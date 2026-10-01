Semaglutide e tumore al pancreas: cosa rivela il nuovo studio

🌐 Semaglutide e tumore al pancreas, il nuovo studio presentato al congresso dell’European Association for the Study of Diabetes (EASD) porta nuovi elementi nel dibattito sulla sicurezza dei farmaci agonisti del recettore GLP-1. L’analisi condotta sui registri sanitari di Danimarca, Svezia e Norvegia, per un totale di quasi 100 mila persone con diabete di tipo 2, non ha evidenziato un aumento del rischio di cancro pancreatico associato all’uso di semaglutide rispetto ad altre terapie ipoglicemizzanti.

Il risultato arriva in un momento nel quale i farmaci a base di GLP-1 sono sempre più utilizzati sia per il diabete di tipo 2 sia, in specifiche indicazioni, per la gestione del peso. La semaglutide è diventata uno dei principi attivi più conosciuti di questa categoria e proprio la sua crescente diffusione ha reso particolarmente importante chiarire anche i possibili effetti a lungo termine.

Semaglutide e cancro al pancreas: cosa ha scoperto lo studio

La nuova ricerca è stata coordinata dall’University of Southern Denmark di Odense e presentata al congresso EASD in corso a Milano. Si tratta di uno studio richiesto nell’ambito della sorveglianza regolatoria successiva all’autorizzazione del farmaco, con l’obiettivo di approfondire proprio l’eventuale relazione tra trattamento con semaglutide e tumore del pancreas.

I ricercatori hanno utilizzato i registri sanitari nazionali di tre Paesi scandinavi, confrontando nuovi utilizzatori di semaglutide con persone che avevano iniziato altri farmaci antidiabetici non appartenenti alla classe degli incretinici.

Nel complesso sono stati inclusi 97.464 pazienti trattati con semaglutide. Il gruppo di confronto è stato costruito attraverso procedure di matching per rendere comparabili le caratteristiche dei pazienti e ridurre l’influenza di differenze di base tra le popolazioni.

Il risultato principale non mostra un incremento del rischio.

L’analisi combinata dei tre Paesi ha infatti prodotto un hazard ratio di 0,91, con intervallo di confidenza al 95% compreso tra 0,71 e 1,16. In altre parole, il dato non indica un aumento statisticamente significativo del rischio di tumore pancreatico nei pazienti che assumevano semaglutide rispetto ai gruppi di confronto.

Quanti casi di tumore sono stati osservati

Il dato numerico permette di comprendere meglio la portata dell’analisi.

Nel periodo considerato sono stati registrati 131 casi di tumore pancreatico tra gli utilizzatori di semaglutide e 123 nel gruppo di confronto, a fronte di un numero complessivo di anni-persona di osservazione superiore nei due gruppi.

I tassi di incidenza sono risultati simili nei tre Paesi esaminati. Non è emerso inoltre un andamento che suggerisca un aumento del rischio con l’aumentare della dose o con una maggiore durata del trattamento.

È un elemento particolarmente rilevante perché uno dei quesiti ancora aperti riguarda proprio la possibilità che eventuali effetti indesiderati possano manifestarsi soltanto dopo esposizioni prolungate.

Nel nuovo studio, però, né la dose cumulativa né la durata del trattamento hanno mostrato un’associazione con un aumento del rischio.

Perché si temeva un possibile rischio per il pancreas

Il tema non nasce dal nulla.

Negli anni passati erano stati sollevati interrogativi sulla possibile relazione tra farmaci appartenenti alla classe degli agonisti GLP-1 e alcune patologie pancreatiche. I primi segnali erano arrivati soprattutto da segnalazioni di farmacovigilanza e da studi preclinici, mentre l’ipotesi biologica era stata collegata anche alla possibilità di effetti sul tessuto pancreatico.

Da qui la necessità di distinguere attentamente tra segnale di sicurezza e dimostrazione di un rapporto causale.

Una segnalazione può indicare che un evento merita di essere studiato, ma non dimostra automaticamente che sia stato provocato dal farmaco. Il rischio di tumore pancreatico, inoltre, è influenzato da numerosi fattori, tra i quali figurano diabete e obesità, condizioni per le quali gli stessi farmaci GLP-1 vengono utilizzati.

Questo rende particolarmente importanti gli studi che confrontano pazienti trattati con farmaci differenti ma collocati in una fase terapeutica comparabile.

Il nuovo dato si aggiunge a una letteratura più ampia

Lo studio presentato all’EASD non è un risultato isolato.

Nel 2026 una revisione sistematica e meta-analisi pubblicata su Pancreatology ha analizzato 60 studi, comprendenti 49 trial randomizzati e 11 studi osservazionali, per un totale di oltre 4,9 milioni di pazienti. Anche questa analisi non ha rilevato un aumento complessivo del rischio di carcinoma pancreatico associato agli agonisti GLP-1.

Un’altra grande analisi internazionale basata su dati di cartelle cliniche elettroniche, pubblicata nel 2026, ha confrontato oltre 291 mila pazienti per gruppo con diabete di tipo 2 e non ha osservato un incremento del rischio di tumore pancreatico negli utilizzatori di GLP-1 rispetto agli utilizzatori di inibitori SGLT2.

Anche una revisione pubblicata su npj Gut and Liver nel luglio 2026 ha esaminato studi preclinici, trial clinici e dati osservazionali, concludendo che le evidenze disponibili nell’uomo non supportano al momento un aumento del rischio di carcinoma pancreatico associato alla classe dei GLP-1. Gli autori sottolineano tuttavia che la sicurezza a lunghissimo termine resta un’area da monitorare.

La differenza tra semaglutide e tutti i farmaci GLP-1

Un punto va però chiarito.

