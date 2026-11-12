2:26 pm, 12 Novembre 26 calendario

Scoperto il drago spinoso: il dinosauro che sorprende la scienza

Di: Redazione Metrotoday
🌐 Dinosauro drago spinoso, una scoperta paleontologica in Cina rivela un animale erbivoro vissuto circa 125 milioni di anni fa e dotato di insolite strutture cutanee appuntite. Il fossile conserva dettagli della pelle di straordinario interesse scientifico.

Il dinosauro che nessuno si aspettava

Si chiama Haolong dongi ed è un nuovo membro del gruppo degli iguanodonti.

La sua descrizione scientifica, pubblicata il 6 febbraio 2026, ha attirato l’attenzione perché documenta strutture cutanee mai osservate in precedenza in dinosauri di questo tipo.

Il nome richiama l’immagine di un drago spinoso.

La scoperta non riguarda soltanto l’aspetto dell’animale, ma offre nuove informazioni sull’evoluzione dei rivestimenti cutanei nel Mesozoico.

Fossile del nuovo dinosauro cinese

Una pelle conservata per 125 milioni di anni

Il reperto appartiene a un esemplare giovane ed è eccezionalmente ben conservato.

Attraverso tecniche di analisi ai raggi X e osservazioni microscopiche, gli studiosi hanno ricostruito dettagli delle strutture cutanee.

La presenza di aculei cavi suggerisce una forma di rivestimento più complessa rispetto alla tradizionale immagine degli iguanodonti ricoperti prevalentemente di squame.

Paleontologi impegnati nello studio di un fossile

A cosa servivano gli aculei?

Una delle ipotesi riguarda la difesa dai predatori.

Le strutture appuntite potrebbero aver reso l’animale meno facile da attaccare o ingerire.

I ricercatori hanno inoltre considerato possibili funzioni nella termoregolazione o nella percezione sensoriale.

Non è però possibile stabilire con certezza quale fosse la loro funzione principale.

Il mistero dell’età adulta

L’esemplare scoperto era giovane.

Non sappiamo quindi se gli individui adulti presentassero lo stesso rivestimento oppure se gli aculei cambiassero durante la crescita.

Questa incertezza rende necessario il confronto con eventuali nuovi fossili.

Studio dei dettagli di un reperto fossile

La scoperta dimostra quanto sia ancora incompleta la nostra conoscenza dell’aspetto reale dei dinosauri.

Anche gruppi studiati da quasi due secoli possono riservare sorprese capaci di modificare le ricostruzioni scientifiche.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

 

12 Novembre 2026 ( modificato il 1 Novembre 2026 | 18:30 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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