Sinner, il ginocchio non guarisce: ora spunta l’ipotesi operazione

🌐 Jannik Sinner, ginocchio destro, sindrome del corridore, operazione e tempi di recupero: il rientro del numero uno del tennis mondiale resta avvolto dall’incertezza dopo oltre due mesi senza partite ufficiali. L’ipotesi di una sindrome della bandelletta ileotibiale, finora non confermata ufficialmente, aggiunge un nuovo elemento al caso. E se la terapia conservativa non dovesse funzionare, la chirurgia potrebbe entrare nello scenario, anche se non esiste oggi una prognosi ufficiale di sei mesi di stop.

Sinner, il ginocchio resta il grande mistero dell’autunno

La domanda non è più soltanto quando Jannik Sinner tornerà a giocare. Adesso il punto è capire quanto a lungo il problema al ginocchio destro potrà essere gestito con terapie conservative e quando, eventualmente, i medici potrebbero considerare una soluzione più invasiva.

Il dato certo è che l’azzurro non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio 2026, vinta contro Alexander Zverev. Da allora sono arrivati i forfait a Montreal, Cincinnati e agli US Open, prima della rinuncia più recente al torneo di Pechino. Sinner ha spiegato personalmente che il ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali per competere.

La decisione di rinunciare al China Open ha quindi cancellato anche il primo appuntamento che sembrava poter segnare il ritorno del numero uno del mondo dopo una pausa molto più lunga di quella inizialmente prevista.

Ora il prossimo appuntamento importante è Shanghai, dal 7 ottobre, ma anche questa possibilità resta legata alla risposta dell’articolazione ai carichi di allenamento. In alternativa, il rientro potrebbe slittare ulteriormente verso la stagione europea indoor.

Che cos’è il “ginocchio del corridore” di cui si parla per Sinner

Nelle ultime ore è tornata con forza l’indiscrezione secondo cui il problema di Sinner potrebbe essere riconducibile alla sindrome della bandelletta ileotibiale, conosciuta anche come “ginocchio del corridore”.

È importante sottolineare un punto: questa diagnosi non è stata comunicata ufficialmente dal team di Sinner. Le informazioni pubbliche hanno finora parlato di un’infiammazione o tendinopatia extra-articolare del ginocchio destro. La specifica identificazione nella sindrome della bandelletta ileotibiale deriva invece da indiscrezioni giornalistiche.

La bandelletta ileotibiale è una robusta struttura di tessuto connettivo che corre lungo la parte esterna della coscia e arriva fino alla tibia. Nei movimenti ripetuti di flessione ed estensione può svilupparsi un processo infiammatorio nella zona laterale del ginocchio.

Per un tennista di vertice il problema può diventare particolarmente insidioso. Il tennis richiede infatti accelerazioni, frenate, scivolate, cambi di direzione e continue ripartenze, con una quantità enorme di sollecitazioni concentrate sugli arti inferiori.

Non basta quindi che il ginocchio faccia meno male durante la vita quotidiana. Deve essere in grado di sopportare carichi completamente diversi quando l’atleta torna a spingere al massimo.

Perché il caso Sinner è diverso da un semplice dolore al ginocchio

La difficoltà principale sta proprio nella durata del problema.

A luglio, dopo la caduta e la torsione subite durante il match contro Miomir Kecmanovic a Wimbledon, Sinner era riuscito a proseguire il torneo e, due settimane più tardi, a conquistare il titolo. Sembrava dunque un episodio destinato a essere archiviato rapidamente.

Il dolore è però ricomparso con la ripresa degli allenamenti e soprattutto con l’aumento dei carichi sul cemento. Da quel momento il percorso è diventato progressivamente più prudente.

Gli esami finora riportati dalla stampa hanno escluso lesioni strutturali più evidenti, mentre il trattamento si è concentrato su riposo, fisioterapia, rinforzo muscolare, gestione del carico e terapie fisiche. Sinner ha continuato il programma riabilitativo tra Torino e Montecarlo, con test progressivi per verificare la risposta dell’articolazione.

Il problema, dunque, non sembra essere semplicemente quello di “far passare” un dolore. La vera sfida consiste nel riportare il ginocchio a una condizione nella quale possa tollerare nuovamente l’intensità di una partita al meglio dei cinque set.

Prima viene il recupero completo

Il tema della gestione di un infortunio da sovraccarico era già stato affrontato da Daniele Mazza, specialista in Ortopedia e Traumatologia con esperienza nella medicina dello sport e nella Nazionale italiana Under 21. La sua lettura, applicata al caso Sinner, aiuta soprattutto a comprendere perché il ritorno in campo non possa essere stabilito semplicemente contando i giorni.

In presenza di una condizione da sovraccarico, il primo obiettivo è eliminare o ridurre gli stimoli che hanno alimentato l’infiammazione, accompagnando il riposo con un percorso fisioterapico e di riatletizzazione. Per un atleta professionista, però, la riabilitazione non termina quando il dolore diminuisce.

Serve una progressione dei carichi. Prima il recupero della mobilità e della forza, poi gli esercizi specifici, quindi i gesti sportivi e infine l’intensità agonistica.

È un passaggio fondamentale nel caso di Sinner perché il tennis non consente un rientro graduale durante la partita. Una volta tornato nel circuito, il suo ginocchio deve essere pronto a sostenere allenamenti, match, viaggi e tornei ravvicinati.

