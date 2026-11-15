Ronaldinho, il ritorno passa da Ravenna: un derby a 46 anni

🌐 Ronaldinho a Ravenna per il derby di Serie C contro il Forlì, in programma il 15 novembre alle 17:30. Mandorlini ne ha annunciato l’impiego dal primo minuto: il brasiliano ritrova una partita ufficiale dopo undici anni.

Il Benelli aspetta Ronaldinho, ma in palio ci sono punti veri

Il ritorno annunciato di Ronaldinho ha un campo, una maglia e soprattutto un avversario: il Forlì. Domenica 15 novembre 2026, alle 17:30, il brasiliano è atteso al Bruno Benelli con il Ravenna per un derby di Serie C. Non un’esibizione tra vecchie glorie, ma una partita ufficiale di campionato, nella quale il club ha annunciato la sua partecipazione.

A 46 anni, il campione del mondo del 2002 e Pallone d’Oro del 2005 si prepara così a riaprire una parentesi agonistica rimasta sospesa per undici anni. Il riferimento corretto è all’ultima gara ufficiale, disputata con il Fluminense nel 2015: parlare semplicemente di undici anni dal ritiro confonderebbe due passaggi diversi della sua carriera.

L’attesa per il brasiliano si sovrappone a una situazione di classifica concreta. Il Ravenna arriva all’appuntamento al secondo posto, a sei punti dalla capolista Spezia. Il derby conserva quindi un peso nella corsa dei giallorossi, anche se l’attenzione intorno alla partita è stata inevitabilmente spostata dalla presenza di un protagonista fuori dall’ordinario per questa categoria.

Mandorlini lo annuncia titolare, nessuna certezza sui minuti

Andrea Mandorlini ha annunciato che Ronaldinho giocherà dal primo minuto. È l’indicazione del tecnico alla vigilia, da distinguere dalla formazione ufficiale che precederà il calcio d’inizio. L’impiego previsto è in attacco: l’allenatore ha spiegato di non voler imporre particolari vincoli a un giocatore con le caratteristiche del brasiliano. Non è invece fissata una durata ufficiale della sua presenza in campo.

Il primo contatto sul terreno di gioco con i nuovi compagni è arrivato sabato 14 novembre. Ronaldinho ha partecipato alla parte finale della rifinitura al Benelli, tra torello, palloni da fermo e conclusioni verso la porta. Le immagini hanno mostrato anche uno stop spettacolare, uno dei gesti tecnici che hanno accompagnato la vigilia del suo rientro.

L’allenamento era stato inserito nel programma ufficiale diffuso dal Ravenna il 12 novembre, che indicava il brasiliano a disposizione di Mandorlini per il derby. Il club aveva previsto attività dedicate agli operatori dell’informazione intorno alla seduta: il passaggio dall’annuncio estivo alla preparazione della partita ha avuto dunque anche un calendario pubblico definito.

Dall’arrivo in Romagna al legame con Cipriani

Ronaldinho è arrivato in Italia venerdì 13 novembre, atterrando all’aeroporto di Forlì. Il viaggio ha aperto l’ultima fase dell’avvicinamento al derby, prima dell’allenamento del sabato e dell’appuntamento domenicale. La sua presenza in Romagna, quindi, non è rimasta affidata a una promessa a distanza: il brasiliano ha raggiunto la squadra nei giorni immediatamente precedenti alla gara.

Nelle dichiarazioni della vigilia ha descritto questa esperienza come un’occasione diversa rispetto alle tappe precedenti della carriera. Ha richiamato il piacere di tornare a vivere il calcio e di condividere il lavoro con giocatori giovani. Il significato personale attribuito al ritorno si intreccia con l’amicizia di lunga data che lo lega al presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani.

Cipriani ha raccontato l’operazione come la realizzazione del desiderio di portare nella propria squadra del cuore un campione che lo aveva ispirato da ragazzo. Ronaldinho, da parte sua, ha spiegato di voler partecipare al progetto degli amici impegnati nel Ravenna. Sono le motivazioni espresse dai protagonisti, non una garanzia sul rendimento sportivo che il brasiliano potrà offrire.

Tribuna R10 e biglietti: cosa è stato previsto

Per accogliere un pubblico più numeroso, il Ravenna ha previsto una tribuna temporanea aggiuntiva nell’area Distinti, chiamata R10. La società ha inoltre indetto la giornata giallorossa: il derby non è compreso negli abbonamenti stagionali. Agli abbonati è stata riservata una prima finestra di acquisto con prelazione sul proprio posto e tariffe dedicate.

Anche il dato dei biglietti da 150 euro richiede una precisazione. Nel prospetto ufficiale quella cifra riguarda la tribuna R10 con servizio hospitality; nella stessa fascia di vendita il posto senza quel servizio è indicato a 90 euro. Non si tratta dunque di una tariffa unica per assistere alla partita, ma di una specifica offerta all’interno di un listino differenziato.

Sul tutto esaurito, invece, le informazioni disponibili non sono uniformi. Un aggiornamento del 15 novembre presenta lo stadio come esaurito, mentre la cronaca della vigilia segnalava ancora disponibilità nella nuova tribuna. La forte affluenza attesa non equivale a un conteggio definitivo degli spettatori: prima della gara è prudente non trasformare indicazioni discordanti in un dato certificato sugli ingressi.

Un progetto annunciato a giugno, oltre la singola partita

L’accordo era stato presentato a Miami il 23 giugno. Nel comunicato il Ravenna annunciava l’ingresso di Ronaldinho come giocatore, inserendolo in un progetto che comprende anche promozione internazionale, cultura e identità del club. Il derby rappresenta il passaggio agonistico di quel percorso, dopo l’appuntamento con i tifosi sulla spiaggia di Marina di Ravenna del 20 agosto.

Le ambizioni dichiarate dalla proprietà vanno oltre questa domenica. Cipriani ha indicato la Serie A come obiettivo del progetto: è una prospettiva espressa dal presidente, non un traguardo già raggiunto né una conseguenza automatica dell’arrivo di Ronaldinho. Il club era stato rilevato nel 2024 da Cipriani insieme al partner d’investimento Black Duck.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.