Russia, Novaya Gazeta chiude: il silenzio imposto al dissenso

🌐 Novaya Gazeta annuncia la chiusura delle attività in Russia dal 9 novembre 2026. Dopo trent’anni di giornalismo indipendente, la storica testata legata alla memoria di Anna Politkovskaja denuncia le pressioni delle autorità e dei servizi di sicurezza. La redazione spegnerà server e luci della sede di Mosca, mentre parte dei giornalisti continuerà a lavorare dall’estero attraverso Novaya Gazeta Europe. Una decisione che segna un nuovo capitolo nella crisi della libertà di informazione russa, tra restrizioni, censura e progressiva scomparsa degli spazi di critica al potere.

Novaya Gazeta chiude in Russia, la fine di un’epoca

Le luci della redazione si spegneranno il 9 novembre 2026. I server saranno disattivati e i giornalisti lasceranno l’edificio che per trent’anni ha rappresentato uno dei luoghi simbolici dell’informazione indipendente russa.

L’annuncio arriva dalla stessa Novaya Gazeta, quotidiano conosciuto internazionalmente per le inchieste sulla corruzione, sulle violazioni dei diritti umani e sulle responsabilità dei centri di potere.

La decisione riguarda la cessazione delle attività della testata in Russia, dopo anni di crescente pressione istituzionale.

Nel comunicato pubblicato il 30 ottobre, la redazione attribuisce esplicitamente la responsabilità della chiusura alle autorità russe e ai servizi di sicurezza.

Non si tratta, secondo la rappresentazione dei giornalisti, di una normale crisi editoriale, ma dell’esito di una pressione che avrebbe reso impossibile continuare a operare.

L’accusa è formulata direttamente dalla redazione; le responsabilità specifiche denunciate richiedono di essere distinte dai provvedimenti amministrativi effettivamente documentati.

La denuncia contro autorità e servizi di sicurezza

Il messaggio diffuso dal quotidiano descrive una situazione ormai considerata insostenibile.

La redazione sostiene che le istituzioni russe abbiano progressivamente impedito la prosecuzione dell’attività giornalistica, attraverso limitazioni e decisioni che hanno compromesso le condizioni operative della testata.

La chiusura annunciata arriva dopo l’inserimento del giornale nella categoria degli agenti stranieri, una classificazione utilizzata dalle autorità di Mosca nell’ambito della legislazione sui soggetti che ricevono o sono considerati sottoposti a influenze dall’estero.

Nel sistema russo questa qualifica comporta obblighi amministrativi e restrizioni che possono rendere molto difficile l’attività di organizzazioni, associazioni e mezzi di comunicazione.

La redazione riferisce inoltre che, contemporaneamente alla comunicazione relativa allo sfratto della sede, sarebbe stato disattivato il sistema di donazioni dei lettori.

Per un giornale indipendente, l’impossibilità di ricevere contributi può compromettere una parte fondamentale del finanziamento.

Il controllo delle risorse economiche diventa così uno dei fattori capaci di incidere sulla sopravvivenza dell’informazione autonoma.

Dal 2022 una lunga stagione di limitazioni

La chiusura rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso iniziato ben prima dell’annuncio odierno.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, il contesto operativo dei mezzi di comunicazione indipendenti è cambiato radicalmente.

Le nuove restrizioni sulla diffusione di informazioni relative alle forze armate hanno avuto conseguenze profonde sulla possibilità di raccontare il conflitto in forme non conformi alle comunicazioni ufficiali.

Novaya Gazeta aveva già sospeso parte delle proprie attività in Russia nel marzo 2022, mentre successivi provvedimenti avevano ulteriormente limitato la pubblicazione e la distribuzione.

Negli anni seguenti, diversi giornalisti hanno lasciato il Paese, scegliendo di continuare a lavorare dall’estero.

La decisione del 30 ottobre 2026 assume quindi il significato di una chiusura definitiva della presenza operativa annunciata in patria, non dell’improvvisa scomparsa di una testata che fino al giorno precedente aveva lavorato senza ostacoli.

Anna Politkovskaja, il simbolo del giornalismo che sfida il potere

Il nome di Novaya Gazeta rimane inseparabile da quello di Anna Politkovskaja.

La giornalista, uccisa a Mosca il 7 ottobre 2006, aveva dedicato una parte fondamentale del proprio lavoro alle violazioni dei diritti umani durante i conflitti in Cecenia e alle responsabilità di apparati militari e istituzionali.

I suoi reportage avevano documentato testimonianze di vittime, abusi e vicende spesso assenti dal racconto ufficiale.

La morte di Politkovskaja divenne un simbolo internazionale dei rischi affrontati dai giornalisti investigativi in Russia.

