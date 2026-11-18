🌐 Cinque associazioni chiedono il vaccino HPV gratuito almeno fino a 30 anni per donne e uomini e una strategia comune con gli screening. L’appello richiama oltre 5.000 tumori annui in Italia: l’estensione nazionale resta una richiesta, mentre alcune Regioni l’hanno già introdotta.

L’appello: proteggere anche chi ha perso la prima occasione

Estendere il vaccino HPV gratuito almeno fino a 30 anni, senza distinzione tra donne e uomini, e affiancarlo a screening e informazione. È la richiesta avanzata il 17 novembre 2026 da LILT, Fondazione IncontraDonna, ACTO Italia, Loto e Cittadinanzattiva, nella giornata internazionale dedicata all’eliminazione del tumore della cervice uterina. Al centro c’è il recupero di chi non si è vaccinato nelle età previste dall’offerta iniziale.

Le cinque organizzazioni richiamano una stima di oltre 5.000 nuovi tumori l’anno in Italia attribuiti all’HPV. Chiedono che l’ampliamento della gratuità entri nel prossimo aggiornamento del Calendario vaccinale e che la comunicazione raggiunga soprattutto genitori, giovani e popolazione maschile. Si tratta di un appello alle istituzioni: non dell’annuncio di una nuova gratuità nazionale già entrata in vigore.

Perché il papillomavirus non riguarda soltanto le donne

Il legame più conosciuto è quello con il carcinoma del collo dell’utero, ma fermarsi a questa associazione lascia fuori una parte del problema. Il papillomavirus può interessare pelle, area genitale e gola. Alcuni tipi sono collegati anche a tumori dell’ano, del pene e del distretto orofaringeo: la prevenzione, quindi, riguarda anche gli uomini e non soltanto la salute ginecologica.

Un’infezione, però, non equivale a una diagnosi di tumore. La maggior parte delle infezioni si risolve spontaneamente, mentre alcune persistono e possono provocare alterazioni cellulari. Il Ministero della Salute ricorda che tra infezione e lesioni precancerose possono trascorrere anni e che la comparsa del carcinoma cervicale può richiedere decenni. Distinguere questi passaggi è essenziale per informare senza alimentare allarme.

Le coperture crescono, ma restano lontane dagli obiettivi

I dati nazionali più recenti individuati nella banca dati ministeriale si riferiscono al 31 dicembre 2024: non fotografano dunque le vaccinazioni effettuate nel 2026. Nella coorte dei nati nel 2012, che compivano dodici anni durante la rilevazione, il ciclo completo risultava effettuato dal 51,18% delle ragazze e dal 44,65% dei ragazzi. Entrambi i valori erano in aumento rispetto alla precedente rilevazione sulla stessa fascia d’età.

Tra le ragazze che compivano quindici anni, nate nel 2009, la copertura completa raggiungeva il 70,58%. Il confronto con il traguardo internazionale del 90% entro i quindici anni mostra la distanza ancora da colmare. Il commento ministeriale segnala inoltre che nessuna Regione o Provincia autonoma raggiungeva il 95%, obiettivo del piano nazionale, nelle coorti esaminate. Sono soglie diverse, riferite a programmi e fasce d’età differenti.

Fino a 30 anni: una richiesta nazionale, realtà già diverse

Per capire che cosa cambierebbe occorre separare il quadro nazionale dalle estensioni regionali. Il documento ministeriale sulle coperture 2024 descrive l’offerta gratuita nel dodicesimo anno per entrambi i sessi e il recupero per le donne fino a 26 anni e per gli uomini fino a 18 anni inclusi. Queste indicazioni non esauriscono tutte le possibilità offerte localmente o alle persone con specifiche condizioni di rischio.

La Lombardia, per esempio, indica già la gratuità per residenti di entrambi i sessi fino a 30 anni compiuti, cioè 30 anni e 364 giorni. La pagina regionale, aggiornata il 6 novembre 2026, contempla anche categorie a rischio senza limiti d’età. L’estensione richiesta dalle associazioni non partirebbe quindi da una situazione identica in tutto il Paese: il territorio di residenza resta un elemento concreto nell’accesso alla vaccinazione.)

Vaccinazione e screening non sono alternative

La vaccinazione offre la maggiore efficacia quando viene effettuata prima dell’esposizione al virus. Aver già iniziato l’attività sessuale, tuttavia, non costituisce di per sé una controindicazione. Il suo ruolo resta preventivo: non protegge contro ogni tipo di HPV né contro infezioni già presenti al momento della somministrazione. Per questo l’ampliamento dell’offerta non va confuso con una cura dell’infezione o delle lesioni già diagnosticate.)

Anche per chi è vaccinata, lo screening cervicale rimane necessario. Pap test e test HPV hanno funzioni complementari alla vaccinazione e vengono proposti secondo programmi che tengono conto dell’età e della storia vaccinale. Individuare e trattare le lesioni prima che evolvano è un passaggio distinto dalla prevenzione dell’infezione: rinunciare ai controlli perché si è ricevuto il vaccino significa perdere questa seconda possibilità di protezione.

Il traguardo del 2030 e le iniziative sul territorio

La strategia dell’Organizzazione mondiale della sanità fissa tre obiettivi al 2030: vaccinare completamente il 90% delle ragazze entro quindici anni, raggiungere con un test di screening ad alte prestazioni il 70% delle donne entro 35 anni e nuovamente entro 45, garantire il trattamento al 90% delle donne con precancro o tumore cervicale. Il 2030 è una tappa verso l’eliminazione come problema di salute pubblica, non la scadenza entro cui ogni caso dovrà scomparire.

Sul territorio, la giornata del 17 novembre comprende iniziative che portano l’offerta vaccinale anche vicino ai luoghi di studio. A Trieste l’università ha previsto vaccinazioni gratuite per studenti fino a 26 anni, su prenotazione, insieme a un incontro sulla salute sessuale. A Brescia sono state organizzate quattro giornate di vaccinazioni negli atenei, dal 16 al 19 novembre 2026, secondo i criteri del Piano regionale di prevenzione vaccinale.

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