltanto quanto rapidamente si possa aggiornare una cifra: è capire chi la decide, con quali criteri e quali informazioni riceva chi sta facendo la spesa. La capacità tecnica di modificare un prezzo non dimostra, da sola, che venga aumentato negli orari di maggiore affluenza.

Dalle verifiche disponibili non emergono elementi sufficienti per descrivere i rincari basati sulla presenza dei clienti come una pratica diffusa nella grande distribuzione italiana. Non va quindi confusa una possibilità con un comportamento accertato. Anche l’espressione “sotto osservazione” richiede cautela: l’attenzione sulle conseguenze della tecnologia non equivale all’annuncio di un’indagine delle autorità contro i supermercati che la utilizzano.

Tre cose diverse: display, prezzi dinamici e personalizzazione

L’etichetta elettronica è anzitutto uno strumento di visualizzazione. Riceve le informazioni dal sistema del negozio e sostituisce il supporto cartaceo: il prezzo può essere stabilito anche da un responsabile commerciale, senza intelligenza artificiale. Vedere un piccolo schermo non significa trovarsi davanti a un algoritmo che decide quanto far pagare. Il cambiamento immediatamente visibile riguarda il modo in cui l’informazione arriva sullo scaffale, non necessariamente il criterio con cui viene determinata.

Il prezzo dinamico riguarda invece la variazione nel tempo, per esempio in relazione alle condizioni di mercato o alle scorte. Il prezzo personalizzato introduce un altro passaggio: utilizzare informazioni sul singolo cliente per differenziare l’offerta. Sono meccanismi distinti. Una promozione riservata ai titolari di una carta fedeltà, inoltre, non dimostra automaticamente l’esistenza di un sistema che calcola per ciascuno il massimo importo che sarebbe disposto a spendere.

Il progetto italiano: cosa è stato annunciato

Un esempio documentato è la collaborazione tra Coop Alleanza 3.0 e VusionGroup, annunciata l’11 dicembre 2024. Il progetto prevedeva l’adozione progressiva della piattaforma VusionCloud e delle etichette elettroniche SESimagotag. Tra gli obiettivi dichiarati figuravano aggiornamenti più rapidi dei prezzi, maggiore accuratezza delle informazioni e riduzione della stampa cartacea. Si tratta delle finalità indicate nell’annuncio, non della prova che ogni risultato sia già stato raggiunto.

Nello stesso progetto era prevista, in alcuni negozi, la sperimentazione di visione artificiale e intelligenza artificiale per monitorare gli scaffali. La distinzione conta: controllare la disponibilità dei prodotti non equivale a riconoscere il cliente per imporgli un prezzo diverso. L’annuncio descriveva anche etichette multicolore e LED destinati a facilitare le attività degli addetti. Non documentava l’applicazione di rincari individuali basati sulle caratteristiche di chi acquista.

La ricerca che invita a distinguere timori e risultati

Un elemento utile arriva dagli Stati Uniti. Il 22 luglio 2025 l’Università della California a San Diego ha presentato una ricerca sull’introduzione delle etichette elettroniche, basata su oltre 180 milioni di osservazioni a livello di prodotto. Il lavoro confrontava il comportamento dei prezzi prima e dopo l’adozione dei dispositivi e non rilevava un aumento statisticamente significativo dei rincari temporanei nel campione esaminato.

Il risultato non certifica qualsiasi utilizzo futuro e non descrive automaticamente il mercato italiano. Offre però un riscontro concreto contro l’equazione tra digitalizzazione del cartellino e rincaro sistematico. Il perimetro dell’indagine resta essenziale: osservare che una tecnologia non ha prodotto un certo effetto nei negozi studiati è diverso dall’affermare che quell’effetto sia impossibile ovunque. I dati disponibili vanno letti entro i limiti del campione, senza trasformarli né in un allarme né in una garanzia assoluta.

Le regole italiane restano anche sullo schermo

Il passaggio dalla carta al display non cancella gli obblighi di informazione. Il Codice del consumo prevede l’indicazione del prezzo di vendita e, salvo le eccezioni stabilite, del prezzo per unità di misura. Quest’ultimo consente di confrontare confezioni di dimensioni diverse: il numero più evidente non è l’unico dato che conta. La disciplina richiede che le indicazioni siano chiare e leggibili, indipendentemente dal supporto utilizzato dal negozio.

Per gli annunci di riduzione del prezzo, l’articolo 17-bis individua come riferimento, in via generale, il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti. Sono previste eccezioni, fra cui quella relativa ai prodotti agricoli e alimentari deperibili individuati dalla legge. Non sarebbe quindi corretto estendere indistintamente la stessa regola a ogni alimento o sostenere che l’etichetta digitale renda superflua l’indicazione del prezzo precedente quando dovuta.

Negli Stati Uniti una legge separa dati personali ed etichette

Il confronto internazionale mostra che i due temi possono essere affrontati separatamente. Il 23 luglio 2026 la governatrice del New Jersey Mikie Sherrill ha firmato il Fair Price Protection Act. La legge vieta l’impiego dei dati personali per determinare prezzi individualizzati su alimentari e altri beni necessari, senza vietare i programmi fedeltà o gli sconti. È un intervento statale americano, non una disposizione applicabile ai supermercati italiani.

La stessa legge prevede una moratoria annuale sui nuovi impieghi delle etichette elettroniche, accompagnata da uno studio della New Jersey Innovation Authority sugli effetti della tecnologia. La misura distingue dunque la raccolta e l’utilizzo dei dati dal dispositivo che espone il prezzo. Il provvedimento non richiede ai negozi di interrompere l’uso, la riparazione o la sostituzione delle etichette elettroniche già esistenti.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

in collaborazione con consumerismo.it