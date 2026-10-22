9:47 am, 22 Ottobre 26 calendario

Tempesta Austen, Italia sotto la pioggia nel weekend

Di: Redazione Metrotoday

Tempesta Austen, maltempo in Italia

🌐 Tempesta Austen, il potente sistema perturbato atlantico potrebbe favorire un peggioramento delle condizioni meteorologiche italiane tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre 2026. Le previsioni indicano piogge, temporali e nevicate sulle Alpi, con effetti che potranno variare sensibilmente tra le regioni.

La tempesta atlantica cambia il tempo europeo

Una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico è destinata a influenzare le condizioni meteorologiche di buona parte dell’Europa.

La tempesta Austen, individuata nell’ambito del sistema di denominazione delle tempeste, interessa in particolare le aree settentrionali del continente.

L’Italia potrebbe risentirne indirettamente attraverso la modifica della circolazione atmosferica e il passaggio di sistemi perturbati.

Non significa che il centro della tempesta attraverserà necessariamente la penisola.

Sistema nuvoloso atlantico osservato da satellite meteorologico

Piogge e temporali tra venerdì e domenica

Le previsioni elaborate il 21 ottobre indicano un possibile peggioramento tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre.

Sono attese condizioni di instabilità, con precipitazioni che potranno interessare diverse aree italiane.

In presenza di fenomeni temporaleschi intensi, le precipitazioni possono risultare molto variabili anche su distanze relativamente brevi.

Per questo occorre distinguere le tendenze meteorologiche generali dalle allerte ufficiali di protezione civile.

Pioggia intensa su una strada cittadina italiana

Neve sulle Alpi e vento

Il peggioramento potrebbe essere accompagnato da una diminuzione delle temperature in quota e da precipitazioni nevose sui rilievi alpini.

La quota neve dipenderà dall’evoluzione termica e dall’intensità delle precipitazioni.

Il vento potrebbe rinforzare in alcune zone, specialmente nelle aree più esposte.

Questi fenomeni richiedono particolare attenzione per chi programma escursioni o spostamenti in montagna.

Paesaggio alpino con neve e nubi durante la stagione autunnale

Perché le previsioni possono cambiare

A diversi giorni di distanza, l’evoluzione delle perturbazioni presenta sempre un margine di incertezza.

La posizione dei minimi di pressione e l’interazione con la circolazione atmosferica mediterranea possono modificare l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni.

Le indicazioni generali devono quindi essere aggiornate con i bollettini emessi nelle ore precedenti gli eventi.

Meteorologo durante l'analisi delle previsioni del tempo

Un weekend da seguire con attenzione

Il fine settimana del 23-25 ottobre potrebbe essere caratterizzato da condizioni instabili.

Chi programma viaggi, eventi all’aperto o attività in montagna dovrebbe controllare le previsioni locali e le eventuali allerte ufficiali.

La presenza di una tempesta atlantica intensa non implica automaticamente condizioni di emergenza in tutta Italia.

Il dato più importante è la possibilità di un peggioramento diffuso, con effetti differenti secondo le zone e l’evoluzione reale della perturbazione.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative

22 Ottobre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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