Il ventesimo anniversario del suo assassinio, appena trascorso, conferisce alla chiusura annunciata un significato particolarmente doloroso.

La testata che aveva ospitato alcune delle sue inchieste più importanti si prepara ad abbandonare la propria sede russa.

Il valore di quella storia non si esaurisce nella memoria di una giornalista, ma riguarda il principio secondo cui il potere deve poter essere sottoposto al controllo dell’informazione indipendente.

Dmitrij Muratov e il Nobel per la pace

Un’altra figura centrale nella storia del quotidiano è Dmitrij Muratov.

Fondatore e storico direttore della testata, Muratov ha ricevuto nel 2021 il Premio Nobel per la pace insieme alla giornalista filippina Maria Ressa.

Il riconoscimento ha sottolineato l’importanza della libertà di espressione e del giornalismo indipendente per il funzionamento delle società democratiche.

Muratov ha rappresentato per anni una delle voci più conosciute dell’informazione investigativa russa.

La sua esperienza dimostra quanto il lavoro giornalistico possa assumere una rilevanza che supera i confini nazionali, soprattutto quando documenta violazioni e abusi difficili da portare all’attenzione pubblica.

La chiusura di Novaya Gazeta in Russia non cancella quell’eredità, ma rende ancora più evidente la distanza tra il riconoscimento internazionale della libertà di stampa e le condizioni nelle quali alcuni giornalisti sono costretti a operare.

Novaya Gazeta Europe, il giornalismo continua dall’esilio

L’annuncio non significa che ogni attività editoriale collegata alla storia di Novaya Gazeta debba cessare.

Una parte dei giornalisti aveva già lasciato la Russia e avviato il progetto Novaya Gazeta Europe, destinato a proseguire il lavoro informativo dall’estero.

La distinzione è importante: la chiusura della presenza operativa russa non equivale automaticamente alla scomparsa di tutte le pubblicazioni riconducibili alla tradizione del giornale.

L’attività dall’esilio, tuttavia, presenta difficoltà specifiche.

L’accesso alle fonti può diventare più complesso, il lavoro dei corrispondenti sul territorio può comportare rischi e il raggiungimento del pubblico russo può incontrare limitazioni tecnologiche e amministrative.

A queste difficoltà si aggiungono quelle economiche, legate alla necessità di mantenere strutture editoriali autonome lontano dal Paese di origine.

La censura e il diritto dei cittadini a essere informati

La chiusura annunciata solleva una questione che va oltre il destino di un singolo quotidiano.

In una società nella quale diminuiscono i mezzi di comunicazione indipendenti, i cittadini rischiano di avere accesso a un numero più limitato di interpretazioni, verifiche e inchieste.

L’informazione non è soltanto uno strumento attraverso il quale conoscere gli avvenimenti.

È anche un sistema di controllo del potere, capace di documentare errori, responsabilità e decisioni che incidono sulla vita collettiva.

Il governo russo giustifica generalmente la propria legislazione in materia di informazione e sicurezza con esigenze di tutela dello Stato e contrasto alle interferenze esterne.

Le organizzazioni internazionali per la libertà di stampa contestano invece l’ampiezza e gli effetti di molte restrizioni, ritenendole incompatibili con un ambiente informativo pluralista.

Il punto centrale rimane la possibilità di esercitare il giornalismo senza che le indagini sgradite alle autorità determinino la sopravvivenza stessa delle redazioni.

Il 9 novembre si spegneranno le luci, non la memoria

Il prossimo 9 novembre rappresenterà, secondo l’annuncio, l’ultimo giorno di attività della storica sede russa.

Dopo trent’anni, la redazione lascerà l’edificio, mentre il progetto giornalistico proseguirà almeno attraverso le esperienze nate all’estero.

Non è ancora possibile conoscere tutte le conseguenze della decisione sul personale, sugli archivi e sulle future attività editoriali.

È però già evidente il valore simbolico della chiusura: un quotidiano che aveva documentato alcuni dei capitoli più controversi della Russia contemporanea non ritiene più possibile mantenere la propria presenza nel Paese.

La scomparsa di una voce indipendente non riguarda soltanto chi scrive, ma anche chi perde la possibilità di leggere informazioni alternative.

Il caso Novaya Gazeta ricorda che la libertà di stampa non dipende esclusivamente dall’esistenza formale di giornali e redazioni. Richiede condizioni concrete di sicurezza, autonomia economica e protezione del lavoro giornalistico.

Quando queste condizioni vengono meno, il rischio non è soltanto il silenzio di una testata: è l’impoverimento del diritto collettivo a conoscere e comprendere i fatti.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.