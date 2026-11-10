Manhattan sfratta i barbagianni: il nido demolito fa scandalo

Il tetto scompare e la città scopre quanto è fragile la natura

Nell’Upper West Side di Manhattan, fra i palazzi e il traffico che circondano Central Park, una torre dell’acqua era diventata qualcosa di più di un elemento del paesaggio urbano. Una coppia di barbagianni aveva scelto quella struttura come rifugio per allevare i piccoli, regalando agli abitanti una scena quasi impossibile da immaginare fra grattacieli e strade affollate. Poi il 29 ottobre è arrivata la sorpresa più amara: il tetto della torre è stato rimosso, lasciando esposta l’area del nido. La scoperta ha provocato indignazione, timori per i giovani esemplari e l’intervento delle autorità ambientali dello Stato di New York.

Il caso riguarda una torre sul tetto di un edificio della West 75th Street, vicino a Central Park West. La famiglia di rapaci aveva attirato da settimane osservatori, fotografi e residenti. Secondo gli esperti si tratta del primo caso documentato in epoca moderna di nidificazione di barbagianni a Manhattan. Non significa che nessun barbagianni abbia mai vissuto sull’isola, ma che un nido familiare confermato rappresenta un evento naturalistico eccezionale. E proprio mentre i newyorchesi imparavano a riconoscere i versi notturni degli uccelli, il loro rifugio è stato compromesso da lavori sulla struttura.

Le informazioni raccolte raccontano di due adulti e di cinque o sei giovani osservati in precedenza, ma il numero preciso e soprattutto le condizioni di tutti gli esemplari dopo l’intervento non risultano accertati. Un piccolo è stato visto in pieno giorno su un tetto vicino, circostanza giudicata preoccupante perché questi rapaci sono prevalentemente notturni. Nessuna valutazione definitiva sulla sorte della nidiata è giustificata, e allarmismo e rassicurazioni frettolose sarebbero ugualmente fuori luogo.

Gli ordini di stop e la questione delle responsabilità

Gli agenti del Dipartimento per la conservazione ambientale dello Stato hanno ispezionato il luogo e intimato la sospensione delle demolizioni. La segnalazione dei conservazionisti ha aperto una verifica su possibili violazioni delle norme che proteggono i nidi attivi. Nelle ore successive sono stati segnalati nuovi movimenti di operai sulla torre, nonostante lo stop; gli investigatori sono tornati sul posto e le autorità hanno proseguito il monitoraggio. Una cosa è l’accertamento della rimozione del tetto, altra cosa è attribuire una specifica responsabilità, che richiede identificazione dei soggetti coinvolti e accertamenti formali.

La NYC Bird Alliance ha sottolineato la vulnerabilità dei giovani barbagianni, ancora dipendenti dai genitori per l’alimentazione. Gli adulti cacciano soprattutto piccoli roditori e portano il cibo al rifugio; se il luogo abituale viene reso inaccessibile o insicuro, l’alimentazione dei giovani può interrompersi. Le autorità hanno parlato anche di possibili rifugi alternativi, da predisporre con tecnici e proprietà. Ma un nido non è una casetta che si sposta semplicemente da un tetto all’altro: contano gli odori, le abitudini degli animali, la protezione dal vento e la possibilità di tornare indisturbati.

La vicenda ha prodotto una reazione politica cittadina. Rappresentanti locali hanno chiesto trasparenza, tutela immediata e piena applicazione delle regole. La protesta ha un significato più ampio: se un nido ormai noto a tutta la città può essere compromesso, quanto efficaci sono davvero le procedure per controllare gli interventi edilizi quando entrano in gioco specie selvatiche protette? La questione non si esaurisce nell’emozione suscitata dalle fotografie dei piccoli, ma tocca il rapporto concreto fra gestione immobiliare e conservazione.

Un altro problema per la fauna cittadina è la falsa convinzione che la protezione riguardi soltanto i parchi o le riserve. Molti animali sfruttano cornicioni, ponti, edifici dismessi e infrastrutture per completare il proprio ciclo riproduttivo. Le trasformazioni degli immobili possono quindi incidere sugli habitat anche senza consumare un metro quadrato di bosco. Per proprietari, amministratori e imprese di manutenzione, segnalazioni tempestive e controlli prima di intervenire sono strumenti di prevenzione più efficaci di una contestazione successiva. La presenza dei barbagianni nella torre era stata resa pubblica da settimane: questo elemento rafforza la richiesta di spiegazioni, ma non autorizza a formulare accuse penali contro persone non identificate. Anche la comunicazione responsabile deve evitare di trasformare l’indignazione in una caccia al colpevole senza accertamenti.

La metropoli ha spazio anche per chi non parla

Il barbagianni è riconoscibile per il disco facciale a forma di cuore e per il volo silenzioso. Svolge un ruolo ecologico importante nel contenimento naturale dei roditori, ma fatica a convivere con la perdita di spazi adatti alla riproduzione e con i rischi legati a traffico, superfici vetrate e sostanze impiegate contro i topi. In una metropoli il suo successo riproduttivo dipende anche da scelte apparentemente minime, come non intervenire su una cavità occupata durante le settimane più delicate.

L’attenzione del pubblico può diventare una risorsa, purché non si trasformi in un ulteriore disturbo. Fotografare a distanza, evitare lampi e rumori e non tentare di recuperare autonomamente un giovane sono comportamenti essenziali. La gestione dell’emergenza spetta a professionisti autorizzati, capaci di valutare se e come intervenire senza aggravare la situazione. Amare la fauna urbana non significa appropriarsene per uno scatto o per un gesto impulsivo.

Il destino di questa famiglia resta un banco di prova per New York. La città che ha saputo fare di una torre dell’acqua un piccolo santuario naturale deve ora dimostrare che la tutela non finisce quando si spengono i riflettori. Il punto non è scegliere fra cantieri e animali, ma pretendere che chi modifica un edificio riconosca la presenza della vita selvativa e verifichi prima, non dopo, gli effetti delle proprie decisioni.