SuperEnalotto, vinto il 6 da 223 milioni a Oggiono

🌐 SuperEnalotto: il 6 da 223,2 milioni di euro è stato centrato nel Lecchese con una schedina da appena 5 euro. È la seconda vincita più alta nella storia del concorso e la più ricca mai assegnata a un unico vincitore.

La notizia che per mesi sembrava destinata a rimanere soltanto una lunga attesa è arrivata nella serata di venerdì 11 settembre: il 6 del SuperEnalotto è finalmente uscito e ha consegnato a un solo giocatore un jackpot da 223.173.416,83 euro.

La schedina fortunata è stata convalidata in Lombardia, nel Lecchese, presso il punto vendita Al Chicherin di via Milano 36 a Oggiono, all’interno di un supermercato. Una giocata da 5 euro è bastata per centrare la combinazione che ha trasformato una normale serata di settembre in un evento destinato a entrare nella storia del gioco.

La combinazione vincente è 8, 13, 16, 52, 64 e 70, con Jolly 17 e SuperStar 21. Il premio principale è stato centrato da un’unica giocata e, proprio per questo, il risultato assume un significato particolare nella classifica delle grandi vincite italiane.

SuperEnalotto, una vincita da 223 milioni che cambia la storia

Il jackpot di Oggiono non è soltanto uno dei più elevati mai visti in Italia. È la seconda vincita più alta nella storia del SuperEnalotto.

Davanti resta il gigantesco jackpot del febbraio 2023, quando furono assegnati oltre 371,1 milioni di euro. In quel caso, però, il montepremi venne distribuito attraverso un sistema a caratura e suddiviso tra 90 quote. La vincita realizzata nel Lecchese assume quindi un peso ancora maggiore se si considera che i 223,17 milioni sono stati centrati da un’unica giocata.

Alle spalle del nuovo colpo milionario scivola invece la vincita da oltre 209 milioni di euro realizzata a Lodi nel 2019. Il jackpot di Oggiono entra così direttamente sul podio delle più importanti vincite mai registrate dal concorso.

Ma c’è un altro elemento che rende la storia particolarmente significativa: il 6 mancava da oltre un anno.

L’ultima sestina vincente era stata infatti centrata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, quando un giocatore aveva portato a casa circa 35,4 milioni di euro. Da quel momento il jackpot aveva continuato a crescere, estrazione dopo estrazione, fino a raggiungere una cifra capace di attirare l’attenzione di milioni di italiani.

I numeri vincenti del SuperEnalotto dell’11 settembre 2026

Per chi avesse ancora una schedina nel portafoglio o in un cassetto, la combinazione dell’estrazione è:

8 – 13 – 16 – 52 – 64 – 70

Jolly: 17

SuperStar: 21

Il jackpot da oltre 223 milioni è stato assegnato alla categoria del 6, mentre cinque giocatori hanno centrato il 5, con una vincita di 31.646,08 euro ciascuno.

Anche il SuperStar ha prodotto premi importanti: cinque combinazioni hanno realizzato il 4 Stella, con una quota di 30.854 euro. Complessivamente, il concorso ha distribuito premi in numerose categorie, mentre il premio più atteso è finito nelle mani di un unico fortunatissimo giocatore.

Oggiono si sveglia milionaria: è caccia al vincitore

La parte più intrigante della vicenda comincia adesso.

Nessuno, al momento, sa chi sia il vincitore. La schedina è stata giocata in un esercizio frequentato soprattutto dalla clientela locale e, inevitabilmente, nelle ore successive all’estrazione sono cominciate le ipotesi.

Il paese si è ritrovato improvvisamente sotto i riflettori nazionali. Il bar è diventato il punto di riferimento di curiosi, clienti abituali e residenti desiderosi di capire se il nuovo multimilionario possa essere qualcuno che conoscono.

Il giorno successivo alla vincita, nel locale e nei dintorni si sono moltiplicate le supposizioni. Qualcuno immagina che il vincitore sia un cliente abituale, altri pensano invece a una persona arrivata da fuori. La verità, però, resta ancora custodita nella ricevuta vincente.

Il gestore dell’esercizio ha raccontato di aver appreso la notizia quando ormai la vincita era diventata di dominio pubblico. La dimensione della somma rende difficile anche solo immaginare quale possa essere la reazione di chi ha controllato i numeri e si è accorto di avere centrato la sestina.

