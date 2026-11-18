🌐 Dai falsi allarmi bomba alla manipolazione delle informazioni: Crosetto presenta alla Camera la risposta alla guerra ibrida. Oltre sei miliardi programmati nei prossimi anni e l’obiettivo di una forza cyber da almeno cinquemila specialisti.

Una mail, scuole evacuate e voli dirottati

Scuole evacuate, famiglie richiamate dalle proprie occupazioni, passeggeri arrivati in aeroporti diversi da quelli previsti. Guido Crosetto parte dalle conseguenze concrete dei falsi allarmi bomba per descrivere una minaccia che, nella sua lettura, non ha bisogno di esplosivi per produrre disordine. Nell’informativa alla Camera del 18 novembre 2026, il ministro della Difesa ha indicato questi episodi come un esempio di guerra cognitiva.

La risposta illustrata in Parlamento comprende risorse programmate per oltre sei miliardi nei prossimi anni, il rafforzamento delle capacità informatiche della Difesa e nuove strutture di coordinamento. La cifra, però, va letta nel suo perimetro: Crosetto ha descritto una programmazione pluriennale del settore, non un fondo immediatamente aggiuntivo da sei miliardi deciso durante l’informativa. Il ministro ha richiamato anche investimenti già previsti.

Perché il ministro parla di guerra cognitiva

Nel quadro delineato da Crosetto, gli allarmi hanno sfruttato la paura del terrorismo: messaggi che annunciavano ordigni hanno provocato evacuazioni e interventi di sicurezza anche senza la presenza di bombe. Il ministro ha ricordato inoltre aerei accompagnati fino all’atterraggio dai caccia italiani. Il punto del suo ragionamento è lo scarto tra la semplicità del mezzo utilizzato e l’ampiezza degli effetti sulla vita quotidiana.

Questa classificazione resta una valutazione attribuita al ministro: non equivale, da sola, all’identificazione degli autori o alla dimostrazione di un’unica regia dietro tutti gli episodi. Crosetto descrive la minaccia ibrida come una combinazione di strumenti militari, economici, diplomatici e informativi, spesso utilizzati sotto la soglia del conflitto aperto. La componente cognitiva, nella sua spiegazione, punta invece a orientare percezioni, fiducia e comportamenti.

Sei miliardi, ma su più anni

Sui finanziamenti Crosetto ha contestato la ricostruzione di una riduzione degli investimenti della Difesa. Ha indicato risorse programmate contro le minacce ibride pari a 126 milioni nel 2019 e 557 milioni nel 2025. Per il triennio 2026-2028 ha parlato di quasi due miliardi, con una crescita di circa il 40% rispetto al triennio precedente: sono cifre presentate dal ministro durante la relazione.

L’orizzonte più ampio comprende oltre sei miliardi, che diventano sette includendo la parte dedicata esclusivamente allo sviluppo di tecnologie. I due importi non vanno sommati: il secondo indica un perimetro più esteso del primo. Nelle cifre illustrate pubblicamente, inoltre, il riferimento ai prossimi anni non coincide con il solo triennio 2026-2028. Distinguere i periodi evita di trasformare la programmazione complessiva in una spesa tutta immediata.

L’obiettivo di almeno cinquemila specialisti

La proposta organizzativa comprende un’arma cyber civile e militare attiva giorno e notte. Nel successivo intervento al Senato Crosetto ha precisato la dimensione iniziale: 1.200-1.500 specialisti, per arrivare nel tempo ad almeno cinquemila. È un obiettivo di costruzione della capacità operativa, non la descrizione di un organico già disponibile. Tra le direttrici indicate figurano anche tutele adeguate per chi sarà impiegato in questo ambito.

Per rendere possibile il reclutamento, il ministro ha sottolineato la necessità di retribuzioni competitive, opportunità di ricerca e crescita professionale. Nella sua impostazione, la disponibilità di competenze è parte essenziale della risposta, insieme alle tecnologie. Il disegno di legge richiamato nell’informativa rappresenta soltanto una parte del percorso: l’organizzazione prospettata richiede quindi ulteriori passaggi, e non può essere presentata come già pienamente realizzata.

Un centro comune senza duplicare le strutture

Un’altra direttrice è un centro nazionale ed europeo contro la guerra ibrida, capace di mettere insieme analisi, strumenti ed esperienze sulle intrusioni informatiche, sulla propaganda e sulla manipolazione delle informazioni. Crosetto propone di raccordare le strutture esistenti senza duplicarle, coinvolgendo alleati, università e ricerca. L’obiettivo dichiarato è europeo, ma il ministro ritiene che l’Italia debba poter iniziare anche prima di una soluzione comune.

Il problema operativo, secondo Crosetto, è evitare una risposta soltanto successiva al danno. La linea illustrata punta a prevenire, limitare le conseguenze e rendere possibile una reazione proporzionata. Il ministro ha insistito sulla necessità di costruire capacità di resistenza alla manipolazione: non soltanto protezione tecnica delle reti, dunque, ma anche strumenti per riconoscere le campagne ostili e contrastarne gli effetti sulla fiducia collettiva.

Intelligenza artificiale e responsabilità dei social

L’intelligenza artificiale occupa un posto centrale nell’allarme del ministro, che la considera un acceleratore delle possibilità di manipolazione. Il bersaglio descritto non è soltanto un’infrastruttura materiale, ma il modo in cui le persone interpretano ciò che accade. Nel suo intervento Crosetto ha collegato questa vulnerabilità alla diffusione dei social e alla capacità di utilizzare informazioni sugli utenti per orientare i messaggi che ricevono.

Da qui la richiesta di responsabilità rivolta alle grandi piattaforme, soprattutto rispetto alla profilazione dei minori. Crosetto sostiene che chi ricava profitti da questi servizi non possa ignorarne gli effetti. Ha inoltre sollecitato una risposta condivisa con gli alleati e regole europee applicate con maggiore rigore. Si tratta dell’indirizzo politico espresso nell’informativa, non dell’annuncio di nuove sanzioni o di misure già adottate contro singole aziende.

La difesa digitale e il passaggio parlamentare

Crosetto ha respinto una separazione netta tra difesa convenzionale e contrasto alle minacce ibride. Richiamando l’Ucraina, ha descritto trincee, droni, satelliti e reti informatiche come componenti interdipendenti dello stesso conflitto: il cedimento di un collegamento può avere conseguenze per chi opera sul terreno. È questa la motivazione con cui il ministro lega il rafforzamento cyber alla preparazione militare complessiva, anziché contrapporre i due capitoli.

Il percorso legislativo indicato dal ministro passa dal disegno di legge sul rafforzamento e l’adeguamento delle capacità di difesa nazionale, all’esame del Senato. Nel resoconto dell’intervento pomeridiano, Crosetto ha spiegato che il testo prevede la figura dello specialista cyber militare, con brevetto e indennità dedicate, e un centro interforze di addestramento per il combattimento e il contrasto alla minaccia ibrida.

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