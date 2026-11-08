12:56 am, 8 Novembre 26 calendario

San Goffredo, Röntgen e la radiologia: MetroLunario dell’8 novembre

Di: Astrolabio

🌐 L’8 novembre 2026 il calendario celebra San Goffredo di Amiens, mentre la scienza ricorda la scoperta dei raggi X, avvenuta nel 1895. La giornata coincide con la Giornata internazionale della radiologia e con quella mondiale dell’urbanistica. Tra scienza, città e personaggi dello spettacolo, il Toro conquista il primato simbolico dell’oroscopo domenicale.

Santo del giorno: San Goffredo, il vescovo che non amava i privilegi

La cattedrale di Amiens, città legata alla figura di San Goffredo

L’8 novembre la tradizione cattolica ricorda San Goffredo di Amiens, vescovo francese vissuto fra l’XI e il XII secolo.

Nato intorno al 1066, entrò molto giovane nella vita monastica e divenne abate di Nogent-sous-Coucy. Nel 1104 fu nominato vescovo di Amiens.

Goffredo si distinse per uno stile di vita austero e per il desiderio di riformare comportamenti ecclesiastici che considerava lontani dai principi evangelici. Una missione tutt’altro che semplice: i rapporti con il clero locale e con i potenti dell’epoca furono spesso difficili.

Il suo impegno a favore dei poveri e la fermezza personale contribuirono alla diffusione della sua fama di santità.

Morì l’8 novembre 1115. La sua vicenda racconta le contraddizioni del cristianesimo medievale, quando i vescovi erano contemporaneamente guide spirituali e protagonisti della vita politica.

Accadde oggi: 1895, la scoperta dei raggi X

Wilhelm Conrad Röntgen nel suo laboratorio

L’8 novembre 1895 il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen osservò un fenomeno destinato a rivoluzionare la medicina.

Durante esperimenti con tubi a raggi catodici individuò una radiazione capace di attraversare materiali opachi alla luce visibile. La chiamò radiazione X, utilizzando la lettera matematica che identifica una quantità sconosciuta.

La scoperta permise di osservare strutture interne del corpo senza ricorrere a interventi chirurgici.

La celebre radiografia della mano della moglie Anna Bertha divenne una delle immagini scientifiche più famose di sempre.

Nel 1901 Röntgen ricevette il primo Premio Nobel per la Fisica.

Nel 2026 ricorrono 131 anni dalla scoperta, una ricorrenza che ricorda quanto la diagnostica per immagini abbia trasformato la medicina moderna.

Nati l’8 novembre: Alain Delon e la bellezza del cinema europeo

Ritratto cinematografico di Alain Delon

L’8 novembre 1935 nasceva Alain Delon, uno degli attori più celebri del cinema europeo.

Nel 2026 ricorre il 91° anniversario della nascita dell’interprete francese scomparso nel 2024.

Il suo percorso artistico è profondamente intrecciato con il cinema italiano. Luchino Visconti lo diresse in Rocco e i suoi fratelli e Il Gattopardo, due opere fondamentali della cinematografia del Novecento.

Delon possedeva una presenza scenica magnetica, capace di comunicare inquietudine, eleganza e fragilità senza ricorrere a grandi discorsi.

Il suo rapporto artistico con l’Italia fu intenso, contribuendo alla stagione delle grandi coproduzioni europee.

Fra gli altri nati dell’8 novembre figurano Bram Stoker, autore di Dracula, nato nel 1847, e la cantante Bonnie Raitt, nata nel 1949.

Eventi e curiosità: la radiologia e le città del futuro

Apparecchiature moderne di diagnostica radiologica

L’8 novembre è la Giornata internazionale della radiologia, istituita per valorizzare il ruolo degli esami diagnostici nella cura delle persone.

Dalle semplici radiografie si è arrivati a tecnologie sofisticate come la tomografia computerizzata, capaci di fornire immagini dettagliate del corpo umano.

La stessa data ospita la Giornata mondiale dell’urbanistica, dedicata alla progettazione delle città e alla qualità degli spazi abitati.

Un accostamento curioso: la radiologia osserva ciò che si nasconde all’interno del corpo, mentre l’urbanistica cerca di comprendere e organizzare il funzionamento delle città.

Segno più fortunato dell’8 novembre 2026: Toro

La regione della costellazione del Toro nel cielo stellato

Il Toro diventa protagonista dell’oroscopo dell’8 novembre, succedendo all’Acquario.

La lettura astrologica prende spunto da Venere in Bilancia, pianeta tradizionalmente associato al Toro, e dal Sole in Scorpione.

Il tema simbolico è quello dell’equilibrio fra esigenze personali e rapporti con gli altri. Il Toro viene invitato, nel linguaggio dell’oroscopo, a valorizzare pazienza, concretezza e sensibilità.

Amore, soldi e salute: le aspettative del Toro

Amore: la giornata favorisce simbolicamente momenti tranquilli e dialoghi sinceri, senza inseguire situazioni inutilmente complicate.

Soldi: la prudenza resta il tema dominante. Meglio valutare acquisti e impegni, evitando decisioni dettate dall’impulso.

Salute: riposo, alimentazione equilibrata e movimento moderato rappresentano abitudini generalmente utili, indipendenti dall’oroscopo.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

 

8 Novembre 2026 ( modificato il 30 Ottobre 2026 | 22:04 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Bollette e consumi in crisi | MetroDomenicale del 9 novembre
Indice dei contenuti Toggle Decreto Bollette, il governo rinvia ancora: lo sconto resta sulla cartaGas, nuova stangat...
Israele, Netanyahu vacilla: Eisenkot sfida il potere
Indice dei contenuti Toggle I numeri che fanno tremare il potereIl paradosso dei 67 votiLikud primo partito, Netanyah...
Election day a maggio, De Luca apre il confronto sulle date
Indice dei contenuti Toggle Che cosa sostiene il leader di Sud chiama NordIl calendario delle politiche ha passaggi p...
Venezuela, Machado torna dall’esilio: sfida al potere
Indice dei contenuti Toggle Il ritorno che riapre la battaglia per il VenezuelaDieci mesi di esilio e una lunga assen...
Pensioni 2027, il mese in più che cambia la data di uscita
Indice dei contenuti Toggle Vecchiaia, età e contributi sono due condizioniAnticipata, l’anzianità utile non coincide...
I più letti
Sondaggi politici, la corsa al 2027 cambia gli equilibri Di: sp
Canada, l’onda mostruosa di 18 metri sfida la scienza Di: Redazione Metrotoday
La crosta terrestre si apre sotto gli Appennini Di: Redazione Metrotoday
Bollette e consumi in crisi | MetroDomenicale del 9 novembre
Di: Redazione Metrotoday
Israele, Netanyahu vacilla: Eisenkot sfida il potere
Di: Redazione Metrotoday
Election day a maggio, De Luca apre il confronto sulle date
Di: Redazione Metrotoday
iscrizione a newsletter
forzaseo banner