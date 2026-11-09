Scava per 20 anni sotto casa: bunker segreto finisce all’asta

🌐 Inghilterra, tunnel sotterranei, Tony Deane, casa all’asta: per oltre vent’anni un ingegnere civile ha scavato sotto la propria abitazione, coinvolgendo anche i suoi sei figli in un’impresa fuori dal comune. Il risultato è un labirinto su quattro livelli, profondo oltre 15 metri, con passaggi nascosti, una mini-ferrovia e un montacarichi da una tonnellata. Ora la proprietà di Tilehurst, nei pressi di Reading, nel Berkshire, si prepara a cambiare proprietario: la base d’asta indicativa è compresa tra 300.000 e 325.000 sterline. Ma il vero tesoro non si trova nelle stanze in superficie: è il mondo sotterraneo costruito, pezzo dopo pezzo, all’insaputa di chiunque immaginasse cosa si celasse sotto una casa apparentemente ordinaria.

Una casa dall’aspetto comune, un giardino con piscina e un edificio adibito a laboratorio. Nulla, almeno a prima vista, lascia intuire che sotto questa proprietà inglese si nasconda un’opera sviluppata per decenni, scavata nella roccia e nella terra con un lavoro manuale impressionante.

Eppure è proprio qui che si trova il dettaglio capace di trasformare una vendita immobiliare in una storia destinata a far discutere: quattro livelli di gallerie sotterranee, oltre 1.300 piedi quadrati di superficie e una profondità superiore ai 15 metri.

Il protagonista è Tony Deane, ingegnere civile britannico che dagli anni Ottanta ha dedicato una parte significativa della propria vita a realizzare un complesso sotterraneo sotto la casa di famiglia. Un progetto personale diventato progressivamente un’impresa familiare, con il coinvolgimento dei suoi sei figli.

Adesso quel patrimonio insolito è destinato a essere messo all’asta. E la domanda non riguarda soltanto quanto potrà pagare il prossimo proprietario, ma anche che cosa potrà fare con un labirinto così particolare.

Quattro livelli sotto terra: il progetto che ha cambiato la casa

La particolarità dell’immobile non è semplicemente la presenza di una cantina o di un grande seminterrato. Qui si parla di una rete di ambienti collegati tra loro, sviluppata in profondità e articolata su quattro livelli.

Il complesso si estende per oltre 1.300 piedi quadrati, equivalenti a circa 121 metri quadrati, con corridoi, locali di deposito e accessi nascosti. Una dimensione che rende l’opera molto più articolata di un normale spazio accessorio domestico.

La profondità raggiunge circa 50 piedi, cioè oltre 15 metri. Per comprendere la portata del lavoro basta immaginare la quantità di materiale che è stato necessario rimuovere e trasportare all’esterno, senza disporre dei mezzi meccanici normalmente impiegati nei grandi cantieri.

Deane ha infatti fatto ricorso soprattutto a strumenti semplici, ceste e carriole. Il materiale estratto veniva portato fuori progressivamente, mentre le gallerie si ampliavano e il progetto acquistava nuove dimensioni.

Non si trattava di un intervento realizzato in pochi mesi. La costruzione si è sviluppata nell’arco di oltre vent’anni, trasformando un’attività inizialmente privata in una vera e propria infrastruttura sotterranea.

La mini-ferrovia e il montacarichi da una tonnellata

Con l’aumento dei volumi scavati, movimentare il materiale diventava sempre più impegnativo. La soluzione fu introdurre sistemi di trasporto interni.

Nel sottosuolo venne realizzata una mini-ferrovia, utilizzata per spostare il materiale lungo i passaggi. A questa si aggiunse un montacarichi progettato per sostenere carichi fino a una tonnellata, utile per collegare le diverse sezioni e agevolare le operazioni.

Sono dettagli che raccontano la trasformazione del progetto: da semplice scavo domestico a sistema organizzato, dotato di collegamenti e strumenti costruiti per affrontare problemi pratici.

La presenza di questi dispositivi, tuttavia, non deve essere confusa con una certificazione di sicurezza secondo gli standard contemporanei. Un eventuale acquirente dovrà verificare le condizioni strutturali, gli impianti, la ventilazione e la conformità degli ambienti prima di attribuire alle gallerie una funzione abitativa o commerciale.

La storia comincia prima degli anni Ottanta: la piscina e il razzo gigante

L’origine di questo mondo sotterraneo è ancora più curiosa. Già negli anni Sessanta Deane aveva realizzato degli spogliatoi sotto l’area della piscina.

La proprietà custodisce anche un elemento difficilmente immaginabile in un normale giardino residenziale: un razzo alto circa 23 piedi, quasi sette metri, che nasconde un accesso a un altro ambiente.

Non è soltanto una decorazione insolita. Il razzo fa parte della storia architettonica della proprietà e contribuisce a rendere il complesso un caso immobiliare fuori dagli schemi.

Un altro passaggio sarebbe nascosto dietro una parete scorrevole in cemento dal peso di circa una tonnellata e mezza. Soluzioni che moltiplicano il carattere enigmatico della casa, pur senza trasformarla automaticamente in un bunker certificato o in un rifugio utilizzabile in ogni circostanza.

Il contrasto è netto: sopra, gli spazi di una proprietà familiare; sotto, una rete di gallerie nata dalla perseveranza di un uomo e dalla partecipazione dei suoi figli.

La casa finisce all’asta: quanto costa il mondo sotterraneo

La vendita è prevista attraverso BTG Eddisons Property Auctions, con un appuntamento fissato per il 28 e 29 ottobre 2026. Il prezzo indicativo comunicato per la proprietà si colloca tra 300.000 e 325.000 sterline, una fascia che corrisponde approssimativamente a 345.000-375.000 euro, a seconda del cambio applicato.

Il valore non può essere valutato soltanto sulla base della metratura residenziale. Il lotto comprende anche un’officina sviluppata su tre piani, di circa 2.500 piedi quadrati, pari a circa 232 metri quadrati, oltre a giardino, parcheggio, piscina e strutture accessorie.

Sono elementi che possono interessare a chi cerca una proprietà da riconvertire, ma anche a investitori disposti a esaminare un immobile con caratteristiche molto particolari.

A rendere il quadro ancora più interessante ci sono le autorizzazioni urbanistiche. Nel dicembre 2024 il West Berkshire Council ha concesso il permesso per costruire una nuova abitazione di cinque camere da letto, distribuita su due piani, nell’area della piscina. È inoltre prevista la possibilità di convertire l’officina in una casa con tre camere.

Queste autorizzazioni rappresentano un elemento importante per chi valuta l’acquisto, ma sarà necessario verificare i relativi termini, le condizioni e l’eventuale validità residua prima di pianificare qualsiasi intervento.

Il prezzo d’asta, dunque, non racconta tutta la storia: il valore effettivo dipenderà anche dalle condizioni degli edifici, dalla fattibilità dei progetti autorizzati e dagli oneri necessari per gestire un sistema sotterraneo così insolito.