Mazza è medico ortopedico e si occupa in particolare di chirurgia del ginocchio e traumatologia sportiva; la sua esperienza comprende anche il lavoro con la Nazionale Under 21.

Operazione al ginocchio: quanto è concreta l’ipotesi

L’ipotesi chirurgica è emersa nelle ultime ore, ma va collocata nella giusta prospettiva.

Secondo le ricostruzioni pubblicate il 28 settembre, i prossimi controlli tra Milano e Torino saranno determinanti per stabilire se continuare con il trattamento conservativo oppure valutare un intervento. Non risulta, al momento, un annuncio ufficiale che certifichi la decisione di operare Sinner.

Ed è proprio qui che bisogna evitare una semplificazione: operazione non significa automaticamente sei mesi di stop.

I tempi dipendono dal tipo di intervento, dalla struttura interessata, dalla tecnica utilizzata, dalla risposta biologica e soprattutto dal livello sportivo che si deve recuperare. Un conto è tornare a camminare o svolgere attività quotidiane; un altro è essere pronti per il tennis professionistico, dove il ginocchio deve assorbire migliaia di accelerazioni e decelerazioni.

Per questo, oggi, parlare di sei mesi come di una prognosi già stabilita sarebbe prematuro.

Lo scenario di una lunga pausa esiste, ma non è una certezza medica comunicata da Sinner o dal suo staff. Anche le analisi pubblicate in queste ore sottolineano che l’eventuale ricorso alla chirurgia sarebbe una scelta da prendere soltanto dopo aver valutato la risposta alle terapie conservative.

La vera partita si gioca sulla risposta del ginocchio

La situazione di Sinner presenta quindi una caratteristica particolare: il giocatore ha già dimostrato di poter allenarsi e svolgere attività fisica, ma questo non equivale automaticamente a essere pronto per una competizione ATP.

È la differenza tra funzionalità quotidiana e funzionalità agonistica.

Le immagini e le notizie degli allenamenti hanno mostrato un percorso progressivo, con lavoro fisico e test sul campo. Ma ogni incremento del carico deve essere seguito dalla verifica della risposta del ginocchio nelle ore e nei giorni successivi.

È questo il motivo per cui lo staff ha evitato una data rigida per il rientro.

A settembre sembrava possibile un ritorno a Pechino. Poi Sinner ha scelto di fermarsi ancora. Il messaggio diffuso il 25 settembre è stato netto: non era ancora pronto per competere.

La decisione può essere letta soprattutto come un tentativo di evitare che una condizione ancora non risolta venga aggravata dal ritorno immediato alle partite.

Sinner, il calendario cambia ancora

Il forfait di Pechino modifica ulteriormente il finale di stagione.

Il torneo cinese avrebbe rappresentato il primo appuntamento dopo Wimbledon. Ora l’eventuale rientro a Shanghai diventerebbe il prossimo grande obiettivo, ma senza garanzie. La stessa partecipazione alla tournée asiatica resta subordinata alla condizione fisica.

In alternativa, il calendario porta verso la parte finale della stagione europea, con Vienna tra gli appuntamenti considerati per un possibile ritorno.

Nel frattempo, anche la situazione nel ranking ATP è destinata a diventare un tema sempre più rilevante. Sinner conserva la posizione di vertice, ma l’assenza prolungata e i punti da difendere aumentano la pressione della corsa al numero uno. Questo, però, è un problema secondario rispetto alla necessità di recuperare completamente il ginocchio.

La priorità dello staff, almeno sulla base delle informazioni rese pubbliche, resta infatti quella di evitare un rientro anticipato.

Il rischio più grande è tornare prima di essere davvero guarito

Per un atleta come Sinner, abituato a giocare praticamente ogni settimana e a programmare la stagione con estrema precisione, un’assenza così lunga rappresenta una situazione anomala.

Ma il vero pericolo sarebbe trasformare un problema da sovraccarico in una condizione persistente.

Il tennis moderno sottopone il corpo a sollecitazioni enormi. Il giocatore deve essere capace di cambiare direzione in frazioni di secondo, frenare, ripartire, scivolare e stabilizzare il corpo dopo ogni colpo. Un ginocchio che tollera una corsa leggera potrebbe non essere ancora pronto per questo tipo di stress.

Ecco perché la questione non è soltanto quando Sinner tornerà in campo, ma se potrà farlo senza dover gestire continuamente lo stesso dolore.

La decisione che può cambiare il finale di stagione

A oggi il quadro resta dunque aperto.

La sindrome del “ginocchio del corridore” è un’ipotesi non ufficialmente confermata, mentre il dato pubblico è quello di un problema persistente al ginocchio destro che ha già costretto Sinner a saltare una parte consistente della stagione.

La terapia conservativa rimane il percorso seguito finora. L’operazione è uno scenario emerso nelle ricostruzioni giornalistiche, non una decisione annunciata dal giocatore.

E anche il possibile stop di sei mesi va trattato con cautela: diventerebbe uno scenario concreto soltanto se fosse indicato un intervento specifico con relativi tempi di recupero. Al momento non esiste una prognosi ufficiale di questo tipo.

La prossima svolta arriverà quindi dai controlli e, soprattutto, dalla risposta del ginocchio all’aumento progressivo dei carichi.

Per Sinner la partita più importante, almeno per ora, non si gioca contro un avversario dall’altra parte della rete. Si gioca contro il tempo, senza forzarlo.