In una comunità relativamente piccola come quella lecchese, una vincita di questa portata non poteva passare inosservata.

Oggiono o La Valletta Brianza? Perché c’è stata confusione

Nelle prime ore successive all’estrazione è circolata anche una certa confusione sull’esatta localizzazione della vincita.

Alcune comunicazioni iniziali avevano indicato La Valletta Brianza, sempre in provincia di Lecco. Il chiarimento arrivato successivamente ha però permesso di individuare con precisione il punto vendita: la schedina vincente è stata convalidata nel locale Al Chicherin di Oggiono, in via Milano 36.

La sovrapposizione nasce dalla denominazione dell’attività e dalla presenza di un altro punto vendita collegato alla stessa realtà commerciale nel territorio lecchese. Per questo, nelle prime ore, il nome di La Valletta Brianza è comparso accanto alla vincita. Il dato ora consolidato colloca invece la giocata nel comune di Oggiono.

È un dettaglio tutt’altro che marginale per gli abitanti della zona: è Oggiono il paese che può rivendicare il clamoroso colpo da 223 milioni.

Quanto resta davvero al vincitore dei 223 milioni

La cifra annunciata dal SuperEnalotto è quella lorda. Il vincitore non riceverà quindi l’intero jackpot.

Sulle vincite dei giochi numerici a totalizzatore nazionale superiori a 500.000 euro viene applicata la cosiddetta tassa sulla fortuna, pari al 20% sulla parte eccedente tale soglia.

Facendo il calcolo sul premio di 223.173.416,83 euro, la somma effettivamente destinata al vincitore si aggira intorno a 178,6 milioni di euro.

Resta comunque una cifra straordinaria, sufficiente a cambiare radicalmente la vita di una persona, di una famiglia o di un eventuale gruppo che abbia partecipato alla giocata.

La vincita, inoltre, non può essere riscossa semplicemente presentandosi con una fotografia della schedina. Per un premio di questa entità è fondamentale conservare la ricevuta originale e integra, seguendo le procedure previste per le vincite superiori a 52.000 euro. I termini di riscossione per il SuperEnalotto sono fissati in 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale relativo al concorso.

Una schedina da 5 euro e una probabilità su oltre 622 milioni

Il fascino della vincita di Oggiono è legato anche al contrasto tra la spesa sostenuta e l’enormità del premio.

Cinque euro sono bastati per entrare nella storia del SuperEnalotto, ma questo non significa che esista una strategia capace di aumentare realmente le probabilità di centrare il 6.

Le combinazioni possibili per una sestina scelta tra 90 numeri sono circa 622 milioni. È proprio questa sproporzione a rendere il colpo del Lecchese un evento eccezionale: dietro una schedina apparentemente ordinaria c’è una probabilità estremamente bassa di indovinare tutti e sei i numeri.

La combinazione uscita, 8-13-16-52-64-70, sarà probabilmente ricordata per anni dagli appassionati. Il Jolly 17 e il SuperStar 21 completano una serata destinata a diventare una delle più importanti nella lunga storia del concorso.

Il jackpot riparte da oltre 26 milioni

Con l’assegnazione del 6, il gigantesco montepremi accumulato negli ultimi mesi è naturalmente ripartito.

Per il concorso successivo il jackpot è tornato a una cifra decisamente più contenuta, circa 26,5 milioni di euro. È il normale meccanismo del SuperEnalotto: quando la sestina viene centrata, il grande premio viene assegnato e il jackpot riparte dalla quota prevista per la successiva estrazione.

La vera domanda, però, resta quella che da sabato mattina tiene banco a Oggiono: chi ha in mano quella schedina da 5 euro?

Per ora il nome del vincitore non è noto. Il biglietto vincente potrebbe essere ancora in un portafoglio, in una tasca o in un luogo apparentemente insignificante. Ma il suo valore è già entrato nella storia: 223.173.416,83 euro, la seconda vincita più alta mai assegnata dal SuperEnalotto e la più importante mai conquistata da una singola giocata.

E mentre il jackpot riparte, nel Lecchese comincia un’altra attesa, molto diversa da quella vissuta negli ultimi mesi: non si aspettano più i numeri vincenti, ma il momento in cui il misterioso vincitore deciderà di uscire dall’ombra.