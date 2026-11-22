🌐 Carlos Alcaraz conquista le sue prime ATP Finals: 6-2 7-6 contro Alexander Zverev. Il tedesco rimonta nel secondo set, ma lo spagnolo cancella tre occasioni per andare al terzo e chiude il tie-break 9-7.

Il primo trionfo di Alcaraz nel torneo dei maestri

Carlos Alcaraz conquista Torino e aggiunge le ATP Finals alla propria bacheca. Nella finale di domenica 22 novembre 2026, lo spagnolo batte Alexander Zverev 6-2 7-6, con il tie-break chiuso 9-7. Due set diversi: il primo guidato con continuità, il secondo strappato dopo avere visto il rivale arrivare a un punto dal riaprire completamente la partita.

È il suo primo successo nel torneo di fine stagione, un traguardo che riporta un tennista spagnolo al titolo dopo Alex Corretja nel 1998. Alcaraz completa così il passo che gli era mancato nell’edizione precedente, quando aveva raggiunto la finale perdendola contro Jannik Sinner. Questa volta il trofeo resta nelle sue mani.

La risposta dello spagnolo mette subito pressione

L’equilibrio iniziale dura poco, ma non perché manchi la lotta. Nel primo game Zverev deve cancellare tre palle break prima di difendere il servizio. Alcaraz trova immediatamente profondità in risposta, obbliga il tedesco a giocare anche dopo le prime più incisive e cerca di prendere l’iniziativa appena lo scambio lo permette.

Il primo strappo arriva nel terzo gioco: lo spagnolo sale sullo 0-40 e sfrutta subito l’occasione. Il passaggio successivo è altrettanto importante. Zverev costruisce tre possibilità per recuperare immediatamente il servizio perduto, ma Alcaraz le annulla e conserva il vantaggio. Dal possibile 2-2 si passa al 3-1 per Carlos.

La pressione continua nel quinto game. Un errore sullo smash e un altro di rovescio costano al tedesco il secondo break: Alcaraz scappa sul 4-1. Zverev riesce a recuperare uno dei due turni di battuta ceduti, ma non trova la continuità necessaria per trasformare quel recupero nell’inizio di una rimonta.

Il 6-2 non spegne la reazione di Zverev

Sul 4-2 Alcaraz torna infatti a colpire in risposta e conquista un altro break. È l’allungo che gli permette di andare a servire per il parziale senza dover attraversare altri momenti di incertezza. Lo spagnolo completa il 6-2: nel primo set ha tolto tre volte la battuta all’avversario, cedendola in una sola occasione.

Anche il secondo parziale sembra prendere la stessa direzione. Nel terzo gioco Alcaraz si procura nuovamente tre palle break consecutive e converte la prima. Il rovescio in rete di Zverev consegna allo spagnolo il 2-1; il successivo turno di servizio porta il punteggio sul 3-1 e consolida una posizione già favorevole.

Il tedesco, però, resta vicino nel punteggio e cambia il corso del set nell’ottavo gioco. Si costruisce un’opportunità in risposta e la sfrutta su un errore di rovescio di Alcaraz. Il 4-4 restituisce equilibrio alla finale. Zverev tiene poi il servizio e obbliga il rivale a inseguire sul 5-4.

Tre set point cancellati nel tie-break decisivo

Il decimo game diventa un primo esame per lo spagnolo. Sotto 0-30, Alcaraz rischia di concedere a Zverev altre occasioni per trascinare la sfida al terzo set. Trova invece quattro punti consecutivi e raggiunge il 5-5. Nessuno dei due perde più il servizio: la decisione sul secondo parziale viene rimandata al tie-break.

Alcaraz parte meglio e sale rapidamente sul 3-0, grazie al minibreak iniziale e ai due punti conquistati alla battuta. Il margine, tuttavia, scompare. Zverev recupera, approfitta anche degli errori dello spagnolo sulle palle corte e rovescia la situazione fino al 6-3: ha tre set point consecutivi per allungare la finale.

Carlos cancella i primi due sui propri turni di servizio. Il terzo richiede invece di tornare a rispondere: lo scambio termina con un errore di rovescio del tedesco e il punteggio torna sul 6-6. Alcaraz conquista anche il punto successivo, passando in pochi scambi dal rischio del terzo set alla prima possibilità di chiudere.

Il primo match point sfuma per un errore di dritto: 7-7. Lo spagnolo ne costruisce un secondo con una soluzione corta e questa volta non lo lascia scappare. Sul servizio di Zverev trova il rovescio vincente che fissa il 9-7 del tie-break. Il tentativo di rimonta del tedesco si ferma lì, senza un terzo parziale.

Una settimana senza sconfitte all’Inalpi Arena

Il risultato completa una settimana iniziata con tre vittorie nel girone. Anche Zverev aveva superato la prima fase senza sconfitte: la finale metteva dunque di fronte due giocatori arrivati all’ultimo incontro con quattro successi ciascuno. Il tedesco, numero uno del mondo, cercava il terzo titolo alle Finals dopo quelli conquistati nel 2018 e nel 2021.

Le semifinali avevano richiesto percorsi differenti. Alcaraz aveva recuperato un set a Ben Shelton, imponendosi 3-6 6-3 7-6, con il tie-break decisivo vinto 7-1. Zverev aveva invece eliminato Daniil Medvedev in due parziali, 7-6 6-4, senza concedergli punti nel primo tie-break. Entrambi avevano ottenuto il passaggio del turno sabato 21 novembre.

Per Alcaraz il successo nell’ultimo incontro significa chiudere il torneo senza sconfitte, dopo avere superato anche il passaggio più delicato della finale. L’edizione 2026 delle ATP Finals si è disputata dal 15 al 22 novembre sul cemento al coperto dell’Inalpi Arena di Torino.

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