Dire che il nuovo studio non ha rilevato un aumento del rischio con semaglutide non significa dimostrare che ogni possibile effetto di ogni farmaco GLP-1 sia definitivamente escluso.

La classe comprende diverse molecole, con caratteristiche farmacologiche differenti e con periodi di utilizzo nella popolazione che possono variare.

Per questo la nuova ricerca rappresenta soprattutto un importante tassello specifico sulla semaglutide, mentre la valutazione complessiva della sicurezza della classe continua a basarsi sull’insieme delle evidenze disponibili.

La revisione del 2026 su npj Gut and Liver sottolinea proprio questo aspetto: gli studi clinici e osservazionali disponibili non mostrano un segnale consistente di aumento del carcinoma pancreatico, ma i tempi di follow-up di molti lavori rimangono più brevi rispetto alla lunga storia naturale di questo tumore.

Quanto è importante il limite del follow-up

È probabilmente il principale elemento da tenere presente quando si interpreta la notizia.

Il tumore del pancreas non è una malattia che necessariamente compare dopo pochi mesi di esposizione a un farmaco. La sua storia biologica può svilupparsi nell’arco di molti anni.

Nel nuovo studio, il follow-up medio dopo il periodo iniziale di un anno variava tra circa 1,4 e 1,85 anni nei tre Paesi. Questo significa che il lavoro offre un’informazione importante sulla sicurezza osservata nel periodo analizzato, ma non può da solo chiudere ogni interrogativo sugli effetti di esposizioni molto più lunghe.

È una distinzione fondamentale anche dal punto di vista giornalistico: “non è stato osservato un aumento del rischio” non equivale a “è impossibile che esista qualunque rischio futuro”.

La ricerca scientifica procede proprio attraverso l’accumulo di dati nel tempo.

Anche la dose non sembra cambiare il risultato

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’analisi delle dosi.

Se esistesse una relazione causale tra semaglutide e tumore pancreatico, una delle ipotesi da verificare sarebbe quella di un rischio maggiore nei pazienti sottoposti a dosaggi più elevati o a trattamenti più prolungati.

Nel nuovo studio non è emersa questa dinamica.

L’hazard ratio aggregato per i pazienti esposti a dosi più elevate è risultato 0,74, con un intervallo di confidenza che comprende 1, mentre per una maggiore durata del trattamento l’hazard ratio è stato 0,79, anch’esso con un intervallo di confidenza compatibile con l’assenza di un effetto. Gli stessi ricercatori sottolineano quindi l’assenza di un rapporto dose-risposta o durata-risposta.

Sono dati che rafforzano il risultato principale, pur senza eliminare la necessità di ulteriori osservazioni nel lungo periodo.

Lo studio è stato finanziato da Novo Nordisk

C’è anche un elemento di trasparenza da considerare.

La ricerca è stata finanziata da Novo Nordisk, l’azienda produttrice della semaglutide. Si tratta di un’informazione importante nell’interpretazione del risultato, anche se il finanziamento da parte dell’azienda non dimostra di per sé che i risultati siano errati.

La ricerca è stata presentata al congresso EASD e, allo stato attuale della notizia, non è ancora disponibile come articolo completo pubblicato su una rivista scientifica sottoposta a peer review. Il comunicato dell’EASD precisa infatti che si tratta di una presentazione orale e che il lavoro non era ancora stato sottoposto a una rivista al momento della diffusione dei risultati.

Questo aspetto non annulla il valore dei dati, ma suggerisce di interpretarli nel loro corretto contesto.

Cosa cambia per chi assume semaglutide

Per chi è già in terapia, il nuovo risultato offre soprattutto un elemento di rassicurazione sul rischio specifico di tumore pancreatico, perché non emerge un segnale di aumento rispetto ad altre terapie antidiabetiche.

Non significa però che la decisione di iniziare, continuare o modificare una terapia debba essere presa sulla base di un singolo studio.

La semaglutide è utilizzata per indicazioni precise e, come ogni trattamento farmacologico, deve essere valutata considerando benefici, controindicazioni, effetti indesiderati, condizioni individuali e alternative terapeutiche.

Il dato più corretto da portare a casa è quindi circoscritto: le nuove evidenze non mostrano un aumento del rischio di tumore pancreatico associato alla semaglutide nel periodo osservato.

La ricerca sul pancreas non si ferma

La questione rimane aperta soprattutto sul terreno della sorveglianza a lungo termine.

L’uso dei farmaci GLP-1 è cresciuto rapidamente e continuerà probabilmente a generare una quantità sempre maggiore di dati real-world. Questo consentirà di osservare popolazioni più ampie e periodi di esposizione più lunghi rispetto a quelli disponibili nei primi anni di diffusione della classe.

Il quadro che emerge nel 2026 è comunque più definito rispetto al passato.

I segnali iniziali che avevano alimentato il sospetto di un possibile collegamento con il tumore pancreatico non hanno trovato conferma nelle principali analisi cliniche e osservazionali disponibili. Il nuovo studio scandinavo aggiunge a questa evidenza una grande coorte specificamente focalizzata sulla semaglutide.

La conclusione, dunque, non è che ogni interrogativo scientifico sia definitivamente risolto. È più precisa e, proprio per questo, più utile: nei dati finora disponibili non emerge un aumento del rischio di tumore al pancreas associato all’uso di semaglutide.

Per una terapia utilizzata da un numero crescente di persone, è un’informazione rilevante. Ma la parola definitiva, come spesso accade nella ricerca sui farmaci e sugli effetti a lungo termine, arriverà dall’osservazione continuativa dei pazienti e dall’accumulo di nuove evidenze.