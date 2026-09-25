Perché basta un odore per far riaffiorare un ricordo lontano

È un’esperienza che quasi tutti hanno provato almeno una volta.

Un odore arriva all’improvviso e, per qualche secondo, sembra cambiare la percezione del presente. Non compare soltanto l’immagine di un luogo: possono tornare alla mente una persona, una stagione della vita, una stanza, una conversazione o persino una precisa atmosfera emotiva.

La neuroscienza ha cercato di capire perché gli odori abbiano questa capacità apparentemente speciale. E gli studi più recenti stanno permettendo di osservare con maggiore precisione come il cervello rappresenta gli odori e come questi segnali possono collegarsi alla memoria. Una ricerca pubblicata su Nature ha registrato per la prima volta a livello di singolo neurone risposte agli odori in diverse regioni del cervello umano, tra cui corteccia piriforme, amigdala, corteccia entorinale e ippocampo.

Il viaggio di un odore comincia molto prima del ricordo

Quando una molecola odorosa entra nel naso, viene intercettata dai recettori olfattivi presenti nell’epitelio della cavità nasale.

Il segnale viene quindi trasmesso al bulbo olfattivo, una struttura situata alla base del cervello che rappresenta una delle prime stazioni di elaborazione dell’informazione olfattiva.

Da qui il segnale raggiunge diverse aree cerebrali, tra cui la corteccia piriforme, l’amigdala e la corteccia entorinale.

Ed è proprio questa organizzazione a rendere l’olfatto particolarmente interessante.

A differenza di altri sistemi sensoriali, l’informazione olfattiva raggiunge precocemente aree cerebrali strettamente collegate alle emozioni e alla memoria, senza passare inizialmente attraverso un classico relais talamico come avviene per molte altre informazioni sensoriali.

Questo non significa che un odore venga “trasmesso direttamente alla memoria” come se esistesse un pulsante automatico.

Il cervello costruisce invece una rappresentazione complessa dello stimolo e la mette in relazione con informazioni già archiviate.

Ed è qui che può comparire il ricordo.

Il ruolo dell’ippocampo: ritrovare il contesto

L’ippocampo è una delle strutture più importanti per la memoria episodica, cioè quella che ci permette di ricordare eventi e situazioni collocabili in un determinato contesto.

Quando percepiamo un odore già associato a un’esperienza passata, il segnale olfattivo può contribuire a riattivare una rete di informazioni collegate a quell’evento.

Non torna necessariamente alla mente soltanto “l’odore”.

Può riemergere il contesto complessivo: dove eravamo, con chi, che cosa stavamo facendo e soprattutto quale stato emotivo accompagnava quell’esperienza.

Uno studio pubblicato nel 2024 su Nature, basato su registrazioni dell’attività di singoli neuroni in persone sveglie, ha rilevato neuroni sensibili agli odori nella corteccia piriforme, nell’amigdala, nella corteccia entorinale e nell’ippocampo. I ricercatori hanno inoltre osservato che queste regioni non svolgono tutte la stessa funzione nella rappresentazione dell’odore.

In altre parole, il cervello non tratta l’odore come un’informazione isolata.

Lo integra con percezioni, significati e ricordi.

Perché gli odori sembrano riportarci indietro nel tempo

C’è una caratteristica particolare nei ricordi evocati dagli odori: spesso vengono descritti come improvvisi, vividi e fortemente emotivi.

Non sempre l’esperienza è preceduta da un ragionamento consapevole.

Possiamo vedere una fotografia e pensare: “Questa è la casa dei miei nonni”.

Un odore, invece, può provocare una reazione quasi immediata: per un istante ci sembra di essere nuovamente lì.

Questo fenomeno è stato studiato per decenni e viene spesso collegato alla particolare vicinanza anatomica e funzionale tra il sistema olfattivo e strutture coinvolte nella memoria e nelle emozioni.

Anche Treccani sottolinea il ruolo delle connessioni tra sistema olfattivo, amigdala, ippocampo e corteccia entorinale nella capacità degli odori di evocare ricordi lontani e intensi.

L’amigdala aggiunge l’emozione

Se l’ippocampo contribuisce soprattutto alla componente contestuale della memoria, l’amigdala è fondamentale per l’elaborazione della rilevanza emotiva.

Questo aiuta a capire perché alcuni odori siano capaci di provocare emozioni molto forti.

Il profumo di una persona amata può evocare una sensazione di sicurezza.

L’odore di una particolare pietanza può riportare all’infanzia.

Al contrario, un odore associato a un’esperienza negativa può provocare disagio o persino una risposta emotiva intensa.

La ricerca pubblicata su Nature ha osservato che alcuni neuroni dell’amigdala codificano anche la valenza soggettiva dell’odore, cioè il modo in cui quello stimolo viene percepito sul piano piacevole o spiacevole.

Il ricordo, quindi, non è soltanto un’immagine del passato: può essere accompagnato dalla stessa atmosfera emotiva associata all’esperienza originaria.

Non tutti gli odori evocano ricordi con la stessa forza

Un aspetto interessante è che non basta che un odore sia familiare perché diventi automaticamente un potente innesco della memoria.

Una ricerca pubblicata nel gennaio 2026 su iScience ha analizzato proprio i fattori che rendono alcuni odori più capaci di evocare ricordi rispetto ad altri. Lo studio ha coinvolto 106 partecipanti e ha distinto tra il semplice riconoscimento di un odore e il recupero di un ricordo associato.

I risultati suggeriscono che il recupero evocato dagli odori dipende da diversi elementi.

