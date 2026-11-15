Cristino firma la prima d’oro: il fioretto azzurro cala il tris

🌐 Anna Cristino conquista a Plovdiv il primo oro individuale in Coppa del Mondo: argento a Aurora Grandis, bronzo a Martina Favaretto. Tra gli uomini Tommaso Marini si ferma a una stoccata dalla vittoria.

Plovdiv premia tre azzurre, Cristino davanti a tutte

La prima volta di Anna Cristino vale l’oro e guida un’altra giornata di medaglie per il fioretto italiano. Sabato 14 novembre 2026, nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo a Plovdiv, la ventiquattrenne ha battuto Aurora Grandis nella finale tutta azzurra per 15-9. Martina Favaretto ha chiuso al terzo posto: tre italiane tra le quattro medagliate della gara femminile sulle pedane bulgare dell’International Fair.

Il bronzo di Favaretto è condiviso con la statunitense Lauren Scruggs, l’altra semifinalista sconfitta. La tripletta italiana occupa dunque tutti e tre i gradini, ma non esaurisce il podio. Alla prova femminile si aggiunge l’argento di Tommaso Marini, fermato in finale da Kirill Borodachev per 15-14: il bilancio del fioretto azzurro nelle due gare individuali è di un oro, due argenti e un bronzo.

Anna Cristino, il primo successo dopo cinque podi

Per Cristino il successo bulgaro aggiunge il risultato che ancora mancava al suo percorso individuale nel circuito maggiore. Prima di Plovdiv aveva raccolto un argento e quattro bronzi; ora le medaglie personali diventano sei. Alle spalle c’erano anche nove vittorie nelle competizioni a squadre. L’oro arriva quindi dopo risultati già importanti, ma segna un traguardo distinto: la prima vittoria individuale in Coppa del Mondo.

Il suo tabellone si è aperto con il 15-4 sulla polacca Karolina Zurawska ed è proseguito con il 15-12 sulla tedesca Leonie Ebert. Nei quarti il 15-7 alla giapponese Yuka Ueno le ha assicurato una medaglia. Per trasformarla in oro ha poi dovuto vincere due derby consecutivi: prima la semifinale contro Favaretto, chiusa 15-11, quindi l’ultimo assalto con Grandis, concluso con sei stoccate di margine.

Grandis parte dalle qualificazioni e arriva in finale

L’altra novità della giornata è il secondo posto di Aurora Grandis. La ventitreenne originaria di Bracciano conquista il primo podio della carriera in Coppa del Mondo al termine di un percorso iniziato prima di quello delle altre due azzurre medagliate. Mentre Cristino e Favaretto erano ammesse direttamente al tabellone principale per ranking, Grandis aveva dovuto superare la fase preliminare per guadagnarsi l’accesso alla gara del sabato.

Nel tabellone decisivo ha eliminato nell’ordine la giapponese Sera Azuma per 15-8, la russa Anna Soloveva per 15-12 e la francese Emmie Nayl per 15-11. Il passaggio che le ha garantito una medaglia è stato il quarto di finale con Martina Batini: 15-10 contro la connazionale, arrivata in Bulgaria da numero due della classifica mondiale. In semifinale Grandis ha poi battuto Scruggs per 15-11, prima di fermarsi contro Cristino.

Favaretto ancora a medaglia, Batini chiude quinta

Favaretto non ripete la vittoria ottenuta nell’apertura stagionale di Takamatsu, ma aggiunge un altro bronzo al proprio bilancio. La campionessa mondiale in carica e leader del ranking raggiunge a Plovdiv la ventesima medaglia individuale in Coppa del Mondo. Il suo percorso si interrompe soltanto nel derby con Cristino, dopo il successo per 15-11 nei quarti sulla giapponese Komaki Kikuchi.

Con Batini quinta, l’Italia piazza quattro atlete nelle prime cinque posizioni. Il risultato segue quello della tappa giapponese, dove Favaretto aveva preceduto Batini, con Arianna Errigo e Alice Volpi entrambe di bronzo. In due appuntamenti stagionali sono così già sei le fiorettiste italiane salite sul podio: alle quattro protagoniste di Takamatsu si aggiungono Cristino e Grandis, le finaliste della prova bulgara.

Non tutte le azzurre hanno però raggiunto le fasi conclusive. Irene Bertini si è fermata agli ottavi contro l’ungherese Flora Pasztor, dopo aver eliminato Errigo nel derby d’esordio per 15-5. Volpi è uscita invece nei sedicesimi, battuta da Nayl per 15-12. Anche questi incroci interni hanno segnato il tabellone italiano, fino alle sfide tra connazionali che hanno deciso l’assegnazione dell’oro e di uno dei bronzi.

Marini, l’oro sfugge alla stoccata decisiva

Nella gara maschile Marini è arrivato a una sola stoccata dal successo. Il ventiseienne anconetano era avanti 14-12 nella finale contro Kirill Borodachev, ma il russo ha recuperato con tre punti consecutivi, imponendosi 15-14. Per l’azzurro resta il quattordicesimo podio individuale nel circuito, il primo dopo il terzo posto conquistato a Istanbul alla fine dello scorso aprile.

Il cammino di Marini aveva già richiesto un assalto risolto sul filo: dopo il 15-11 allo statunitense Bryce Louie, aveva superato Anton Borodachev per 15-14. Sono poi arrivate le vittorie sul francese Rafael Savin, 15-12, e sul giapponese Kyosuke Matsuyama, 15-7. In semifinale il 15-13 allo statunitense Alexander Massialas gli ha aperto la strada verso l’ultimo incontro, deciso ancora una volta sul punteggio di parità a quota quattordici.

Il 15 novembre il programma prosegue a squadre

La tappa bulgara non termina con le competizioni individuali: domenica 15 novembre sono previste le gare a squadre, maschile e femminile. Il programma aveva riservato giovedì 12 ai preliminari delle donne e venerdì 13 a quelli degli uomini, prima dei tabelloni principali del sabato. Plovdiv ha ospitato il secondo appuntamento stagionale al posto di Palma di Maiorca, sede inizialmente indicata nel calendario e successivamente sostituita per indisponibilità.

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