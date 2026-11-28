🌐 Dolly Parton è morta a 80 anni il 25 agosto 2026, non oggi. Da Jolene all’impegno per la lettura, una carriera che continua con musica e teatro.

La morte a Nashville e la data da chiarire

Dolly Parton è morta a 80 anni a Nashville, in Tennessee, il 25 agosto 2026. È questa la data indicata nell’annuncio ufficiale della famiglia: il decesso, quindi, non è avvenuto oggi, 14 novembre. La cantante, autrice, attrice e filantropa era nata il 19 gennaio 1946. Il suo nome resta legato a canzoni come Jolene, Coat of Many Colors e I Will Always Love You, diventate parte della storia della musica americana.

Il portavoce Marcel Pariseau ha comunicato che Parton è morta al Vanderbilt-Ingram Cancer Center, circondata dai suoi cari, dopo un breve periodo di malattia oncologica. La comunicazione della famiglia ha annunciato una cerimonia privata riservata ai parenti più stretti, secondo la volontà dell’artista. Al posto dei fiori, è stato chiesto di sostenere la sua Imagination Library, il programma dedicato ai libri per bambini.

Dalle Smoky Mountains alla televisione nazionale

La sua storia comincia nelle Smoky Mountains del Tennessee, in una famiglia numerosa e povera: Dolly era una di dodici figli. La musica ascoltata in casa, le ballate tramandate dai parenti e il canto religioso formarono il suo primo repertorio. Quelle origini non rimasero un semplice elemento biografico: tornarono nella scrittura, nei personaggi e nei luoghi raccontati durante una carriera costruita anche sulla memoria della propria infanzia.

Ancora bambina si esibiva nelle trasmissioni radiofoniche e televisive locali; a tredici anni arrivò sul palco del Grand Ole Opry. Il trasferimento a Nashville nel 1964 aprì la fase professionale. Nel 1967 pubblicò l’album d’esordio Hello, I’m Dolly ed entrò nel programma di Porter Wagoner: la televisione nazionale diede al suo talento una platea molto più ampia, mentre il sodalizio con Wagoner produsse dischi e successi.

Jolene e il talento di scrivere per altre voci

Prima ancora dell’immagine riconoscibile, degli abiti scintillanti e della celebrità televisiva, c’era un’autrice capace di raccontare emozioni con precisione. Joshua le portò il primo numero uno country da solista nel 1971. Nel 1974 arrivarono in vetta anche Jolene, Love Is Like a Butterfly e I Will Always Love You: titoli che segnano l’affermazione di una protagonista ormai in grado di sostenere una carriera autonoma.

I Will Always Love You nacque come saluto a Porter Wagoner alla fine della loro collaborazione professionale. Non soltanto una canzone d’amore, dunque, ma anche un congedo fatto di riconoscenza e indipendenza. Nel 1992 Whitney Houston la registrò per The Bodyguard, portandola a un nuovo pubblico. La stessa composizione attraversò così interpreti e generi diversi, senza perdere il legame con la sua autrice.

Cinema, duetti e una carriera oltre il country

Il passaggio al pubblico pop non cancellò le radici country. Here You Come Again contribuì ad allargare il suo successo negli anni Settanta; nel decennio successivo arrivarono il cinema con 9 to 5 e il duetto Islands in the Stream con Kenny Rogers. Parton si mosse fra dischi, schermo e televisione, affiancando alla voce e alla scrittura una presenza scenica immediatamente riconoscibile.

Anche i riconoscimenti raccontano questa ampiezza: entrò nella Country Music Hall of Fame nel 1999 e nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022. L’album Rockstar, pubblicato nel 2023, nacque proprio sull’onda di quest’ultimo ingresso. Il progetto riunì brani originali e classici del rock, aggiungendo un altro capitolo a un percorso che non si era fermato alla formula dei primi successi.

I libri ai bambini e il legame con il Tennessee

Fuori dalla musica, uno dei progetti più duraturi è Imagination Library, avviato nel 1995 attraverso la Dollywood Foundation. L’iniziativa nacque anche dall’esperienza del padre, che non sapeva leggere né scrivere. Partita dalla contea in cui Parton era cresciuta, si estese fino a diventare un programma internazionale: distribuisce gratuitamente libri adatti all’età ai bambini dalla nascita ai cinque anni, indipendentemente dal reddito familiare.

Il rapporto con il territorio passò anche da Dollywood, aperto nel 1986, e dagli aiuti alle famiglie dopo gli incendi del novembre 2016 nella contea di Sevier. Il My People Fund distribuì oltre 12 milioni di dollari alle persone colpite. Nel settembre 2026 una risoluzione del Senato statunitense ha ricordato insieme questi interventi, l’alfabetizzazione infantile e il sostegno alla ricerca medica fra i contributi della cantante alla vita pubblica.

L’ultima registrazione e il musical atteso a Broadway

Gli aggiornamenti di novembre riguardano anche la musica registrata prima della morte. Un comunicato del suo team ha presentato Torn, duetto con Bono, come l’ultima registrazione vocale di Parton, realizzata a Nashville nel giugno 2026. Il brano, scritto con gli U2 e Johnny McDaid, racconta legami familiari spezzati ed è stato annunciato come traccia conclusiva dell’album degli U2 Carnaval De Luz, con uscita fissata al 13 novembre.

Prosegue inoltre il progetto teatrale DOLLY: A True Original Musical. Il 9 novembre è stata annunciata l’apertura della biglietteria al St. James Theatre di New York, con Katie Rose Clarke, Carrie St. Louis e Norah Nunes presenti all’evento. Le anteprime sono programmate dal 7 dicembre 2026; la prima ufficiale è prevista il 19 gennaio 2027, giorno in cui Dolly Parton avrebbe compiuto 81 anni.

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