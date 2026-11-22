🌐 Il recupero di Jannik Sinner resta al centro dell’attesa: nessuna operazione annunciata, mentre Cahill racconta la riabilitazione. Il ranking protetto è un’ipotesi regolamentare, non una decisione del campione.

Il ginocchio tiene aperta l’incognita sul ritorno

Il ritorno di Jannik Sinner continua a passare dal ginocchio destro. Al 22 novembre 2026 il punto più importante è anche quello da tenere distinto dalle indiscrezioni: non risulta annunciata una decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico. L’operazione resta uno degli scenari discussi nelle ricostruzioni sul recupero, non un appuntamento fissato. Le informazioni più recenti descrivono invece un percorso ancora concentrato sulle terapie e sulla valutazione delle condizioni dell’azzurro.

L’assenza dalle competizioni ha già attraversato una parte consistente della stagione. Il 21 agosto l’ATP aveva dato notizia della rinuncia agli US Open per il problema al ginocchio destro, ricordando che Sinner aveva giocato l’ultima volta a Wimbledon, dove aveva conquistato il titolo. Il fermo, dunque, non nasce dalle notizie di questi giorni: è una situazione prolungata che ha impedito il ritorno nei grandi appuntamenti successivi.

Dalle rinunce estive alla chiusura della stagione

A ottobre era stato lo stesso tennista a comunicare la fine anticipata del proprio 2026, spiegando di avere concordato con i medici un ciclo di trattamenti per il ginocchio. Quell’annuncio aveva spostato l’attenzione dalla possibilità di salvare gli ultimi tornei dell’anno alla necessità di completare il recupero. Non conteneva, però, l’indicazione di una data certa per il rientro né l’annuncio di una soluzione chirurgica.

Anche l’assenza dalle ATP Finals di Torino è un fatto confermato. Il programma ufficiale della manifestazione pubblicato dalla Federazione italiana tennis e padel segnala Sinner tra i qualificati, precisando che non avrebbe partecipato per infortunio. Una distinzione rilevante: la qualificazione era stata ottenuta, ma il problema fisico gli ha impedito di giocare il torneo conclusivo della stagione, del quale era il campione delle due precedenti edizioni.

Cahill racconta il lavoro lontano dalle partite

A offrire un aggiornamento sul quotidiano dell’azzurro è stato Darren Cahill, intervenuto durante le Finals. L’allenatore australiano ha descritto come frustrante il protrarsi di un problema inizialmente apparso contenuto, sottolineando soprattutto la durata e la ripetitività della riabilitazione. Le sue parole restituiscono la difficoltà del periodo, ma non equivalgono a un bollettino medico e non stabiliscono quale debba essere il passo terapeutico successivo.

Secondo Cahill, Sinner trascorre dalle tre alle quattro ore al giorno in palestra, con esercizi destinati a recuperare forza nella gamba e a migliorare le condizioni del ginocchio. L’australiano ha inoltre evidenziato l’atteggiamento positivo del giocatore e la fiducia nei professionisti che lo seguono. Il lavoro di recupero prosegue, dunque, mentre resta aperta la questione di quando potrà tradursi nuovamente in allenamenti e partite senza limitazioni.

Consultazioni e operazione: cosa non è ancora deciso

Le ricostruzioni pubblicate nel fine settimana collocano a Milano nuovi approfondimenti e riferiscono del coinvolgimento del chirurgo finlandese Lasse Lempainen. Le stesse informazioni descrivono una preferenza di Sinner per la prosecuzione della terapia conservativa. Sono elementi da mantenere nel loro perimetro: raccontano consultazioni e orientamenti attribuiti al giocatore, non una decisione ufficialmente comunicata dal suo gruppo di lavoro.

Anche l’ipotesi di una trasferta negli Stati Uniti per un ulteriore parere medico ha avuto versioni successive. Il 18 novembre veniva indicata come possibilità; gli aggiornamenti del 22 novembre la descrivono invece come accantonata. Non va quindi presentata come un viaggio già avvenuto. Analogamente, parlare di procedure chirurgiche specifiche o di un calendario postoperatorio significherebbe anticipare dettagli che non risultano pubblicamente confermati.

Ranking protetto, una tutela diversa dalla classifica

Nel dibattito sul possibile prolungamento dello stop è entrata l’Entry Protection, comunemente chiamata ranking protetto. Non congela i punti e non conserva una posizione nella classifica corrente: offre un riferimento per l’ammissione ai tornei. Il regolamento ATP richiede almeno sei mesi senza disputare eventi tennistici, comprese le esibizioni, e prevede una richiesta documentata, sottoposta a valutazione.

La posizione protetta viene calcolata sulla media del ranking nei primi tre mesi successivi all’ultimo evento e non vale per assegnare le teste di serie. Per un’assenza compresa tra sei e dodici mesi, l’utilizzo riguarda fino a nove tornei di singolare e nove di doppio, oppure nove mesi dal ritorno, secondo il limite raggiunto prima.

Applicare questo scenario a Sinner resta un’ipotesi: le informazioni disponibili non documentano una sua richiesta già presentata. Il requisito temporale non basta, da solo, a trasformare la tutela in una decisione del giocatore. Inoltre, un eventuale ritorno in un’esibizione prima di completare il periodo minimo inciderebbe sul conteggio, perché anche quegli incontri rientrano espressamente nella regola ATP.

Le date corrette dell’appuntamento australiano

Sul calendario australiano serve infine una precisazione concreta. L’11 gennaio 2027 non comincia il tabellone principale degli Australian Open: prende avvio l’Opening Week, che comprende le qualificazioni e gli appuntamenti di preparazione. Confondere le due date anticipa di sei giorni l’inizio delle partite del torneo principale e altera il confronto con qualsiasi ipotesi di recupero.

L’organizzazione ha fissato l’inizio del tabellone principale a Melbourne Park per domenica 17 gennaio. Il calendario ufficiale distingue quindi la settimana iniziale, dall’11 al 16 gennaio, dalle due settimane della competizione principale. Le finali dei singolari degli Australian Open 2027 sono programmate per il 30 e il 31 gennaio.

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