Tra questi ci sono la forza emotiva dello stimolo, la familiarità e il modo in cui l’odore viene associato a un significato specifico.

È quindi possibile che un profumo apparentemente banale diventi potentissimo se nella nostra storia personale è legato a un’esperienza molto particolare.

Un altro odore, invece, può essere riconosciuto immediatamente senza provocare alcun ricordo autobiografico significativo.

Il cervello non conserva un ricordo come un video

Quando diciamo che un odore “fa riaffiorare” un ricordo, non dobbiamo immaginare che nel cervello esista una registrazione identica di ciò che è accaduto anni prima.

La memoria è un processo dinamico.

Ogni volta che ricordiamo qualcosa, il cervello ricostruisce l’esperienza attraverso una rete di informazioni distribuite.

L’odore può funzionare come un indizio particolarmente efficace: riattiva alcune componenti della rete e facilita il recupero delle altre.

Per questo un profumo può far tornare alla mente una scena senza restituirla necessariamente in maniera perfettamente fedele.

Il ricordo può essere vivido e, allo stesso tempo, contenere dettagli modificati nel corso degli anni.

Questa distinzione è importante perché vividezza non significa necessariamente accuratezza assoluta.

Perché un odore dell’infanzia può essere così potente

Gli odori associati ai primi anni di vita possono acquisire un significato particolare.

Durante l’infanzia impariamo a collegare continuamente odori, persone, luoghi, alimenti e situazioni.

Il profumo della cucina di casa, quello dei vestiti di una persona cara, l’odore di una scuola o di una casa di vacanza possono diventare parte della nostra memoria autobiografica.

Quando lo stesso tipo di odore ricompare molti anni dopo, il cervello può riconoscere una configurazione familiare e riattivare associazioni costruite molto tempo prima.

Non significa che ogni odore dell’infanzia rimanga indelebilmente conservato.

Significa che le esperienze ripetute e dotate di una forte componente emotiva possono creare associazioni particolarmente robuste.

Il curioso effetto della “memoria olfattiva”

La ricerca neuroscientifica sta mostrando che l’olfatto è ancora più complesso di quanto si pensasse.

Lo studio su Nature del 2024 ha evidenziato che le rappresentazioni degli odori compaiono in diverse regioni del lobo temporale mediale e che le diverse aree sembrano contribuire in modo differente alla percezione e all’identificazione degli odori. I ricercatori hanno inoltre osservato una sorta di integrazione tra informazioni olfattive e visive.

Questo aiuta a comprendere perché un odore possa evocare non soltanto un’immagine mentale, ma una vera e propria combinazione di elementi.

Un profumo può far emergere il colore di una stanza, la voce di qualcuno, una particolare stagione, la sensazione di caldo o freddo e l’emozione vissuta in quel momento.

È come se l’odore fosse la chiave che apre una porta verso una rete di associazioni.

Anche i ricordi dolorosi possono essere riattivati

Il meccanismo non riguarda soltanto i ricordi piacevoli.

Un odore può essere associato anche a un’esperienza negativa o traumatica e, quando ricompare, può provocare una risposta emotiva intensa.

La particolare connessione tra olfatto, amigdala e circuiti della memoria contribuisce a spiegare perché alcuni odori possano diventare potenti segnali associativi anche in contesti psicologicamente difficili.

Per questo motivo, davanti a una reazione emotiva improvvisa provocata da un odore, non è necessariamente utile cercare una spiegazione immediata e razionale.

Il cervello può aver riconosciuto un’associazione che la coscienza non aveva richiamato da anni.

Odori e memoria: una finestra anche sulla ricerca neurologica

Il rapporto tra olfatto e memoria interessa la neuroscienza anche per ragioni che vanno oltre la nostalgia.

Alterazioni dell’olfatto possono infatti comparire in diverse condizioni neurologiche e neurodegenerative, anche se la perdita o la modifica dell’olfatto non permette da sola di diagnosticare una malattia.

La ricerca sull’olfatto è quindi importante sia per comprendere come il cervello elabora gli stimoli sensoriali sia per studiare il rapporto tra percezione, memoria e invecchiamento cerebrale.

Al tempo stesso, gli studi più recenti stanno cercando di capire con maggiore precisione quali caratteristiche rendano un odore particolarmente efficace nel recuperare un ricordo autobiografico.

È per questo che un profumo può farci sentire “di nuovo lì”

Alla fine, la spiegazione è meno misteriosa di quanto sembri, ma non per questo meno affascinante.

Un odore non viaggia direttamente verso un ricordo già pronto.

Entra nel sistema olfattivo, viene elaborato da una rete di regioni cerebrali e può interagire con circuiti coinvolti nella memoria, nelle emozioni e nella rappresentazione del contesto.

Quando quell’odore è stato associato a un’esperienza significativa, può diventare un potente indizio di recupero.

Ed è proprio questa caratteristica a rendere l’olfatto così particolare.

Un suono può ricordarci una canzone. Una fotografia può riportarci davanti a una scena. Una frase può farci ricordare una conversazione.

Ma un odore può fare qualcosa di diverso: può riattivare contemporaneamente una sensazione, un’emozione e il contesto di un’esperienza vissuta molti anni prima.

Ecco perché, a volte, basta aprire una vecchia credenza, entrare in una casa dopo molto tempo o sentire nell’aria il profumo di qualcosa che apparteneva alla nostra infanzia per avere la sensazione che il passato non sia poi così lontano.

Per qualche istante, il cervello trasforma un semplice odore in una porta d’accesso alla nostra storia personale.