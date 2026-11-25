🌐 Dybala sostiene Sinner dopo l’operazione al ginocchio destro: il messaggio mette al centro famiglia e amici. Intervento riuscito a Turku, mentre il rientro resta legato alla riabilitazione.

Il messaggio di Dybala oltre il campo

Prima gli affetti, poi la ripartenza. È questo il messaggio che Paulo Dybala ha rivolto pubblicamente a Jannik Sinner dopo la notizia dell’operazione al ginocchio. L’attaccante della Roma ne ha parlato il 24 novembre 2026, alla vigilia della sfida contro il Paris Saint-Germain: un incoraggiamento che attraversa il confine fra calcio e tennis e si concentra soprattutto sui primi giorni lontano dalle competizioni. Nessuna scadenza da rispettare nelle sue parole, ma l’invito a trovare sostegno nelle persone più vicine.

Dybala ha espresso dispiacere per l’infortunio e per la necessità di ricorrere alla chirurgia, augurando al tennista il miglior recupero possibile. Il passaggio centrale riguarda famiglia e amici, indicati come presenze importanti per ritrovare energie mentali prima di ricominciare. L’argentino non propone esercizi, programmi o soluzioni cliniche: parla della pausa dal punto di vista di un altro atleta, richiamando il valore del tempo trascorso fuori dal campo quando l’attività agonistica deve fermarsi.

La fiducia nel futuro è racchiusa nella frase «tornerà più forte che mai». È un augurio attribuito a Dybala, non una previsione medica sull’esito dell’intervento. Nelle dichiarazioni l’attaccante richiama anche la propria familiarità con situazioni di stop e recupero, senza equiparare diagnosi o percorsi personali a quelli di Sinner. Non risulta invece documentato, nelle informazioni verificate, un colloquio privato fra i due: il fatto accertato è il messaggio pubblico rivolto al campione italiano.

L’intervento a Turku e la conferma del medico

Nel frattempo, il quadro sanitario ha un punto fermo: Sinner è stato operato il 24 novembre al ginocchio destro, a Turku, in Finlandia. A eseguire l’intervento è stato l’ortopedico Lasse Lempainen. Herbert Schönhuber, il medico che ha accompagnato il tennista e assistito all’operazione, ne ha confermato il regolare svolgimento. La notizia dell’intervento, dunque, non è più soltanto una possibilità discussa nei giorni precedenti, ma un passaggio effettivamente compiuto nel percorso di cura.

La procedura ha riguardato l’allungamento della bandelletta ileotibiale, la fascia che corre lungo la parte esterna della coscia fino al ginocchio. Secondo la spiegazione di Schönhuber, questa tecnica rappresentava la soluzione meno invasiva e meno traumatica per affrontare i disturbi persistenti del giocatore. Si tratta della valutazione riferita dal medico sul caso specifico: non di una garanzia che consenta già di stabilire quando Sinner potrà sostenere nuovamente una partita del circuito.

La decisione definitiva di procedere con la chirurgia è arrivata dopo una visita approfondita effettuata da Lempainen a Milano nel fine settimana precedente. Lunedì 23 novembre Sinner aveva poi raggiunto la Finlandia partendo da Bolzano. Sono passaggi che chiariscono la sequenza degli ultimi giorni, distinguendo il consulto, la scelta dell’intervento e l’operazione: tre momenti diversi, culminati nella conferma medica arrivata martedì.

Sinner spiega perché ha scelto la chirurgia

A raccontare il percorso precedente è stato anche Sinner, con un messaggio pubblicato dopo l’intervento. Il tennista ha spiegato che, insieme alla squadra che lo segue, aveva cercato negli ultimi mesi di trattare il problema senza operarsi. Ai progressi iniziali non è però seguita la risposta sperata del ginocchio. La chirurgia arriva quindi dopo i tentativi conservativi descritti dallo stesso giocatore, non come prima soluzione annunciata all’insorgere del disturbo.

Nel suo aggiornamento Sinner ha espresso quanto gli manchi giocare e ha indicato nel recupero con il proprio team il passaggio successivo. Ha inoltre ringraziato per il sostegno ricevuto. Il messaggio non contiene una data precisa per il ritorno alle competizioni: comunica l’avvenuta operazione e l’avvio di una nuova fase, lasciando aperto il calendario agonistico. È su questo piano che si colloca anche l’incoraggiamento di Dybala, rivolto alla persona prima ancora che ai prossimi risultati.

Tre mesi sono una stima, non un appuntamento

Le indicazioni disponibili parlano di circa tre mesi per la guarigione. Il dato va mantenuto nella sua natura di stima: non equivale all’annuncio di una prima partita già fissata. La data effettiva del rientro dipenderà dall’andamento della riabilitazione. Gli aggiornamenti sul quadro medico indicano inoltre che Sinner salterà l’inizio della stagione 2027 e gli Australian Open di gennaio, mentre non permettono ancora di assegnare un torneo certo alla ripresa.

Fra gli scenari discussi figurano i Masters 1000 americani di marzo e la successiva stagione europea sulla terra rossa. Restano possibilità, non iscrizioni confermate né obiettivi ufficialmente garantiti dal giocatore. Anche l’ipotesi Montecarlo va letta con questa cautela: il calendario offre finestre per tornare, ma le informazioni verificate non autorizzano a trasformarne una in una scadenza obbligata del recupero.

La Federazione: aspettarlo senza fretta

Alla vicinanza espressa da Dybala si aggiunge quella della Federazione Italiana Tennis e Padel. Il presidente Angelo Binaghi ha sottolineato che la scelta chirurgica è stata maturata con attenzione insieme al team e ha posto al centro la salute di Sinner e la possibilità di ritrovare serenità. Il suo intervento non aggiunge tempi clinici: esprime il sostegno della Federazione e degli appassionati durante l’assenza dalle competizioni.

Nella dichiarazione ufficiale diffusa il 24 novembre, Binaghi ha ribadito che il tennis italiano resterà al fianco del giocatore e lo aspetterà senza fretta. La formula scelta dal presidente federale è stata «Prima il ragazzo, poi il campione».

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