Protesi di anca e ginocchio: perché invecchiano nel corpo

🌐 Protesi di anca, protesi di ginocchio, durata degli impianti e usura nel tempo: anche quando un’artroprotesi funziona bene e permette di camminare senza dolore, il processo di invecchiamento dei materiali e dei tessuti attorno all’impianto continua. Ecco cosa significa davvero, quali fattori possono accelerarlo e perché il controllo nel tempo resta fondamentale.

Una protesi può funzionare bene e, allo stesso tempo, invecchiare

Quando una persona sottoposta a un intervento di sostituzione dell’anca o del ginocchio torna a camminare, recupera autonomia e dimentica quasi la presenza dell’impianto, è naturale pensare che la protesi sia diventata una soluzione definitiva.

In realtà, una protesi articolare non è un dispositivo immutabile.

L’obiettivo dell’intervento è sostituire le superfici articolari danneggiate con componenti artificiali capaci di ripristinare movimento e funzione. I materiali utilizzati oggi sono molto più resistenti rispetto al passato e la durata degli impianti è generalmente aumentata. Questo, però, non significa che una protesi possa essere considerata eterna.

Il concetto chiave è proprio questo: il buon funzionamento dell’impianto e il suo invecchiamento biologico e meccanico possono procedere contemporaneamente.

Il paziente può non avere dolore, camminare normalmente e svolgere le attività quotidiane mentre, lentamente, si verificano modificazioni microscopiche nelle superfici di contatto, nell’osso e nei tessuti che circondano la protesi.

Il Registro Italiano ArtroProtesi sottolinea infatti che, sebbene nella maggior parte dei casi l’intervento porti a un importante miglioramento della qualità di vita, una quota di impianti può andare incontro a fallimento e rendere necessaria una revisione.

Cosa succede davvero a una protesi di anca o ginocchio

Le moderne artroprotesi sono sistemi composti da materiali differenti. A seconda del modello e dell’articolazione interessata possono essere presenti metalli, ceramiche e polietilene, ciascuno con caratteristiche specifiche.

Nel caso dell’anca, per esempio, la protesi deve consentire alla testa femorale artificiale di muoversi all’interno della componente acetabolare. Nel ginocchio, invece, l’impianto deve accompagnare milioni di movimenti di flessione ed estensione distribuendo i carichi tra femore e tibia.

Ogni passo rappresenta quindi un piccolo ciclo meccanico.

Un singolo movimento non crea un problema. Il punto è che, nel corso degli anni, i cicli di carico diventano milioni.

È questa esposizione prolungata a movimento, pressione e attrito che può contribuire all’usura di alcune componenti. I materiali di nuova generazione hanno ridotto significativamente il fenomeno, ma non lo hanno eliminato.

Un esempio importante riguarda il polietilene utilizzato nelle componenti articolari. Le versioni altamente reticolate introdotte negli ultimi decenni hanno mostrato tassi di usura molto inferiori rispetto ai materiali tradizionali, contribuendo a migliorare la longevità delle protesi d’anca.

L’usura non significa necessariamente che la protesi stia per rompersi

È uno dei fraintendimenti più comuni.

Quando si parla di usura della protesi, non bisogna immaginare necessariamente una componente consumata in modo evidente o vicina alla rottura. Il fenomeno può iniziare a livello microscopico e diventare clinicamente rilevante soltanto dopo molti anni.

Le particelle generate dall’usura possono inoltre interagire con i tessuti circostanti e contribuire, in alcuni casi, a processi biologici che favoriscono la perdita di stabilità dell’impianto.

Questo spiega perché una persona che non avverte dolore può comunque avere bisogno di controlli radiografici periodici.

Quanto dura una protesi di anca?

Non esiste una data di scadenza valida per tutti.

Le stime attuali sono molto più favorevoli rispetto a quelle che circolavano alcuni decenni fa. Una documentazione clinica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli indica per le protesi d’anca una durata media nell’ordine dei 20 anni, con impianti e materiali moderni che in determinate condizioni possono arrivare anche a 25-30 anni.

Questi numeri, però, non devono essere interpretati come una garanzia individuale.

La durata dipende dall’età al momento dell’intervento, dal tipo di impianto, dalla qualità dell’osso, dal peso corporeo, dal livello di attività fisica, dalla tecnica chirurgica, dalla riabilitazione e da eventuali complicanze.

Conta anche un fattore molto semplice: il numero di anni durante i quali la protesi deve lavorare.

Una persona operata a 80 anni e una persona sottoposta allo stesso intervento a 50 anni hanno davanti prospettive temporali molto diverse. Nel secondo caso, anche una protesi molto duratura potrebbe dover affrontare un periodo di funzionamento sufficientemente lungo da rendere possibile una revisione nel corso della vita.

L’Associazione Italiana Riprotesizzazione segnala proprio l’età al momento della prima protesizzazione tra i fattori associati al rischio di revisione a lungo termine.

E la protesi di ginocchio

Anche il ginocchio artificiale può accompagnare il paziente per molti anni.

