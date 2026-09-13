Sofia Goggia, malore in Argentina: rientro anticipato in Italia

🌐 Sofia Goggia ha accusato un malore durante il ritiro a Ushuaia e ha interrotto anzitempo la preparazione in Argentina. La campionessa azzurra rientra in Italia per sottoporsi ad accertamenti medici prima dell’avvio della nuova stagione di Coppa del Mondo.

La preparazione sulla neve di Sofia Goggia in Argentina si interrompe prima del previsto. La campionessa bergamasca ha accusato un malore durante la permanenza a Ushuaia, dove si trovava per il raduno con la Nazionale italiana di sci alpino, e ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi agli accertamenti necessari.

La decisione è stata presa d’intesa con la Commissione Medica della FISI, presieduta dal dottor Andrea Panzeri. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dell’atleta né una diagnosi precisa. Le informazioni disponibili parlano quindi di un malore che ha reso opportuno interrompere il programma di allenamento e procedere con ulteriori controlli.

La notizia arriva in una fase particolarmente importante della preparazione di Goggia, che sta lavorando in vista di una nuova stagione ad altissimo livello dopo un’annata segnata da importanti risultati.

Sofia Goggia lascia Ushuaia prima del previsto

Goggia era arrivata a Ushuaia il 23 agosto, insieme al gruppo azzurro, per svolgere una parte fondamentale della preparazione sulla neve.

La località argentina rappresenta da anni una delle destinazioni utilizzate dagli sciatori italiani durante la preparazione estiva e di fine estate. Le condizioni dell’emisfero australe consentono infatti di trovare neve e piste praticabili quando in Europa la stagione sciistica non è ancora iniziata.

Il programma originario prevedeva una permanenza in Argentina fino al 18 settembre, prima dello spostamento in Cile per proseguire il lavoro sulla neve.

Il malore ha però modificato i piani. Goggia ha scelto, insieme allo staff medico federale, di rientrare anticipatamente in Italia per effettuare gli esami del caso.

È una decisione prudenziale che, soprattutto nella fase di preparazione atletica, permette di chiarire rapidamente l’origine del problema senza proseguire gli allenamenti in presenza di un disturbo non ancora valutato.

Le condizioni della campionessa restano da chiarire

Il punto centrale, al momento, è che non sono disponibili informazioni sufficienti per valutare la gravità del malore.

Le notizie diffuse nelle ultime ore confermano il rientro in Italia e la necessità di sottoporsi ad accertamenti, ma non forniscono un quadro clinico dettagliato. Per questo è prematuro parlare di conseguenze sulla stagione o di tempi di recupero.

Anche eventuali ipotesi sulla natura del problema non possono essere considerate una diagnosi fino a quando non saranno completati gli esami.

La prudenza è quindi d’obbligo: il rientro anticipato non significa automaticamente uno stop prolungato, ma indica la volontà dello staff di sottoporre l’atleta a controlli prima di decidere come proseguire la preparazione.

Una preparazione importante verso la nuova stagione

Per Goggia il periodo sulla neve è particolarmente importante perché consente di costruire la condizione tecnica e atletica in vista degli appuntamenti invernali.

La bergamasca arriva da una stagione nella quale ha confermato il proprio ruolo tra le grandi protagoniste dello sci alpino internazionale. Ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera, mentre nel circuito di Coppa del Mondo ha ottenuto risultati di primo piano.

Il suo percorso agonistico è stato accompagnato nel corso degli anni da numerosi infortuni e da altrettanti rientri spettacolari. Per questo ogni fase della preparazione viene seguita con particolare attenzione, soprattutto quando emergono problemi fisici.

Il profilo ufficiale di Goggia ricorda il bronzo olimpico ottenuto a Milano Cortina nella discesa e le numerose vittorie e Coppe di specialità conquistate nel corso della carriera.

Il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino

Il tempo a disposizione prima dell’inizio della stagione agonistica non è comunque terminato.

La Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027 è infatti programmata a partire dalla fine di ottobre, con l’apertura del circuito maschile e femminile.

Per le atlete della velocità, la preparazione estiva e autunnale assume un’importanza particolare perché serve a costruire progressivamente il feeling con la neve, la velocità e le condizioni di gara.

Per Goggia sarà quindi fondamentale capire quanto il malore possa incidere sul programma di lavoro già predisposto.

La priorità immediata, però, rimane un’altra: completare gli accertamenti e avere un quadro chiaro delle sue condizioni fisiche.

Dall’Argentina al Cile: il programma originario

Il piano iniziale della Nazionale prevedeva per Goggia una preparazione articolata tra Argentina e Cile.

Dopo le settimane a Ushuaia, l’azzurra avrebbe dovuto trasferirsi in territorio cileno per continuare gli allenamenti sulla neve fino ai primi giorni di ottobre.

Si tratta di una strategia ormai consolidata nello sci alpino: sfruttare l’inverno australe per accumulare ore di allenamento su neve e arrivare all’inizio della Coppa del Mondo con una preparazione tecnica avanzata.

Il rientro anticipato in Italia modifica dunque una parte del programma, ma non consente ancora di stabilire se l’intero percorso preparatorio dovrà essere rivisto.

Tutto dipenderà dall’esito degli accertamenti medici e dalle indicazioni della Commissione Medica federale.

Sofia Goggia, una carriera costruita anche sui rientri

La storia sportiva di Sofia Goggia è caratterizzata da un elemento ricorrente: la capacità di tornare competitiva dopo periodi difficili.

La sciatrice bergamasca ha affrontato nel corso della carriera diversi infortuni importanti, riuscendo più volte a recuperare in tempi sorprendenti e a tornare sul podio.

È anche per questo che ogni problema fisico che riguarda Goggia suscita immediatamente grande attenzione tra gli appassionati.

Ma proprio l’esperienza maturata negli anni suggerisce di non anticipare conclusioni. Un malore durante la preparazione non equivale necessariamente a un problema che comprometterà la stagione.

La situazione sarà più chiara soltanto dopo gli esami programmati in Italia.

Il prossimo obiettivo resta la Coppa del Mondo

L’orizzonte agonistico rimane dunque quello della nuova stagione di Coppa del Mondo di sci alpino.

Goggia rappresenta uno dei punti di riferimento della squadra italiana nelle discipline veloci e il suo rendimento sarà seguito con particolare attenzione fin dalle prime gare.

La priorità, tuttavia, è evitare qualsiasi forzatura. In una fase nella quale mancano ancora settimane all’inizio delle competizioni ufficiali, la scelta di fermarsi e sottoporsi a controlli appare soprattutto come una misura di cautela e prevenzione.

Il rientro in Italia permetterà allo staff medico di effettuare gli accertamenti e stabilire successivamente quando e come riprendere l’attività sulla neve.

Per ora, quindi, la notizia più importante è il rientro anticipato da Ushuaia. Non sono ancora disponibili elementi per stabilire se il programma agonistico di Sofia Goggia subirà conseguenze significative.

La campionessa bergamasca dovrà ora concentrarsi sugli esami e sul recupero, mentre il mondo dello sci attende aggiornamenti sulle sue condizioni.