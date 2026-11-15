Belgio-Italia, Mancini non si accontenta: vuole vincere il girone

🌐 Belgio-Italia vale i quarti di Nations League: agli azzurri basta un pareggio, ma Roberto Mancini punta al successo. A Bruxelles si gioca domenica 15 novembre alle 20:45, senza Frattesi e Cambiaghi.

A Bruxelles il pareggio basta, ma non è l’obiettivo

L’Italia ha due risultati per raggiungere i quarti, Roberto Mancini ne cerca uno solo: la vittoria. Belgio-Italia di questa sera, domenica 15 novembre 2026, mette in palio il passaggio del turno e la possibilità di chiudere davanti a tutti il gruppo A1 di Nations League. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Gli azzurri arrivano all’ultima giornata con dieci punti, come la Francia, mentre il Belgio insegue a nove e la Turchia è ferma a zero.

Il conto è chiaro: un pareggio assicura la qualificazione, un successo garantisce anche il primo posto. Il Belgio deve invece vincere per conquistare uno dei due posti disponibili. Per l’Italia si tratta dunque di uno scontro diretto con un piccolo vantaggio da amministrare, non di una qualificazione già acquisita. Anche Francia-Turchia, l’altra partita che completerà la classifica del girone, è in programma questa sera alle 20:45.

Mancini chiede coraggio e rispetto per il Belgio

Nelle dichiarazioni della vigilia il commissario tecnico ha indicato una direzione precisa: affrontare la trasferta con l’ambizione di vincere, senza lasciarsi condizionare dalla possibilità di passare anche con un punto. Ha descritto l’essere ancora in corsa in questo gruppo come un motivo di orgoglio per quanto costruito dai giocatori. La fiducia espressa da Mancini riguarda il percorso della squadra, non una presunta superiorità sull’avversario né una garanzia sul risultato finale.

Il rispetto per i padroni di casa è infatti uno dei passaggi più netti delle sue parole. Mancini considera il Belgio una nazionale molto forte e prevede difficoltà paragonabili a quelle affrontate contro la Francia. È una valutazione che tiene insieme entusiasmo e prudenza: il successo sui francesi non autorizza ad abbassare l’attenzione. Nella lettura del tecnico, la squadra dovrà cercare il proprio gioco contro un avversario capace di metterla seriamente alla prova.

Attaccare senza dimenticare come si soffre

Il riferimento principale resta la reazione mostrata contro la Francia. Mancini ha sottolineato la capacità degli azzurri di resistere nei primi venti minuti di difficoltà e poi tornare a giocare. «La nostra mentalità è di attaccare e non aspettare»: è il passaggio che chiarisce meglio l’atteggiamento annunciato per Bruxelles. Nelle sue parole, saper soffrire non contraddice la ricerca dell’iniziativa, ma permette alla squadra di attraversare le fasi meno favorevoli della partita.

L’equilibrio difensivo rimane però un tema concreto dell’attesa. L’Italia ha subito almeno una rete in ciascuna delle cinque partite del girone: il rendimento offensivo ha sostenuto la risalita, ma finora non è arrivata una gara senza gol al passivo. Questo dato non anticipa ciò che succederà stasera; segnala piuttosto un aspetto sul quale misurare la prestazione, soprattutto in una sfida nella quale il Belgio è obbligato a cercare il successo.

Dalla sconfitta dell’andata ai dieci punti della rincorsa

La partita arriva al termine di una trasformazione documentata dai risultati. Il Belgio aveva aperto il girone vincendo 2-0 in Italia; nelle successive quattro giornate gli azzurri hanno raccolto dieci punti, risalendo fino alla vetta. Tre vittorie e un pareggio dopo il ko iniziale hanno cambiato la prospettiva della nazionale. La trasferta conclusiva offre adesso l’occasione di completare quella rincorsa proprio contro la squadra che l’aveva fermata all’esordio.

Il risultato più recente è il 3-1 inflitto alla Francia giovedì 12 novembre. In quella partita Pio Esposito ha segnato una doppietta, portando a quattro le proprie reti nelle cinque presenze di questa Nations League. È uno dei riferimenti dell’attacco italiano alla vigilia dell’ultima giornata. Anche il Belgio arriva da una vittoria: il 2-1 in casa della Turchia gli ha permesso di restare nella corsa a tre per i due posti nei quarti.

Le assenze e le scelte ancora da definire

Mancini dovrà rinunciare a Davide Frattesi e Nicolò Cambiaghi, entrambi indisponibili per l’incontro. Per Cambiaghi il tentativo di recupero non ha avuto esito positivo: l’attaccante non ha superato il trauma alla caviglia riportato contro la Francia. Lo staff medico ne ha valutato le condizioni nella mattinata di sabato 14 novembre, prima della partenza per Bruxelles, e il giocatore ha lasciato il raduno della nazionale.

L’ultima seduta prima della trasferta si è svolta al Centro Sportivo Angelo Moratti di Appiano Gentile. La verifica su Cambiaghi è arrivata dunque a ridosso del viaggio, dopo la partita del giovedì: il suo mancato recupero toglie al tecnico una delle opzioni offensive utilizzate contro i francesi. Le indicazioni sulle disponibilità non equivalgono però a un undici ufficiale: nelle informazioni consultate per questa anteprima la formazione iniziale non è ancora annunciata.

Orario, diretta e una sfida nella sfida

Sul campo, un confronto personale atteso è quello tra Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere, compagni nell’Atalanta e avversari con le rispettive nazionali. Il difensore azzurro ha indicato nella protezione del pallone, nel dribbling e negli attacchi allo spazio le qualità del belga da sorvegliare. Belgio-Italia sarà trasmessa in diretta su Rai 1; a dirigere l’incontro delle 20:45 è stato designato l’arbitro norvegese Eskas.

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