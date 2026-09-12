Arabia Saudita, droni contro l’oleodotto: cresce la tensione con Iran

🌐 Arabia Saudita, l’oleodotto Est-Ovest è stato temporaneamente fermato dopo un attacco con droni attribuito da Riad a velivoli provenienti dall’Iran. L’episodio riaccende il fronte regionale mentre Teheran alza i toni contro Washington, lo Stretto di Hormuz resta sotto pressione e i colloqui tra Israele e Libano a Roma vengono rinviati a ottobre.

Il conflitto che da mesi attraversa il Medio Oriente continua ad allargare il proprio raggio d’azione e torna a minacciare uno dei punti più sensibili dell’economia globale: le infrastrutture energetiche dell’Arabia Saudita e le rotte attraverso cui il petrolio raggiunge i mercati internazionali.

Nelle ultime ore Riad ha confermato di avere temporaneamente sospeso, in via precauzionale, le attività dell’oleodotto Est-Ovest, dopo una serie di attacchi con droni avvenuti il 10 settembre nelle regioni di Riad e Medina. Secondo le autorità saudite, i velivoli sarebbero arrivati dal territorio iracheno.

L’attacco avrebbe provocato anche alcuni feriti, mentre squadre tecniche sono state mobilitate per mettere in sicurezza le strutture e avviare le riparazioni. L’Iraq ha aperto verifiche sull’accaduto e alcune milizie filo-iraniane hanno negato di essere responsabili del raid.

La decisione saudita di fermare temporaneamente l’infrastruttura assume un peso particolare perché l’oleodotto rappresenta una delle principali alternative al transito attraverso lo Stretto di Hormuz, oggi al centro dello scontro tra Iran, Stati Uniti e loro alleati.

L’oleodotto Est-Ovest, perché è così importante

L’infrastruttura colpita non è un semplice segmento della rete petrolifera saudita.

L’East-West Pipeline, conosciuto anche come Petroline, attraversa l’Arabia Saudita per circa 1.200 chilometri e collega le aree petrolifere orientali del regno con la costa del Mar Rosso. La sua funzione strategica è consentire a una parte del greggio saudita di raggiungere il porto di Yanbu senza dover passare per Hormuz.

In una situazione normale, questa caratteristica è già importante. Nel contesto attuale diventa però fondamentale.

Lo Stretto di Hormuz è infatti una delle principali arterie mondiali dell’energia e collega il Golfo Persico con il Golfo di Oman e quindi con l’Oceano Indiano. Qualsiasi limitazione al traffico nello stretto può avere ripercussioni immediate sui prezzi del petrolio, sui costi di trasporto e sulle assicurazioni marittime.

Per l’Arabia Saudita disporre di una rotta alternativa verso il Mar Rosso significa quindi ridurre almeno in parte la propria vulnerabilità.

Ed è proprio questa funzione a rendere il raid particolarmente delicato.

Droni dall’Iraq: Riad accusa, le milizie negano

Il governo saudita ha attribuito la provenienza dei droni al territorio iracheno, senza però indicare pubblicamente quale gruppo avrebbe materialmente condotto l’operazione.

La circostanza è politicamente esplosiva.

In Iraq sono presenti diverse formazioni armate filo-iraniane, alcune delle quali dispongono di capacità missilistiche e di droni. Il quadro è ulteriormente complicato dalla presenza di rapporti operativi tra gruppi dell’area e altri protagonisti dell’alleanza regionale sostenuta da Teheran.

Le milizie irachene accusate dell’attacco hanno però negato il proprio coinvolgimento. Il governo di Baghdad sta cercando di gestire una situazione sempre più difficile, anche perché Washington continua a chiedere che le armi delle formazioni non statali siano riportate sotto il controllo dello Stato.

Riad, per il momento, ha scelto una linea prudente.

Riad non risponde, ma avverte: “Ci riserviamo il diritto”

L’Arabia Saudita ha comunicato di aver deciso di non reagire militarmente in questa fase.

Una scelta che sembra avere almeno due obiettivi: evitare un’ulteriore escalation regionale e lasciare spazio alle autorità irachene perché intervengano contro eventuali attacchi provenienti dal proprio territorio.

Riad ha tuttavia mantenuto aperta la possibilità di una risposta futura, ribadendo il diritto a proteggere la propria sovranità, la sicurezza, le infrastrutture e i cittadini.

È una formula diplomatica che fotografa bene il momento.

L’Arabia Saudita non sembra intenzionata ad aprire immediatamente un nuovo fronte, ma allo stesso tempo vuole evitare che l’assenza di una risposta venga interpretata come una disponibilità a subire attacchi ripetuti.

Il problema è che un singolo attacco può essere riparato, mentre una campagna sistematica contro le infrastrutture energetiche avrebbe conseguenze molto più pesanti. Analisti militari hanno sottolineato proprio questa vulnerabilità: un’infrastruttura lunga oltre mille chilometri è difficile da proteggere in ogni suo punto contro attacchi con droni.

