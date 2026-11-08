Sondaggi, FdI al 28,1%: il quarto posto cambia ancora

🌐 I sondaggi politici di fine ottobre mostrano FdI al 28,1%, Pd al 20,8% e M5S al 12,5%. Forza Italia torna quarta: le variazioni restano contenute e non equivalgono a un risultato elettorale.

Fratelli d’Italia cresce di tre decimi e raggiunge il 28,1 per cento, mentre il Partito democratico recupera due decimi e sale al 20,8. Il distacco tra i primi due partiti diventa così di 7,3 punti. La rilevazione pubblicata il 30 ottobre, con interviste raccolte tra il 27 e il 29, consegna una gerarchia riconoscibile e movimenti limitati. Il dato più evidente non è un ribaltamento generale, ma il nuovo scambio di posizione al quarto posto.

Forza Italia si attesta al 7,5 per cento, davanti a Futuro Nazionale al 7,1. Il Movimento 5 Stelle rimane terzo con il 12,5, in calo di due decimi. È una fotografia delle intenzioni dichiarate nel periodo osservato, costruita su 2.700 interviste online. La data di pubblicazione e quella del lavoro sul campo hanno funzioni diverse: la prima colloca la diffusione del risultato, la seconda indica quando gli intervistati hanno espresso la propria preferenza.

I numeri e il movimento nella settimana

La sequenza dopo i primi cinque partiti vede Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3 per cento e la Lega al 5,6. Azione si colloca al 2,9, Italia Viva al 2,4, Più Europa all’1,6 e Noi Moderati all’1. Gli altri soggetti raccolgono complessivamente il 4,2. Presentare l’intero quadro permette di leggere la distribuzione dei consensi senza concentrare l’attenzione soltanto sui partiti che hanno registrato una variazione favorevole nella settimana.

Nel confronto omogeneo con la rilevazione precedente, Forza Italia e Lega guadagnano due decimi, mentre Futuro Nazionale ne perde quattro. AVS arretra di un decimo. Queste differenze descrivono il movimento rilevato dallo stesso strumento, ma non dimostrano un passaggio diretto di elettori da una specifica forza a un’altra. Per ricostruire i flussi occorrono domande e analisi dedicate: il fatto che un partito salga mentre un altro scende non basta a stabilire chi abbia cambiato scelta.

Il quarto posto e il peso della dimensione relativa

Il sorpasso di Forza Italia riguarda due forze separate da quattro decimi nell’ultima fotografia. La posizione in classifica è una notizia leggibile, ma non deve nascondere l’ampiezza ridotta della distanza. Un ordinamento può cambiare anche quando il movimento complessivo resta contenuto. È il motivo per cui una titolazione centrata soltanto sul sorpasso rischia di attribuire all’episodio una forza maggiore di quella che la rilevazione consente effettivamente di misurare.

Lo stesso vale per le percentuali dei partiti più piccoli. Due decimi non hanno lo stesso peso relativo su una forza al due per cento e su una al trenta, ma la loro interpretazione statistica non dipende soltanto da questa proporzione. Contano il metodo, il campione e la continuità del segnale nelle rilevazioni successive. Una variazione settimanale è un’osservazione, non ancora la dimostrazione di una tendenza consolidata. La differenza protegge il significato dei numeri dall’enfasi del momento.

Campione e raccolta delle risposte

Le 2.700 interviste sono state condotte con metodo CAWI, cioè attraverso questionari sul web. La numerosità è un’informazione utile, ma non rende automaticamente rappresentativa qualsiasi raccolta di risposte. La qualità dipende anche da selezione degli intervistati, composizione del campione e procedure utilizzate per avvicinarlo alla popolazione di riferimento. Un sondaggio professionale e una votazione aperta fra i follower non diventano equivalenti soltanto perché raccolgono un numero simile di partecipanti.

Le persone che rispondono possono inoltre dichiararsi indecise o orientate a non votare. Il rapporto fra queste posizioni e le percentuali attribuite ai partiti va letto nella metodologia, perché il denominatore utilizzato influisce sul significato del risultato. Il 28,1 per cento non va quindi tradotto automaticamente nella quota di tutti i cittadini italiani che sostengono quel partito. Descrive una misura elaborata secondo le condizioni della rilevazione, con i suoi criteri e i suoi limiti.

Coalizioni, la somma non è un accordo politico

Il confronto tra aree politiche richiede di stabilire prima quali soggetti ne facciano parte. Sommare sigle non equivale a documentare un’alleanza. Programmi, candidature comuni e decisioni territoriali possono modificare il perimetro effettivo di una coalizione. Una simulazione deve quindi rendere riconoscibile la propria ipotesi: altrimenti due totali apparentemente confrontabili possono includere partiti diversi e produrre un distacco che dipende soprattutto dalle scelte di chi ha costruito il calcolo.

Anche un totale corretto delle intenzioni di voto non si trasforma direttamente in un numero di seggi. Incidono regole elettorali, collegi, distribuzione territoriale e partecipazione. La classifica nazionale dei partiti è dunque un indicatore del consenso dichiarato, non una maggioranza parlamentare già assegnata. È possibile analizzarne le conseguenze politiche, purché il passaggio dai dati alle ipotesi rimanga esplicito e non faccia apparire come esito certo ciò che dipende da ulteriori condizioni.

La fiducia nel governo misura un’altra domanda

La stessa rilevazione colloca al 39,8 per cento la fiducia complessiva in Giorgia Meloni, sommando chi ne dichiara molta e abbastanza. Le risposte di poca o nessuna fiducia arrivano al 59,7. Il dato non deve essere confuso con l’intenzione di voto per Fratelli d’Italia: una domanda riguarda una figura di governo, l’altra una scelta di partito. Le due misure possono avere relazioni, ma non sono intercambiabili.

Anche dentro la fiducia esistono intensità differenti. Una somma può restare simile mentre cambiano le quote di chi risponde con convinzione forte o più moderata. Per questo la distribuzione delle risposte aggiunge informazioni rispetto al solo totale. Il confronto della settimana indica un aumento di quattro decimi della fiducia complessiva; per attribuirlo a uno specifico provvedimento o evento occorrerebbero però elementi ulteriori, non ricavabili dalla semplice coincidenza temporale.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.