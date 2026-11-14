Raf rinvia il tour al 2027: nuovo intervento alla faringe

🌐 Raf rinvia i concerti per proteggere la voce: ecco le date del tour Infinito–Palasport nel 2027.

Il tour si ferma, la salute viene prima Per Raf la scelta è stata obbligata: il tour Infinito–Palasport, previsto nell’ottobre 2026, è stato rinviato di un anno per consentire al cantautore un nuovo intervento alla faringe e il successivo recupero. L’annuncio ufficiale, diffuso il primo ottobre dagli organizzatori, mette al centro la salute di uno strumento di lavoro insostituibile: la voce. Il cantante ha spiegato che un problema alla faringe, già affrontato con un intervento l’anno precedente, si era ripresentato alla fine di agosto. Era riuscito a concludere l’attività estiva grazie a farmaci, ma non riteneva prudente proseguirne l’impiego a lungo termine.

Le nuove date di Milano, Roma e Napoli Il calendario annunciato dagli organizzatori prevede tre appuntamenti nell’autunno 2027: il 2 ottobre all’Unipol Forum di Milano, in recupero del concerto inizialmente previsto il 12 ottobre 2026; il 9 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, al posto della data del 17 ottobre 2026; il 14 ottobre al Palapartenope di Napoli, recupero del 9 ottobre 2026. Le date costituiscono il riferimento della comunicazione ufficiale di Friends & Partners. Prima di organizzare il viaggio è comunque opportuno controllare anche l’ultima comunicazione del circuito di biglietteria.

Biglietti e rimborsi: cosa sapere Secondo l’annuncio originario, i biglietti già acquistati rimangono validi per le rispettive nuove date. Per chi non desiderava partecipare ai concerti riprogrammati era stata indicata una finestra per richiedere il rimborso entro il 30 ottobre 2026 tramite il circuito di vendita. Trattandosi di una scadenza già trascorsa, è importante evitare di presentarla come un’opportunità ancora aperta. Chi ha un titolo d’ingresso deve consultare le condizioni dell’operatore con cui ha acquistato e gli eventuali aggiornamenti ufficiali, conservando conferma d’ordine e comunicazioni ricevute.

La faringe e il recupero della voce La faringe è una regione anatomica coinvolta nel passaggio dell’aria e nella funzione vocale insieme a laringe, corde vocali e strutture di risonanza. Non esistono però informazioni cliniche pubbliche sufficienti per ricostruire l’esatta patologia di Raf, la tecnica chirurgica programmata o i tempi necessari al suo specifico recupero. Non sarebbe corretto dedurli dalla sola notizia del rinvio. In generale, dopo procedure che coinvolgono strutture rilevanti per la fonazione, il percorso è definito dai medici in base alla situazione individuale; forzare i tempi può compromettere gli obiettivi della ripresa.

Una carriera che sceglie di aspettare Il rinvio arriva mentre Raf continua a essere riconosciuto come una delle voci più familiari del pop italiano. Brani come Self Control, Cosa resterà degli anni ’80 e Infinito hanno attraversato generazioni diverse, trasformando i concerti in un appuntamento di memoria collettiva. Proprio per questo la decisione pesa sui fan e sull’organizzazione, ma contiene anche un principio semplice: non tutto può essere subordinato al calendario degli spettacoli. L’aspettativa ora è quella di ritrovarlo sui palchi nel 2027, dopo il percorso sanitario e il riposo indicati dai professionisti che lo seguono.

Il valore professionale del riposo Nel mondo dello spettacolo rinviare una tournée significa riprogrammare sale, personale, promozione e trasferte. Per il pubblico la delusione è comprensibile, soprattutto quando i biglietti erano stati acquistati da tempo. Ma una voce sottoposta a continue esibizioni richiede attenzione che non sempre coincide con le scadenze commerciali. L’annuncio del cantante rende visibile una dimensione spesso ignorata: cantare non è soltanto ispirazione, è anche lavoro fisico e disciplina. La valutazione di quando riprendere spetta ai medici e allo stesso artista, non alle aspettative dei social.

Dal repertorio storico alla nuova tournée Il tour porta il nome di Infinito, un brano capace di raccontare una stagione del pop italiano senza restare confinato alla nostalgia. La promessa del ritorno nei palazzetti nel 2027 mantiene l’orizzonte dello spettacolo, pur spostando l’attenzione immediata sulla salute. Chi possiede biglietti dovrebbe verificare il proprio ordine, le condizioni di accesso e le eventuali comunicazioni relative a spostamenti di posto e servizi acquistati insieme al concerto. Per ogni dubbio contrattuale sono più affidabili i canali ufficiali dell’organizzatore e della biglietteria rispetto ai messaggi circolati in gruppi informali.

Il contesto da non perdere L’annuncio apre anche una questione di rispetto per i tempi dei pazienti famosi. Quando un artista comunica un problema di salute, la curiosità del pubblico tende rapidamente a spostarsi dai fatti dichiarati a ipotesi sulle cause e sulla prognosi. In assenza di una diagnosi resa pubblica, il giornalismo non dovrebbe trasformare il rinvio in una ricostruzione clinica immaginaria. L’unico elemento necessario per comprendere il calendario è che un nuovo intervento e il recupero sono stati indicati come motivo dello spostamento. L’attenzione per il suo percorso artistico può convivere con il diritto alla riservatezza. I fan hanno un riferimento concreto, il calendario del 2027, e l’auspicio che la ripresa avvenga senza affrettare le tappe.

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