Le protesi moderne sono progettate per sopportare le sollecitazioni della vita quotidiana: camminare, salire le scale, sedersi, alzarsi, mantenere una determinata attività fisica.

La ricerca e l’evoluzione dei materiali hanno progressivamente migliorato la resistenza degli impianti. Il vecchio luogo comune secondo cui una protesi di ginocchio avrebbe necessariamente una durata di appena dieci anni non descrive più adeguatamente la situazione attuale.

Anche in questo caso, tuttavia, durata prevista e durata reale non coincidono automaticamente.

Il monitoraggio dei registri protesici permette di osservare quanto spesso gli impianti debbano essere sostituiti o revisionati. I dati più recenti del registro svizzero SIRIS, per esempio, mostrano una tendenza favorevole nel lungo periodo dei tassi di revisione a due anni, con il valore più recente indicato al 2,4% per le protesi totali d’anca e al 3,3% per quelle totali di ginocchio.

Questi numeri riguardano una popolazione e un determinato periodo di osservazione: non possono essere trasformati nella previsione del destino della singola protesi.

Peso, attività fisica ed età possono cambiare la storia dell’impianto

Il corpo non è un ambiente neutro per una protesi.

Ogni giorno l’impianto è sottoposto alle forze generate dal peso corporeo e dal movimento. Questo non significa che chi ha una protesi debba condurre una vita sedentaria. Al contrario, l’attività fisica controllata è parte importante del recupero e del mantenimento della funzione.

Il punto riguarda soprattutto la tipologia e l’intensità dell’attività.

Movimenti ripetitivi ad alto impatto, carichi elevati e determinate condizioni individuali possono aumentare le sollecitazioni meccaniche. L’associazione tra attività fisica, peso e usura non è però una relazione semplice e uguale per tutti: materiali moderni, tecnica chirurgica e caratteristiche dell’impianto hanno cambiato significativamente il quadro rispetto al passato.

Per questo le indicazioni dopo un intervento devono essere personalizzate.

Il vero alleato resta il controllo nel tempo

Una delle conseguenze più importanti di questa evoluzione è che stare bene non significa smettere di controllare la protesi.

Il follow-up permette di confrontare nel tempo radiografie e valutazioni cliniche, individuando eventuali cambiamenti prima che diventino sintomatici.

Dolore persistente o comparso dopo anni di benessere, gonfiore, riduzione della mobilità, sensazione di instabilità o difficoltà improvvise nel camminare sono segnali che meritano una valutazione specialistica.

Non significa automaticamente che l’impianto sia arrivato alla fine della sua vita utile. Esistono molte possibili cause e soltanto un percorso diagnostico può stabilirne l’origine.

La logica della medicina protesica moderna è quindi sempre più orientata alla sorveglianza, non all’attesa del problema.

La revisione non è la conseguenza inevitabile di ogni protesi

Quando si parla di invecchiamento dell’impianto, la parola “revisione” può creare allarme.

In realtà, la revisione chirurgica interessa una parte dei pazienti e può essere indicata per motivi diversi: mobilizzazione, usura significativa, fratture attorno alla protesi, infezioni, instabilità o altri problemi meccanici e biologici.

Non tutte le revisioni sono uguali e non tutti i casi comportano la sostituzione completa dell’impianto.

È inoltre importante distinguere tra revisione programmata e intervento necessario per una complicanza. Nel primo caso il medico valuta il quadro complessivo e il rapporto tra benefici e rischi di un nuovo intervento; nel secondo la decisione può essere condizionata dalla presenza di un problema clinico che richiede una soluzione.

La vera novità è che le protesi stanno diventando sempre più longeve

La storia delle protesi articolari è anche una storia di materiali, tecniche chirurgiche e raccolta sistematica dei dati.

I registri nazionali e internazionali hanno consentito di comprendere meglio quali impianti funzionano nel tempo, quali richiedono più revisioni e quali fattori possono influenzarne la sopravvivenza.

Questo monitoraggio sta contribuendo a un processo continuo di miglioramento.

Il risultato è una trasformazione importante nella prospettiva del paziente: la protesi non va più considerata semplicemente come un dispositivo con una scadenza prestabilita, ma come un impianto la cui durata dipende dall’interazione tra tecnologia, organismo e vita quotidiana.

È proprio il corpo, con il passare degli anni, a cambiare insieme alla protesi.

L’osso può modificarsi, il peso può aumentare o diminuire, il livello di attività può cambiare e possono comparire altre patologie. Anche un impianto perfettamente funzionante deve quindi essere osservato dentro la storia complessiva della persona.

Per chi porta una protesi d’anca o di ginocchio da molti anni, il messaggio più concreto è dunque semplice: non aspettare il dolore per ricordarsi dell’impianto. Controlli appropriati, attività fisica adeguata, attenzione al peso e valutazioni specialistiche quando compaiono sintomi insoliti sono gli strumenti che permettono di accompagnare più a lungo una tecnologia che, per milioni di persone, ha cambiato radicalmente la possibilità di muoversi e vivere senza dolore.