🌐 Uno studio su 68 adulti segnala benefici della ketamina nella depressione bipolare resistente. Restano da chiarire durata degli effetti e sicurezza nel lungo periodo.

Quattro infusioni per una depressione che resiste alle cure

Una possibile opzione aggiuntiva per chi continua a stare male nonostante le terapie: è il segnale che arriva da uno studio canadese sulla ketamina nella depressione bipolare resistente. Il trattamento ha ridotto i sintomi più del farmaco utilizzato come confronto. Il risultato riguarda però un ciclo breve e una popolazione selezionata, non una guarigione dimostrata né un beneficio assicurato a ogni paziente.

La ricerca, resa pubblica il 2 settembre 2026, ha coinvolto 68 adulti con disturbo bipolare di tipo I o II, durante un episodio depressivo moderato o grave, dopo almeno due tentativi terapeutici senza successo. I partecipanti hanno ricevuto quattro infusioni endovenose nell’arco di due settimane: ketamina oppure midazolam, un sedativo scelto come controllo attivo. Le terapie stabilizzanti o antipsicotiche già prescritte sono proseguite.

La novità è il ciclo ripetuto: le precedenti sperimentazioni randomizzate dedicate alla depressione bipolare avevano esaminato una singola infusione. Il confronto con un farmaco dagli effetti percepibili serviva inoltre a rendere meno riconoscibile il trattamento ricevuto, contenendo il possibile peso delle aspettative sui risultati.

Perché la diagnosi bipolare cambia il contesto

La depressione bipolare non va confusa con una generica oscillazione dell’umore. Nel disturbo bipolare possono comparire episodi depressivi e fasi di umore insolitamente elevato o irritabile, accompagnate da cambiamenti marcati nell’energia e nell’attività. La mania e l’ipomania hanno gravità diversa; riconoscere la storia complessiva della persona è essenziale per inquadrare correttamente la malattia, anche quando la richiesta di aiuto nasce soprattutto dai sintomi depressivi.

Durante la depressione possono presentarsi perdita di interesse, difficoltà di concentrazione, alterazioni del sonno e sensazioni di disperazione. Il disturbo di tipo II comprende episodi depressivi e ipomaniacali; quello di tipo I è caratterizzato dalla presenza di episodi maniacali. La valutazione non si limita quindi a quanto una persona si sente triste in un determinato momento, ma considera durata, intensità e successione degli episodi.

Anche il trattamento richiede questa distinzione. Stabilizzatori dell’umore e antipsicotici atipici rientrano nelle opzioni utilizzate; gli antidepressivi non vengono impiegati da soli perché possono favorire mania o cicli rapidi. Le cure non vanno sospese o modificate autonomamente: rischi, benefici ed eventuali cambiamenti devono essere discussi con il professionista che segue il paziente.

I risultati: miglioramento non significa remissione

Nel trial Ket-BD, al quattordicesimo giorno, il punteggio della scala MADRS, usata per misurare la gravità dei sintomi depressivi, era inferiore nel gruppo ketamina: la differenza aggiustata rispetto al midazolam era di 7,3 punti, statisticamente significativa. La risposta clinica, definita come riduzione superiore al 50% del punteggio, è stata raggiunta da 12 partecipanti su 34 contro quattro su 34: rispettivamente 35,3% e 11,8%.

La remissione, un esito diverso dal semplice miglioramento, è stata registrata in sei persone nel gruppo ketamina e tre nel gruppo di confronto. Non sono stati osservati episodi di mania, ipomania o psicosi; è comparso un caso di caratteristiche miste in ciascun gruppo. L’assenza di eventi osservati non dimostra che il rischio sia nullo, soprattutto con numeri contenuti e tempi di osservazione limitati.

Il limite decisivo riguarda la durata: dopo la sospensione delle infusioni i sintomi sono gradualmente tornati. Gli autori chiedono conferme con campioni più ampi e trattamenti prolungati. Lo studio sostiene dunque un’efficacia antidepressiva nel breve periodo, ma non stabilisce quale schema possa mantenere i benefici né chiarisce definitivamente la sicurezza dell’impiego continuativo.

Una ricerca centrata sulle forme più difficili da trattare

A guidare il gruppo è Joshua Rosenblat, la cui attività clinica e scientifica è concentrata sulla depressione unipolare e bipolare resistente. Tra gli obiettivi delle sue ricerche figurano anche sintomi come anedonia, difficoltà cognitive e caratteristiche miste. Il lavoro sulla ketamina si colloca in questo programma di valutazione di nuovi interventi farmacologici, che comprende sperimentazioni su più possibili bersagli terapeutici, non su un’unica molecola.

In Australia un altro studio verifica un percorso diverso

La sperimentazione prosegue anche con protocolli differenti. Al Royal Melbourne Hospital, in Australia, lo studio Kite risulta in reclutamento per valutare la ketamina a basse dosi negli adulti con depressione bipolare. Non è una conferma già disponibile dei risultati canadesi: è un’altra ricerca, con un proprio disegno e senza esiti clinici presentati nella scheda dell’ospedale.

Il protocollo prevede sei trattamenti in tre settimane, con assegnazione casuale a ketamina o midazolam. La somministrazione avviene tramite iniezione sottocutanea nell’addome, anziché attraverso le infusioni endovenose del trial canadese. Chi completa questa fase può essere ammesso a un’estensione in aperto con altri sei trattamenti; sono previsti colloqui, questionari, esami del sangue e controlli della pressione.

Tra i requisiti indicati figurano una diagnosi di disturbo bipolare I o II, un episodio depressivo in corso e una dose stabile di farmaci stabilizzanti da almeno 28 giorni. Il programma comprende una visita finale a tre mesi dal primo trattamento. La chiusura prevista del reclutamento è fissata a giugno 2027.

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