Putin a Trump: «Nessun piano per aggredire l’Europa»

🌐 Ucraina-Russia: Putin rassicura Trump sull’assenza di piani aggressivi contro l’Europa, mentre Kiev torna sotto attacco dopo la tregua. L’Unione europea sblocca una deroga per gli acquisti legati ai Patriot e Londra prepara 100 milioni di sterline di aiuti per la difesa aerea.

La diplomazia torna a muoversi tra Mosca, Washington e Kiev, ma sul terreno la guerra non rallenta. È questa la contraddizione che emerge dalle ultime ore del conflitto tra Russia e Ucraina: da una parte il nuovo colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Donald Trump, dall’altra la ripresa dei bombardamenti russi sulla capitale ucraina dopo una breve pausa legata alla missione degli emissari americani.

La telefonata tra Putin e Trump è durata circa un’ora ed è stata descritta dal Cremlino come costruttiva e franca. Al centro della conversazione ci sono stati i negoziati per porre fine alla guerra, i risultati delle recenti missioni a Mosca e Kiev di Steve Witkoff e Jared Kushner e le possibili iniziative che Washington potrebbe adottare per accelerare un accordo.

Ma il messaggio destinato a pesare maggiormente sul piano europeo è arrivato da Putin: la Russia, secondo quanto riferito dal Cremlino, non avrebbe alcun piano aggressivo nei confronti dell’Europa. Mosca sostiene inoltre che le accuse relative a una possibile minaccia russa vengano utilizzate dai governi europei per giustificare l’aumento delle spese militari e il rafforzamento del sostegno all’Ucraina.

Il problema è che, mentre queste parole arrivano dalla diplomazia, i missili e i droni tornano a colpire l’Ucraina.

Putin rassicura Trump: «Nessuna intenzione aggressiva verso l’Europa»

Il colloquio tra i due presidenti arriva in un momento particolarmente delicato.

Secondo la ricostruzione fornita dal consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, Putin avrebbe illustrato a Trump la propria valutazione dell’andamento della guerra e indicato che cosa gli Stati Uniti potrebbero concretamente fare per favorire una conclusione più rapida delle ostilità.

Il presidente russo avrebbe inoltre respinto le preoccupazioni europee relative a una possibile espansione del conflitto oltre i confini ucraini.

Il messaggio è netto: Mosca nega di avere piani per un’aggressione contro l’Europa.

Trump, dal canto suo, avrebbe ribadito la necessità di arrivare rapidamente alla fine della guerra e manifestato l’interesse a ottenere una svolta durante il proprio mandato. Nella visione americana, la conclusione del conflitto potrebbe aprire una nuova fase nei rapporti tra Stati Uniti e Russia, compreso un possibile rilancio delle relazioni economiche e commerciali.

Non è però ancora chiaro quale compromesso concreto possa trasformare il dialogo politico in un accordo.

Il punto di contatto tra Washington e Mosca

La telefonata rappresenta comunque un elemento importante perché conferma che il canale diretto tra Trump e Putin rimane aperto.

I due leader hanno concordato di mantenere i contatti e di tornare a sentirsi quando sarà necessario. Nel confronto è stato inoltre deciso di proseguire il lavoro su alcune questioni umanitarie, compresi gli scambi di persone detenute e condannate.

Un altro tema toccato riguarda il lavoro diplomatico sugli scambi di persone e il ritorno alle rispettive famiglie di bambini coinvolti nel conflitto.

Sono dossier che, pur non rappresentando una soluzione alla guerra, possono costituire uno dei pochi terreni sui quali Mosca, Washington e Kiev hanno la possibilità di costruire risultati concreti.

Il problema resta però la distanza sulle questioni politiche e militari fondamentali.

La diplomazia procede, ma non esiste ancora una tregua stabile.

Kiev torna sotto attacco dopo la pausa

La dimostrazione più evidente arriva proprio dalle ultime ore.

Dopo la tregua di tre giorni collegata alla visita degli emissari americani, la Russia ha ripreso gli attacchi contro l’Ucraina. Kiev è stata colpita da una combinazione di droni e missili e le autorità ucraine hanno riferito di vittime e feriti.

Il bilancio iniziale riportato dalle autorità parla di almeno due morti e dieci feriti nella capitale, mentre diversi edifici residenziali e infrastrutture sono stati danneggiati.

