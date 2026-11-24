🌐 Jannik Sinner verso l’operazione al ginocchio destro a Turku, prevista il 24 novembre. Le informazioni disponibili indicano la rinuncia agli Australian Open 2027: i tre-quattro mesi di recupero restano una stima, senza una data ufficiale per il rientro.

La scelta chirurgica dopo oltre quattro mesi di stop

Il ritorno in campo di Jannik Sinner si allontana ancora. Il tennista italiano ha scelto di sottoporsi a un intervento al ginocchio destro, il problema che lo tiene fuori dalle competizioni da luglio. L’operazione è prevista per martedì 24 novembre a Turku, in Finlandia, con il chirurgo Lasse Lempainen. La prospettiva di un recupero stimato in tre-quattro mesi compromette il progetto di ripartire dagli Australian Open 2027.

La decisione arriva dopo i consulti degli ultimi giorni, compreso quello effettuato a Milano con lo specialista finlandese. Le terapie conservative e il percorso di riabilitazione non hanno finora consentito il ritorno alle partite. Al momento della verifica, l’intervento non risulta ancora eseguito: non ci sono quindi un esito operatorio da riferire né indicazioni definitive sul programma successivo.

Dal successo a Wimbledon al problema persistente

L’ultima partita ufficiale di Sinner resta la finale di Wimbledon del 12 luglio 2026, vinta contro Alexander Zverev. Quel successo gli aveva consegnato il secondo titolo consecutivo sull’erba londinese. Da allora, però, il calendario agonistico si è fermato: oltre quattro mesi senza incontri, mentre il lavoro si è concentrato sulla possibilità di recuperare il ginocchio e tornare ad allenarsi con continuità.

Il disturbo viene descritto nelle informazioni disponibili come una persistente infiammazione della bandelletta ileotibiale, emersa alla ripresa degli allenamenti a Montecarlo alla fine di luglio. Non sono stati resi disponibili dettagli sufficienti per anticipare la tecnica chirurgica. È dunque necessario tenere separata la descrizione del problema dai particolari dell’operazione: questi ultimi non possono essere dedotti soltanto dal nome della condizione riferita.

L’Australia era l’obiettivo, non una presenza garantita

Il cambiamento rispetto alle speranze espresse poche settimane fa è netto. Il 10 novembre, a Milano, Sinner aveva indicato il ritorno in Australia come traguardo del suo percorso, possibilmente preceduto da qualche appuntamento di preparazione. Aveva però accompagnato quell’obiettivo con una condizione precisa: rispettare i protocolli e procedere giorno dopo giorno, senza forzare il recupero per inseguire una scadenza.

Le ricostruzioni aggiornate indicano ora la rinuncia agli Australian Open, mentre alcune formulazioni mantengono ancora un margine di cautela sulla partecipazione. Il dato da non confondere è questo: Melbourne non era un rientro già certificato, ma il torneo al quale il giocatore sperava di arrivare. La scelta dell’intervento modifica quel progetto, senza permettere di fissare automaticamente un nuovo appuntamento.

Tre-quattro mesi: una stima, non il conto alla rovescia

La finestra di recupero riportata è di tre o quattro mesi. Non rappresenta tuttavia una prognosi individuale definitiva né una promessa di ritorno alle gare. I tempi effettivi dipenderanno dall’intervento e dal percorso successivo. Prima dell’operazione, attribuire a Sinner una data certa significherebbe trasformare una previsione in un’informazione che ancora non è disponibile.

Tra gli scenari citati figurano i Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami, oppure il successivo avvio della stagione sulla terra rossa. Sono ipotesi di calendario, non iscrizioni o partecipazioni confermate. Anche la prospettiva di giocare il Six Kings Slam di Riad a fine anno, come passaggio verso l’Australia, viene meno nel quadro descritto dalle informazioni sull’intervento.

I forfait precedenti e il lavoro raccontato da Sinner

Il ginocchio aveva già impedito a Sinner di disputare gli US Open 2026. Nell’annunciare quella rinuncia, il giocatore aveva spiegato di aver lavorato con il proprio gruppo e con lo staff medico, senza riuscire a raggiungere le condizioni necessarie per competere. Il 6 ottobre era poi arrivata la chiusura anticipata della stagione, con la necessità di proseguire le cure.

Nel racconto pubblico della riabilitazione, Sinner ha mostrato sedute di fisioterapia, esercizi di forza e lavoro per ricostruire la massa muscolare. Ha anche riferito di essersi sottoposto, durante lo stop, a un intervento per rimuovere le tonsille. Si tratta di un’operazione distinta da quella ora prevista al ginocchio: sovrapporre i due episodi darebbe una rappresentazione sbagliata della successione degli eventi.

La prudenza del campione e il sostegno al suo staff

Già nell’incontro di Milano del 10 novembre, il tennista aveva spiegato che la difficoltà maggiore era non poter controllare i tempi del ritorno. Aveva inoltre richiamato la prospettiva di una carriera ancora lunga, chiarendo che rientrare un mese più tardi non avrebbe cambiato l’obiettivo. Quelle parole documentano la cautela espressa allora dal giocatore, ma non costituiscono un annuncio preventivo dell’intervento deciso successivamente.

Alla notizia della scelta chirurgica sono arrivati messaggi di sostegno. Il presidente della Federazione italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, ha ribadito la fiducia nel gruppo che segue Sinner e la disponibilità della federazione ad aiutarlo. Anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha espresso vicinanza al tennista, indicando come condizione del ritorno in campo il pieno superamento del problema fisico.

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