🌐 Dopo l’operazione alle corde vocali, Eros Ramazzotti ha riprogrammato il tour: Americhe nel 2027 ed Europa nel 2028. L’annuncio risale ad agosto, con un successivo aggiornamento a settembre.

Lo stop e il calendario aggiornato

Eros Ramazzotti tornerà in concerto nelle Americhe nell’autunno 2027 e in Italia nel marzo 2028. È questo il calendario aggiornato dopo l’operazione alle corde vocali e il percorso di riabilitazione annunciati dal cantante. La notizia dell’intervento non riguarda queste ore: il primo annuncio pubblico risale ad agosto 2026, mentre a settembre è arrivata la riprogrammazione che coinvolge anche gli appuntamenti europei.

Al 14 novembre 2026, il programma ufficiale di Una Storia Importante World Tour indica come prossimo concerto quello del 24 settembre 2027 a Toronto. Per il pubblico italiano, dunque, il ritorno non è previsto nel 2027: le quattro tappe pubblicate sono collocate nella primavera successiva, tra Bologna, Firenze, Torino e Milano.

Che cosa ha detto il cantante sulla salute

Ramazzotti ha rassicurato i fan sull’esito dell’operazione: «L’intervento alle corde vocali è andato bene». Nel messaggio ha ringraziato per l’affetto ricevuto, spiegando però che il programma di riabilitazione prescritto dal medico non gli avrebbe consentito di affrontare le prove e la partenza per i concerti americani. La riuscita dell’intervento e la possibilità di tornare subito sul palco erano quindi due aspetti distinti.

Il comunicato che riportava quelle parole è datato 25 agosto 2026. Non indicava una ripresa immediata, ma lo spostamento degli spettacoli all’anno successivo. Il rinvio riguardava un itinerario che avrebbe dovuto impegnare l’artista tra Canada, Stati Uniti e America Latina, con appuntamenti originariamente distribuiti fra ottobre e novembre 2026.

Il 18 settembre è seguito un altro aggiornamento: Ramazzotti ha comunicato di avere iniziato la riabilitazione, annunciando la ripartenza nelle Americhe nell’autunno 2027 e il successivo arrivo in Europa e in Italia nel 2028. È questo passaggio successivo, non soltanto il primo messaggio estivo, a definire l’attuale programma del tour.

Dalle Americhe all’Europa: come cambia il viaggio

La nuova partenza è fissata al Coca-Cola Coliseum di Toronto il 24 settembre 2027, seguita da Montréal il 26 e Boston il 29. In ottobre il percorso attraverserà gli Stati Uniti, con appuntamenti a New York, Chicago, Miami, Houston e Los Angeles, prima di proseguire verso il Messico. Sono date già inserite nel calendario pubblicato dall’artista, non semplici ipotesi di recupero.

La parte latinoamericana comprende Monterrey il 20 ottobre e Città del Messico il 23, poi Bogotá il 28 e Lima il 30. A novembre sono indicati Santiago il 3, Buenos Aires il 6 e San Paolo il 9. Il rientro europeo partirà invece dalla Svizzera: Losanna il 2 marzo 2028 e Zurigo il 4 precederanno gli appuntamenti italiani.

Le quattro date italiane del marzo 2028

Il primo appuntamento italiano sarà il 6 marzo 2028 all’Unipol Arena, a Casalecchio di Reno, nell’area bolognese. La scheda di vendita riporta l’inizio alle 21. Il calendario proseguirà l’8 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 10 all’Inalpi Arena di Torino e il 12 all’Unipol Dome di Milano.

Questi concerti appartengono alla nuova fase nei palazzetti e non vanno confusi con gli spettacoli negli stadi già inseriti fra gli appuntamenti passati del 2026. A giugno il percorso italiano aveva toccato Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino. L’ultima data di quella sequenza risulta il 27 giugno all’Allianz Stadium.

Biglietti, eccezioni e spettacoli annullati

Per gli spettacoli riprogrammati, la comunicazione organizzativa prevede il mantenimento della validità dei biglietti, ma New York costituisce un’eccezione. I titoli del concerto originariamente previsto il 24 ottobre 2026 all’InfoSys Theater del Madison Square Garden erano destinati al rimborso automatico. Il nuovo appuntamento si terrà al Radio City Music Hall il 2 ottobre 2027, con una vendita distinta.

Non tutti gli appuntamenti hanno un recupero: i concerti di Guadalajara e San José sono stati annunciati come annullati. Anche le procedure di rimborso cambiano secondo la città e il circuito d’acquisto. Diverse finestre indicate per gli show americani del 2026 si sono già chiuse tra settembre e ottobre: quelle scadenze non devono essere lette come termini ancora disponibili a novembre.

Il precedente del 2019 è un episodio distinto

Un’altra operazione alle corde vocali era stata annunciata nel maggio 2019, durante il tour legato a Vita ce n’è. Allora Ramazzotti aveva parlato esplicitamente di un problema di ispessimento e di due mesi di riposo e riabilitazione. Aveva inoltre indicato l’11 luglio a Locarno come data della ripresa europea. Si tratta di informazioni riferite a quell’episodio, non di una descrizione clinica dell’intervento del 2026.

Le comunicazioni del 2026 esaminate non precisano la diagnosi alla base della nuova operazione né permettono di stabilire un collegamento medico con il precedente. Non è quindi corretto trasferire automaticamente la spiegazione del 2019 alla situazione attuale. Nel calendario aggiornato, la tappa di New York è fissata per sabato 2 ottobre 2027 al Radio City Music Hall, alle 20.

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