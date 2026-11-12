Pio e Frattesi ribaltano la Francia: l’Italia si prende la vetta

🌐 L’Italia batte la Francia 3-1 a San Siro: doppietta di Pio Esposito e gol di Frattesi dopo il vantaggio di Olise. Azzurri in testa al girone di Nations League, ma il passaggio ai quarti si decide nell’ultima giornata.

San Siro cambia padrone: dal gol di Olise al 3-1 azzurro

L’Italia si prende la partita e la testa del girone. Al Giuseppe Meazza di Milano, giovedì 12 novembre 2026, gli azzurri superano la Francia 3-1 in rimonta nella quinta giornata della Nations League. Francesco Pio Esposito segna due volte, Davide Frattesi completa il sorpasso: il vantaggio iniziale di Michael Olise resta l’unico gol della squadra francese. È una vittoria costruita attraversando un avvio difficile, non una serata cominciata in discesa.

La squadra di Roberto Mancini raggiunge i francesi a quota dieci punti e si colloca al primo posto. Non è però ancora una qualificazione matematica ai quarti: il Belgio, vittorioso 2-1 in Turchia, resta vicino a nove. Il risultato di Milano sposta gli equilibri del gruppo, ma lascia all’ultima giornata il compito di assegnare i due posti nella fase successiva.

La Francia colpisce subito, Cambiaghi accende la risposta

Mancini sceglie il 4-3-3 con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito insieme a Nicolò Cambiaghi in attacco. In mezzo ci sono Frattesi, Sandro Tonali e Nicolò Barella; davanti a Gianluigi Donnarumma giocano Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. La Francia di Zinedine Zidane risponde con Olise, Désiré Doué e Bradley Barcola nel reparto offensivo, senza Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.

Sono i francesi a mettere subito sotto pressione la difesa italiana. Al decimo minuto Donnarumma sbaglia in costruzione e consegna il pallone a Olise: l’attaccante supera Bastoni e conclude in rete. L’Italia deve inseguire quasi dall’inizio, mentre la Francia continua a trovare occasioni per attaccare. Il gol non esaurisce infatti la spinta degli ospiti, pericolosi anche con Barcola e con le iniziative degli altri uomini offensivi.

La risposta arriva al 26’ e nasce sulla sinistra. Cambiaghi affronta Malo Gusto, lo supera e mette il pallone verso il primo palo. Pio Esposito anticipa Dayot Upamecano e batte Mike Maignan con un tocco ravvicinato. È l’1-1 che tiene aperta la partita proprio nella fase in cui gli azzurri hanno sofferto maggiormente. Prima dell’intervallo la Francia torna comunque a minacciare la porta italiana e Barcola colpisce un palo.

Il rigore sbagliato non ferma l’Italia

La ripresa conserva occasioni su entrambi i fronti. La Francia cerca nuovamente il vantaggio, ma l’Italia riesce a rendere pericolose le proprie uscite offensive. Ancora Cambiaghi mette in difficoltà Malo Gusto: entra in area, viene atterrato e conquista un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Sebastiano Esposito, che al 60’ calcia alto e lascia il risultato in parità.

L’occasione mancata non interrompe la rimonta. Mancini inserisce Federico Dimarco e Antonio Vergara al posto di Cambiaghi e Sebastiano Esposito. Sono cambi che entrano direttamente negli episodi decisivi del secondo tempo: il primo prepara il vantaggio, il secondo si procura il rigore del terzo gol. La panchina contribuisce così a entrambe le reti che separano le squadre, dopo l’equilibrio mantenuto fino all’ora di gioco.

Frattesi firma il sorpasso, Pio chiude dal dischetto

Il 2-1 arriva al 63’. Dimarco raggiunge il fondo e serve un pallone teso nell’area francese; Frattesi si fa trovare pronto e conclude di prima intenzione, superando Maignan. Il centrocampista trasforma in gol l’assist del compagno appena entrato. Per la prima volta nella serata l’Italia è avanti: fra il rigore sbagliato e il sorpasso passano soltanto pochi minuti.

Al 75’ Pio Esposito completa la doppietta. Vergara viene fermato fallosamente da Upamecano in area e gli azzurri ottengono un secondo rigore. Questa volta va sul dischetto il centravanti, che realizza il 3-1 definitivo. L’Italia conserva poi il vantaggio fino al termine: il punteggio premia la capacità di sfruttare le occasioni decisive dopo aver resistito alla pressione francese della prima parte di gara.

Mancini: soddisfazione per la reazione dopo lo svantaggio

Nel dopopartita Mancini mette al centro soprattutto la risposta dei giocatori. Il commissario tecnico sottolinea la voglia del gruppo di riscattarsi e la calma mantenuta dopo lo 0-1, quando la partita avrebbe potuto prendere una direzione molto diversa. È la sua lettura della prestazione: soddisfazione per il successo e per l’atteggiamento, accompagnata dalla consapevolezza che il lavoro della Nazionale non sia terminato.

Il risultato si inserisce in un percorso cominciato con una sconfitta: l’Italia aveva perso 2-0 contro il Belgio nella prima giornata. Erano poi arrivati i due successi contro la Turchia e il pareggio per 1-1 in Francia. La vittoria di San Siro porta dunque a quattro le partite consecutive senza sconfitte nel girone e ribalta la posizione degli azzurri rispetto alla capolista che avevano affrontato all’inizio della serata.

Quarti ancora da conquistare: l’ultima tappa è Bruxelles

La classifica rende molto concreto il prossimo obiettivo: all’Italia basta un pareggio con il Belgio per qualificarsi ai quarti. Con una vittoria, gli azzurri chiuderebbero invece al primo posto. Non bisogna quindi confondere la vetta raggiunta dopo il 3-1 con un verdetto già definitivo: resta da disputare lo scontro diretto con una nazionale distante soltanto un punto.

La sesta giornata metterà di fronte anche Francia e Turchia. Per la Nazionale italiana il calendario prevede la trasferta di domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, contro il Belgio che nella gara d’andata si era imposto allo Stadio Olimpico di Roma.

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