Un condominio di cinque piani nel quartiere di Solomianskyi è stato colpito durante il raid. In altre zone della città sono stati segnalati incendi e danni a veicoli e strutture.

L’allerta aerea ha interessato numerose regioni del Paese, mentre le autorità ucraine hanno attivato i soccorsi nelle aree maggiormente colpite.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha definito gli attacchi complessi e pianificati per provocare il massimo danno possibile, sostenendo che siano stati impiegati diversi tipi di armamento, compresi missili balistici e da crociera e droni.

I missili balistici restano il problema più difficile

Uno degli elementi più delicati per la difesa ucraina riguarda proprio i missili balistici.

Secondo la ricostruzione fornita da Zelensky, le forze ucraine hanno intercettato un numero molto elevato di bersagli aerei durante l’ondata di attacchi, ma non tutti i vettori sono stati abbattuti.

Il presidente ucraino ha sottolineato in particolare la difficoltà di contrastare i missili balistici, rispetto ai quali le capacità disponibili risultano più limitate.

È questo il motivo per cui i sistemi Patriot sono diventati uno degli elementi più importanti nelle richieste di Kiev agli alleati occidentali.

La difesa dei cieli ucraini non riguarda soltanto il fronte militare. Significa proteggere città, centrali energetiche, infrastrutture ferroviarie, reti idriche e impianti industriali proprio mentre l’autunno si avvicina e cresce il timore per una nuova campagna russa contro le infrastrutture energetiche.

L’Europa apre ai Patriot: sul tavolo 3,2 miliardi

In questo scenario arriva la decisione europea annunciata da Ursula von der Leyen.

Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo per una deroga che permetterà all’Ucraina di acquistare prodotti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot.

La misura assume un significato particolare perché Kiev ha bisogno di accelerare l’approvvigionamento dei componenti necessari alla propria difesa aerea, soprattutto in vista dell’inverno.

La prossima tranche da 3,2 miliardi di euro del sostegno europeo potrà essere utilizzata anche per rafforzare la capacità ucraina di proteggere il proprio spazio aereo. La cifra si aggiunge agli 8,4 miliardi già erogati nell’ambito del prestito di sostegno all’Ucraina, destinati anche alla difesa aerea.

La scelta europea racconta una realtà apparentemente contraddittoria: mentre Washington cerca di rilanciare il negoziato con Mosca, l’Europa continua a rafforzare concretamente la capacità militare di Kiev.

Non necessariamente si tratta di due strategie incompatibili. Dal punto di vista dei governi europei, infatti, rafforzare la difesa ucraina significa anche aumentare la capacità di Kiev di affrontare i negoziati da una posizione meno vulnerabile.

Londra stanzia 100 milioni di sterline

A rafforzare ulteriormente questo fronte è arrivata anche la decisione britannica.

Il Regno Unito ha annunciato uno stanziamento di 100 milioni di sterline, pari a circa 116 milioni di euro, destinato al rafforzamento della difesa aerea ucraina in vista dell’inverno.

Il pacchetto comprende intercettori per la difesa aerea, munizioni di grosso calibro e droni. All’interno del programma sono previsti anche missili Patriot.

Londra punta inoltre a proseguire il proprio impegno sulla produzione e sulla fornitura di droni. Il piano britannico prevede oltre 120mila droni destinati all’Ucraina nel corso dell’anno, con circa 25mila già consegnati secondo i dati comunicati dal governo.

L’obiettivo è arrivare all’inverno con una capacità di difesa più solida.

Ed è proprio l’inverno il nuovo punto di riferimento delle strategie militari occidentali

Perché l’inverno può diventare decisivo

La stagione fredda potrebbe trasformarsi ancora una volta in una fase particolarmente difficile per l’Ucraina.

Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche rappresentano uno dei principali strumenti con cui la Russia può esercitare pressione sulla popolazione e sul governo di Kiev.

Per questo gli alleati stanno cercando di aumentare rapidamente le scorte di intercettori, droni e altri sistemi di difesa.

Il problema è che la domanda ucraina supera ampiamente le disponibilità immediate.

I Patriot sono sistemi sofisticati e gli intercettori non possono essere prodotti e consegnati con la stessa rapidità con cui vengono consumati durante una campagna di attacchi aerei intensivi.

L’accordo europeo sulla deroga e il nuovo contributo britannico cercano proprio di ridurre questo divario.

La Russia nega piani contro l’Europa, ma il continente aumenta la difesa

È qui che le due notizie della giornata si incrociano.