Pezeshkian alza i toni: “Non ci piegheremo agli Usa”

Mentre Riad cerca di evitare un’escalation diretta, da Teheran arriva un messaggio di segno opposto.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, intervenuto a margine del vertice BRICS di Nuova Delhi, ha ribadito che l’Iran non intende cedere alle pressioni statunitensi e israeliane.

La dichiarazione arriva in una fase nella quale Teheran cerca di mantenere una posizione negoziale senza dare l’impressione di arretrare sotto la pressione militare ed economica.

Pezeshkian ha collegato anche la questione dello Stretto di Hormuz alla contrapposizione con Washington, sostenendo che la riapertura del passaggio dipenderà dalla fine del blocco navale statunitense.

Il messaggio iraniano è dunque chiaro: Teheran considera il controllo e la sicurezza delle rotte del Golfo uno degli strumenti principali della propria capacità di pressione.

Hormuz sotto pressione: gli Usa riducono le finestre di protezione

La tensione si riflette anche sul traffico delle petroliere.

Gli Stati Uniti hanno ridotto a due finestre giornaliere i periodi nei quali garantiscono protezione aerea alle navi commerciali che attraversano lo Stretto di Hormuz lungo la rotta meridionale vicino alla costa dell’Oman.

La misura non rappresenta un divieto di navigazione nelle altre ore. Gli operatori possono continuare a transitare, ma viene loro consigliato di programmare il passaggio durante le finestre nelle quali la copertura militare è disponibile.

Il cambiamento è significativo perché riflette la difficoltà degli Stati Uniti di mantenere una protezione continua in un’area diventata estremamente pericolosa.

Gli attacchi iraniani contro le navi si sono intensificati soprattutto nelle ore notturne e Washington deve quindi concentrare le proprie risorse nei momenti considerati più gestibili dal punto di vista operativo. La difesa aerea continua ha inoltre costi elevati e richiede un impegno militare difficile da sostenere indefinitamente.

Dal Golfo al Mar Rosso: due fronti energetici sempre più collegati

Il problema per i mercati non riguarda più soltanto Hormuz.

La pressione sulle infrastrutture saudite arriva infatti mentre anche il Mar Rosso e Bab el-Mandeb sono diventati nuovamente aree ad alto rischio.

La situazione nello Yemen si è aggravata con l’avanzata degli Houthi e la loro crescente capacità di minacciare una delle principali vie marittime tra Oceano Indiano e Mediterraneo.

Il risultato è una sorta di effetto tenaglia sulle rotte energetiche del Golfo.

A est, l’Iran mantiene la capacità di condizionare Hormuz. A sud-ovest, gli Houthi possono minacciare Bab el-Mandeb. Nel mezzo, l’Arabia Saudita cerca di utilizzare le proprie infrastrutture terrestri per mantenere aperte rotte alternative.

Più aumentano i punti di vulnerabilità, maggiore diventa il rischio di shock sui mercati energetici.

Rinviati a ottobre i colloqui tra Israele e Libano

Sul fronte diplomatico arriva intanto un altro segnale di rallentamento.

I colloqui tra Israele e Libano che avrebbero dovuto svolgersi a Roma la prossima settimana sono stati rinviati a ottobre. Lo spostamento è stato attribuito a una serie di sovrapposizioni nel calendario diplomatico internazionale, comprese le festività ebraiche, una conferenza a Parigi e i preparativi per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il rinvio non significa però la sospensione completa dei contatti.

Gli ambasciatori israeliano e libanese dovrebbero incontrarsi a Washington nei prossimi giorni, mantenendo così aperto un canale diplomatico mentre il confronto militare continua a condizionare la regione.

Per il Libano, il rinvio arriva in una fase particolarmente delicata, mentre Israele continua le proprie operazioni militari e Beirut cerca di evitare un ulteriore deterioramento della situazione.

La partita energetica diventa parte della guerra

L’attacco contro l’oleodotto saudita mostra quanto ormai sia difficile separare la dimensione militare da quella energetica.

Petroliere, oleodotti, porti e stretto marittimi sono diventati elementi della stessa partita strategica. Colpire un’infrastruttura energetica non significa soltanto provocare un danno materiale: significa mettere sotto pressione un’intera catena di approvvigionamento e aumentare l’incertezza sui mercati.

L’Arabia Saudita ha scelto per ora di non reagire al raid. Ma la decisione non elimina il rischio di nuovi attacchi.

Anzi, la combinazione tra droni provenienti dall’Iraq, tensione a Hormuz, pressione sul Mar Rosso e difficoltà dei negoziati diplomatici mostra un Medio Oriente nel quale i diversi fronti stanno diventando sempre più interconnessi.

Ed è questo il principale elemento di preoccupazione per i mercati internazionali.

Se l’oleodotto Est-Ovest tornerà rapidamente operativo, l’impatto diretto sulla produzione saudita potrebbe restare contenuto. Se invece gli attacchi dovessero trasformarsi in una campagna ripetuta contro le infrastrutture energetiche, la questione assumerebbe un’altra dimensione.

Per ora Riad sceglie la cautela, Teheran mantiene una linea di sfida verso Washington e la diplomazia procede a fatica.

La guerra, intanto, continua a spostarsi dalle basi militari alle infrastrutture che tengono in movimento l’economia mondiale.