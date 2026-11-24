🌐 Sinner operato al ginocchio destro a Turku: intervento riuscito. Il tennista racconta i tentativi per evitare la chirurgia; il rientro dipenderà dalla riabilitazione.

L’operazione dopo i tentativi di evitare la chirurgia

Jannik Sinner si è sottoposto a un intervento al ginocchio destro martedì 24 novembre 2026, a Turku, in Finlandia. L’operazione è riuscita, secondo quanto confermato dal medico Herbert Schönhuber, che ha accompagnato il tennista. Dopo mesi lontano dalle competizioni, il campione italiano affronta adesso una fase diversa: il recupero successivo alla scelta chirurgica, arrivata quando i trattamenti precedenti non avevano prodotto la risposta sperata.

A spiegare il passaggio è stato lo stesso giocatore, attraverso un messaggio sui social. Sinner ha raccontato di avere cercato insieme alla propria squadra una soluzione che consentisse di evitare l’operazione. I miglioramenti iniziali avevano incoraggiato quel percorso, ma il ginocchio non ha poi risposto come atteso. È questa la ragione indicata dall’azzurro per il ricorso alla chirurgia.

Che cosa è stato fatto a Turku

A eseguire l’intervento è stato il chirurgo ortopedico Lasse Lempainen. Schönhuber ha riferito che l’operazione si è svolta secondo i programmi e ha riguardato l’allungamento della bandelletta ileotibiale. Il medico ha descritto questa soluzione come quella meno invasiva e meno traumatica, sul piano clinico, per affrontare in modo duraturo i disturbi che avevano impedito a Sinner di riprendere regolarmente l’attività agonistica.

Il passaggio in sala operatoria era stato preceduto da una visita approfondita dello specialista finlandese a Milano, nel fine settimana. Al termine del consulto era maturata la decisione di procedere. Lunedì 23 novembre il tennista era quindi partito da Bolzano per Turku. La conferma dell’esito positivo dell’intervento è arrivata il giorno seguente, prima del messaggio con cui Sinner ha aggiornato personalmente i sostenitori.

Il messaggio: la voglia di tornare a giocare

Nel suo aggiornamento Sinner ha definito quella affrontata una piccola operazione, finalizzata a migliorare la condizione della bandelletta. Ha poi spostato l’attenzione sull’assenza dalle competizioni: «Mi manca davvero stare in campo». Poche parole che accompagnano l’annuncio dell’avvio del percorso di recupero con il team, senza indicare un appuntamento preciso per il ritorno e senza associare l’intervento alla promessa di una ripresa immediata.

Il messaggio contiene anche un ringraziamento per il sostegno ricevuto. La parte più rilevante sul piano della ricostruzione resta però la sequenza descritta dal giocatore: prima i tentativi di trattamento senza chirurgia, poi progressi incoraggianti, infine una risposta insufficiente del ginocchio. Il racconto chiarisce il motivo della decisione, ma non permette di stabilire quando fosse diventato evidente che quel percorso non avrebbe dato il risultato desiderato.

I tempi: tre mesi sono una stima, non una scadenza

La previsione di circa tre mesi di recupero non equivale a una data già fissata per il rientro. È l’ordine di grandezza riferito dopo l’operazione, mentre il ritorno effettivo nel circuito dipenderà dall’andamento della riabilitazione. Il buon esito chirurgico e la possibilità di disputare nuovamente un torneo sono due informazioni distinte: la prima è stata confermata, la seconda resta legata all’evoluzione del recupero.

Una valutazione di circa tre mesi è stata formulata anche da Ezio Adriani, direttore del Centro di traumatologia dello sport e chirurgia del ginocchio della Fondazione Policlinico Gemelli. Si tratta del parere di uno specialista che ha commentato pubblicamente il caso, non dell’annuncio di un calendario agonistico da parte di Sinner. La distinzione è essenziale per non trasformare una previsione medica in una certezza sportiva.

Claudio Mazzola, membro del Consiglio direttivo della Società italiana di ortopedia e traumatologia, ha distinto il recupero strettamente legato all’intervento dal ritorno allo sport di un atleta fermo da mesi. Nella sua valutazione, quest’ultimo potrebbe richiedere tre o quattro mesi. Anche questa indicazione resta una stima esterna: non descrive un programma individuale già comunicato dal team del tennista né garantisce una determinata data.

L’inizio del 2027 e gli Australian Open

Le indicazioni disponibili rendono incompatibile il recupero prospettato con gli Australian Open del gennaio 2027. È la prima conseguenza concreta sul calendario della prossima stagione. Nel suo messaggio, tuttavia, Sinner non ha pubblicato un elenco di tornei da saltare né annunciato quello del ritorno: ha parlato dell’inizio della riabilitazione, lasciando senza una scadenza precisa la ripresa delle competizioni.

Per gli appuntamenti successivi vengono prospettate diverse possibilità, dai Masters 1000 americani di marzo alla stagione europea sulla terra rossa. Sono scenari di programmazione, non partecipazioni confermate. Attribuire fin d’ora al giocatore un obiettivo definitivo significherebbe andare oltre le informazioni disponibili: nelle comunicazioni successive all’operazione non compare una data certa per rivederlo in un tabellone del circuito.

L’assenza iniziata dopo Wimbledon

Lo stop precede di diversi mesi l’intervento in Finlandia. Sinner non disputa tornei dal successo a Wimbledon dello scorso luglio; il 6 ottobre aveva poi comunicato la chiusura anticipata della stagione 2026, spiegando di avere concordato con i medici la necessità di un trattamento per il ginocchio. L’operazione del 24 novembre si inserisce dunque in un’assenza già prolungata, non in un problema comparso alla fine dell’anno.

Anche il programma ufficiale delle ATP Finals 2026 aveva registrato l’assenza dell’azzurro dall’appuntamento torinese. Quel documento, diffuso prima del torneo, indicava che Sinner non avrebbe potuto competere nell’edizione di quest’anno.

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