Da una parte c’è Putin che dice a Trump che Mosca non ha intenzioni aggressive verso l’Europa.

Dall’altra ci sono i governi europei che continuano a investire nella propria sicurezza e nel sostegno militare a Kiev.

La spiegazione di Mosca è che l’Europa starebbe utilizzando la presunta minaccia russa come giustificazione per aumentare le spese militari.

La posizione europea è invece molto diversa: il rafforzamento della difesa viene considerato una risposta al deterioramento del quadro di sicurezza continentale e alla prosecuzione della guerra in Ucraina.

Il contrasto non è soltanto retorico.

È anche una delle principali questioni strategiche che accompagnano i negoziati di pace.

Trump cerca una svolta, ma il campo di battaglia resta decisivo

Trump sembra voler mantenere la diplomazia al centro della propria strategia.

La sua posizione, secondo quanto riferito dal Cremlino, è che una rapida conclusione della guerra potrebbe consentire di ricostruire anche i rapporti economici tra Washington e Mosca.

Per Putin, invece, la telefonata rappresenta un’occasione per ribadire la propria interpretazione del conflitto e per sollecitare gli Stati Uniti a esercitare un ruolo più incisivo nel convincere Kiev e i suoi alleati ad accettare determinate condizioni.

Il punto irrisolto resta dunque enorme.

La volontà di dialogare non coincide ancora con un accordo sulla pace.

Le missioni di Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev hanno riattivato i contatti, ma non hanno prodotto finora una svolta definitiva. E la ripresa degli attacchi subito dopo la pausa dimostra quanto sia fragile qualsiasi ipotesi di tregua

Il Mar Nero resta un altro fronte delicato

Anche il tema della sicurezza nel Mar Nero rimane aperto.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha respinto l’idea di una nuova moratoria sugli attacchi alle navi che trasportano merci civili, sostenendo che un’intesa del genere sarebbe difficile da verificare.

La questione richiama i precedenti tentativi di creare corridoi e meccanismi di sicurezza per consentire il passaggio delle navi commerciali.

Il Mar Nero resta quindi un altro terreno sul quale la distanza tra le dichiarazioni diplomatiche e le condizioni concrete sul terreno appare ancora molto ampia.

Europa e Stati Uniti, strategie sempre più intrecciate

La giornata restituisce così una fotografia complessa del conflitto.

Trump e Putin parlano. L’Europa aumenta il sostegno militare. La Russia riprende gli attacchi. Kiev chiede più difesa aerea.

Sono quattro movimenti apparentemente contraddittori che, in realtà, descrivono perfettamente la fase attuale della guerra.

Washington cerca di riaprire uno spazio negoziale diretto con Mosca. L’Europa vuole evitare che il possibile processo diplomatico avvenga mentre l’Ucraina è esposta a una pressione militare crescente. Kiev, dal canto suo, cerca di ottenere gli strumenti necessari per proteggere le proprie città e mantenere la capacità di resistere.

Il risultato è una corsa contro il tempo.

Da un lato la diplomazia prova a costruire una via d’uscita dal conflitto. Dall’altro, i governi occidentali preparano l’Ucraina ad affrontare nuovi attacchi.

La domanda che resta dopo la telefonata Trump-Putin

La vera questione non è quindi soltanto cosa si siano detti Putin e Trump.

È capire se il nuovo canale diplomatico riuscirà a produrre un cambiamento concreto sul terreno.

Per ora, la risposta non c’è.

La Russia continua a negare di voler minacciare l’Europa e sostiene che le preoccupazioni occidentali siano strumentali. Trump insiste sulla necessità di chiudere la guerra e vede nella pace anche un’opportunità per rilanciare i rapporti con Mosca.

Nel frattempo l’Ucraina viene nuovamente colpita e i suoi alleati accelerano sull’acquisto di Patriot, droni e munizioni.

La prossima fase sarà dunque decisiva. Se la diplomazia riuscirà a trasformare i contatti tra Washington e Mosca in un cessate il fuoco concreto, la telefonata di oggi potrebbe essere ricordata come un passaggio importante. Se invece i raid continueranno a intensificarsi, il contrasto tra negoziati e guerra sul terreno diventerà ancora più evidente.

Per ora, il messaggio di Putin all’Europa è rassicurante nelle parole. Quello che accade nei cieli dell’Ucraina racconta però una realtà ancora molto diversa.