Sinner, la terapia con il sangue per guarire: cosa sappiamo del PRP
🌐 Jannik Sinner cerca di accelerare il recupero dal problema al ginocchio attraverso il plasma ricco di piastrine (PRP), una procedura utilizzata in medicina sportiva per favorire determinati processi di riparazione dei tessuti. Il tennista italiano è alle prese con un’infiammazione della bandelletta ileotibiale che ha compromesso il finale della sua stagione. Un esperto di ortopedia spiega i possibili benefici della terapia, ma avverte indirettamente di una questione decisiva: stimolare la guarigione non significa avere la certezza di recuperare in tempi brevi.
Sinner, il ginocchio che ha fermato il numero uno del mondo
La corsa di Jannik Sinner si è fermata proprio nel momento in cui il tennis mondiale sembrava ruotare intorno al suo talento.
Il problema al ginocchio, legato secondo le informazioni pubblicate a un’infiammazione della bandelletta ileotibiale, ha costretto l’azzurro a rinunciare a importanti appuntamenti della stagione.
Non si tratta soltanto di una questione fisica. Ogni settimana lontana dalle competizioni può incidere sul ritmo agonistico, sulla programmazione degli allenamenti e sulla classifica mondiale.
La priorità dello staff medico è consentire al giocatore di tornare a competere senza esporsi a ricadute che potrebbero compromettere la stagione successiva.
Tra le procedure utilizzate nel percorso di recupero compare il PRP, acronimo di Platelet-Rich Plasma, ovvero plasma ricco di piastrine.
Che cos’è il PRP e come funziona
Il procedimento prevede generalmente un prelievo di sangue dal paziente, sottoposto poi a centrifugazione per ottenere una componente plasmatica concentrata in piastrine.
Il preparato viene successivamente impiegato, in condizioni controllate, per trattare determinate problematiche muscoloscheletriche.
Le piastrine contengono sostanze coinvolte nei processi biologici di riparazione. L’idea terapeutica è utilizzare questa proprietà per stimolare la risposta dei tessuti.
Il professor Alessandro Massé, direttore di Ortopedia della Città della Salute di Torino e docente universitario, ha spiegato che il trattamento può agire come un acceleratore di alcuni processi biologici di guarigione.
Ma la descrizione del meccanismo non deve essere confusa con la certezza dell’efficacia clinica per ogni diagnosi.
I due possibili vantaggi illustrati dall’esperto
Il primo obiettivo è sostenere i processi riparativi, cercando di abbreviare il periodo necessario per la ripresa.
Il secondo riguarda il trattamento di alcune situazioni infiammatorie o degenerative persistenti, nelle quali il recupero procede lentamente.
Per uno sportivo professionista, la durata dell’inattività rappresenta una variabile importante perché può determinare perdita di condizione e necessità di una nuova preparazione atletica.
Tuttavia, gli studi sul PRP mostrano risultati variabili in funzione della patologia trattata, della preparazione utilizzata e delle caratteristiche del paziente.
Non esiste una garanzia generale che il plasma ricco di piastrine risolva qualsiasi infiammazione o permetta di anticipare sempre il ritorno in campo.
La bandelletta ileotibiale e il recupero dell’atleta
La bandelletta ileotibiale è una struttura fibrosa che si estende lungo la parte laterale della coscia fino alla regione del ginocchio.
Quando i tessuti della zona sono sottoposti a determinate sollecitazioni ripetitive, possono comparire dolore e difficoltà nei movimenti.
Nel tennis, accelerazioni laterali, frenate improvvise e cambi di direzione espongono gli arti inferiori a carichi elevati.
Il recupero non dipende quindi esclusivamente da un’iniezione: richiede anche la gestione delle sollecitazioni, la riabilitazione e una progressiva ripresa dei movimenti specifici.
La vera partita è evitare una ricaduta
La pressione per tornare rapidamente alle competizioni può essere enorme, soprattutto per un campione chiamato a difendere risultati e posizione nella classifica mondiale.
Ma un rientro anticipato rispetto alle condizioni effettive rischierebbe di compromettere proprio quell’obiettivo.
Il Six Kings Slam di fine dicembre viene indicato come possibile appuntamento per rivedere Sinner in azione, ma un’esibizione non equivale a un ritorno ufficiale nel circuito ATP.
Il PRP rappresenta uno degli strumenti possibili nel percorso di cura, non una scorciatoia miracolosa.
Il successo della terapia sarà misurabile soprattutto dalla capacità dell’azzurro di tornare ad allenarsi, muoversi e competere senza dolore significativo.
Per Sinner, adesso, il traguardo più importante non è vincere un altro torneo: è riconquistare la piena efficienza fisica.
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