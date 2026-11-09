Vulcano Marsili, lo tsunami estremo arriverebbe in 10 minuti

🌐 Vulcano Marsili nel Tirreno: uno studio scientifico analizza le conseguenze di possibili frane sottomarine. Nello scenario teorico più estremo, le onde potrebbero raggiungere le Eolie in dieci minuti. Nessuna evidenza collega il vulcano agli ultimi terremoti siciliani.

Il gigante sommerso che riapre il dibattito sugli tsunami

Sotto le acque del Tirreno meridionale si nasconde un gigante vulcanico lungo circa settanta chilometri. Si chiama Marsili, si trova al largo della Sicilia e della Calabria ed è uno dei più imponenti edifici vulcanici sottomarini d’Europa.

La sequenza di terremoti che ha interessato il mare a nord della Sicilia nell’ultimo fine settimana ha riportato l’attenzione su questo rilievo sommerso, alimentando interrogativi sulle sue condizioni e sulle possibili conseguenze di un eventuale fenomeno di instabilità.

Il collegamento tra le scosse recenti e il Marsili, tuttavia, non trova conferma nelle evidenze scientifiche disponibili. La sequenza sismica si è sviluppata in un settore differente del Tirreno, distante dal vulcano, e non costituisce di per sé un segnale di riattivazione.

L’interesse riguarda piuttosto uno studio pubblicato nel 2020, che ha analizzato gli effetti di possibili frane sui fianchi del Marsili attraverso simulazioni numeriche.

In uno scenario estremo, il cedimento di un’enorme porzione dell’edificio vulcanico potrebbe generare uno tsunami capace di raggiungere alcune isole in tempi molto brevi.

Dieci minuti è il tempo teorico di arrivo delle prime onde alle Eolie nello scenario più grave simulato, non una previsione di un evento imminente.

Dove si trova il Marsili e quanto è grande

Il Marsili si trova a circa 120 chilometri a nord della Sicilia e 170 chilometri a ovest della Calabria.

Il suo edificio si estende per circa settanta chilometri in lunghezza e presenta una larghezza media di una ventina di chilometri.

Dalla base, situata nelle profondità del bacino tirrenico, il rilievo si innalza per oltre tremila metri. La sommità rimane comunque sommersa, a circa cinquecento metri sotto la superficie marina.

Queste dimensioni rendono il Marsili una struttura geologica di grande importanza per lo studio dell’evoluzione del Mediterraneo.

Il vulcano appartiene a un’area caratterizzata da complessi processi tettonici e magmatici, collegati alla dinamica del margine tra la placca africana e quella euroasiatica.

La sua esistenza non rappresenta una scoperta recente, ma il comportamento del sistema vulcanico e la stabilità dei suoi versanti restano argomenti di interesse scientifico.

Lo studio del 2020 e i cinque scenari simulati

L’analisi scientifica pubblicata nel dicembre 2020 ha preso in considerazione cinque scenari di instabilità dei fianchi del Marsili.

Gli studiosi hanno simulato cedimenti di dimensioni e profondità differenti, verificando attraverso modelli numerici quali onde potrebbero prodursi e come si propagherebbero nel Mediterraneo.

I risultati mostrano differenze enormi tra uno scenario e l’altro.

Quando il materiale frana a profondità elevate oppure il volume coinvolto è relativamente limitato, le onde simulate risultano di pochi millimetri o centimetri, senza conseguenze significative per le coste.

La situazione cambia quando grandi masse di roccia vengono ipoteticamente mobilizzate in prossimità delle parti meno profonde dell’edificio.

La pericolosità non dipende semplicemente dalla presenza del vulcano, ma dalla combinazione tra volume della frana, profondità, velocità del movimento e caratteristiche del fondale.

Lo studio rappresenta un esercizio di valutazione della pericolosità attraverso scenari ipotetici. Non misura la probabilità che ciascun cedimento avvenga in un determinato periodo.

Onde alte fino a venti metri nello scenario estremo

La simulazione più severa prende in considerazione il collasso di un intero settore del Marsili, con un volume di materiale stimato in circa 17,6 chilometri cubi.

In questo caso, le onde generate potrebbero avere conseguenze molto importanti sulle coste esposte.

Le simulazioni indicano valori che, in alcune aree della Basilicata, potrebbero superare i venti metri. Per alcuni settori della Campania sono stati considerati valori superiori ai quindici metri, mentre lungo parte delle coste siciliane si ipotizzano onde comprese tra cinque e dieci metri.

Questi numeri non descrivono un evento atteso, ma il risultato di un modello applicato a un’ipotesi particolarmente grave.

Le altezze riportate possono variare sensibilmente lungo la costa e non devono essere interpretate come livelli uniformi su intere regioni.

Anche la morfologia dei fondali, la conformazione delle baie e la distanza dal punto di origine possono modificare gli effetti locali.

Dieci minuti per le Eolie, venti per altre coste

Un altro risultato delle simulazioni riguarda i possibili tempi di propagazione.

Nello scenario estremo, le isole Eolie potrebbero essere raggiunte dalle prime onde dopo circa dieci minuti. Per alcuni settori costieri di Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania il modello indica tempi dell’ordine di venti minuti.

La Sardegna, più distante, potrebbe essere interessata successivamente, con un tempo indicativo di circa quarantacinque minuti e caratteristiche dell’onda differenti.

I tempi ridotti costituiscono uno degli aspetti più delicati degli tsunami generati da sorgenti marine vicine alle coste.

La rapidità di propagazione può limitare significativamente l’intervallo disponibile per il riconoscimento del fenomeno e l’attivazione delle misure di protezione.

Un terremoto forte o prolungato percepito in una zona costiera, un improvviso e insolito ritiro del mare oppure un rumore anomalo proveniente dall’acqua possono rappresentare segnali naturali di uno tsunami.

In presenza di tali segnali è importante raggiungere tempestivamente zone elevate, senza avvicinarsi alla costa per osservare il fenomeno.

Terremoti in Sicilia e Marsili: nessun collegamento accertato

Il ritorno di attenzione sul Marsili coincide con la sequenza sismica che ha colpito il Tirreno nel fine settimana del 23-25 ottobre.

Questa coincidenza temporale non deve essere interpretata come una relazione causale.

I terremoti sono stati localizzati nel settore compreso tra Ustica e le isole Eolie, mentre il Marsili si trova più a nord-est, in una regione differente del bacino.

La distribuzione geografica degli eventi e il contesto geologico non forniscono elementi per attribuire la sequenza a un’attività eruttiva del vulcano.

La distinzione assume particolare importanza perché il rischio sismico e quello vulcanico, pur potendo condividere contesti geodinamici, non sono fenomeni automaticamente collegati.

Il monitoraggio e la valutazione del rischio

I vulcani sottomarini presentano difficoltà di osservazione maggiori rispetto agli edifici emersi. Pressione, profondità e vastità delle aree da controllare rendono complesse le misurazioni dirette.

Lo studio dei fondali attraverso campagne oceanografiche, strumenti geofisici e modelli numerici contribuisce a ricostruire la struttura del vulcano e le caratteristiche dei suoi versanti.

Le informazioni disponibili permettono di valutare scenari di pericolosità, ma non autorizzano ad affermare che sia in corso un collasso del Marsili.

Il quadro scientifico documentato distingue quindi due elementi: l’esistenza di scenari teorici con conseguenze potenzialmente gravi e l’assenza di segnali accertati che indichino un simile evento in preparazione.

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