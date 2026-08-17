Vacanze senza stress: le mosse per staccare davvero dal lavoro

🌐 Diritto alla disconnessione in ferie: le strategie per proteggere il riposo, organizzare il lavoro prima della pausa e permettere all’azienda di continuare a funzionare senza trasformare le vacanze in una reperibilità permanente.

Agosto dovrebbe essere il mese in cui si rallenta. Eppure, per moltissimi lavoratori, la vacanza comincia con un gesto diventato quasi automatico: un’ultima occhiata alla posta elettronica, una risposta veloce a un messaggio, una notifica controllata mentre si è in spiaggia.

Il paradosso è evidente: si parte per staccare, ma ci si porta dietro l’ufficio.

Il problema, però, non riguarda soltanto la capacità individuale di spegnere lo smartphone. Quando un’azienda dipende dalla reperibilità continua di una singola persona, il problema è soprattutto organizzativo. Se un’assenza di pochi giorni rischia di bloccare un processo, approvare un documento o lasciare senza risposta un cliente, significa che il lavoro non è stato progettato per funzionare anche quando qualcuno si ferma.

È questa la prospettiva proposta da Mudra, advisory company italiana specializzata nella valorizzazione degli asset intangibili. Secondo Carlotta Silvestrini, fondatrice e Co-Ceo di Mudra, tecnologia e intelligenza artificiale possono aiutare a proteggere il tempo libero, ma soltanto se vengono utilizzate per ridurre la reperibilità e non per renderla ancora più pervasiva.

La vera sfida, quindi, non è semplicemente “non lavorare in ferie”. È costruire un’organizzazione capace di continuare a funzionare anche quando le persone si concedono il diritto di non essere disponibili.

Preparare le ferie molto prima di partire

Il primo errore è arrivare all’ultimo giorno di lavoro con una lista infinita di attività da chiudere.

Una pausa efficace comincia molto prima della valigia.

Per ogni ruolo occorre individuare le attività realmente indispensabili, quelle che possono essere rinviate e quelle che invece possono essere delegate. La distinzione è fondamentale perché permette di evitare il classico effetto domino di fine luglio: tutti cercano di chiudere tutto contemporaneamente e alcune attività vengono consegnate in fretta, senza documentazione sufficiente.

Una buona pianificazione dovrebbe quindi partire da una domanda semplice: che cosa succederebbe se questa persona non fosse disponibile per due settimane?

La risposta permette di individuare immediatamente le fragilità dell’organizzazione.

Trasformare il passaggio di consegne in un processo

Il passaggio di consegne non dovrebbe essere una lunga email inviata pochi minuti prima di uscire dall’ufficio.

È uno dei momenti più importanti della preparazione alle ferie.

Chi subentra deve sapere almeno quattro cose: che cosa è in corso, che cosa deve essere fatto, quali sono le scadenze e chi deve essere eventualmente coinvolto.

Meglio ancora se le informazioni sono raccolte in uno spazio condiviso e facilmente aggiornabile, invece di essere disperse tra email, chat private e documenti salvati sul computer di una sola persona.

Questo approccio non serve soltanto durante le vacanze. Una buona documentazione rende l’azienda più resiliente anche davanti a malattie, cambi di ruolo, dimissioni improvvise o periodi di forte carico di lavoro.

Stabilire davvero il diritto alla disconnessione

Il messaggio automatico “sono in ferie” perde gran parte della sua efficacia se, poche ore dopo, il dipendente risponde comunque alle email.

La disconnessione deve essere una regola organizzativa, non un test di forza di volontà.

Prima della partenza bisogna quindi chiarire chi può essere contattato, per quali emergenze e attraverso quale canale.

La parola decisiva è proprio “emergenza”. Se tutto viene classificato come urgente, nulla lo è davvero.

Una struttura efficace può prevedere un referente sostitutivo e una procedura precisa per le sole situazioni che non possono aspettare il rientro. Tutto il resto dovrebbe rimanere in coda.

Questo protegge sia chi è in ferie sia chi resta al lavoro.

Ridurre le notifiche invece di affidarsi all’autocontrollo

Lo smartphone è progettato per richiamare continuamente l’attenzione. Chiedere a una persona stanca di ignorare decine di notifiche durante le vacanze non è necessariamente una strategia efficace.

Molto meglio ridurre alla fonte le interruzioni.

Disattivare le notifiche delle applicazioni aziendali, rimuovere temporaneamente gli account di lavoro dallo smartphone personale o utilizzare modalità che silenzino automaticamente le comunicazioni professionali può fare una differenza enorme.

Non significa diventare irraggiungibili in assoluto.

Significa stabilire una gerarchia: la vita privata non deve essere interrotta da ogni messaggio che arriva sul canale aziendale.

Usare l’intelligenza artificiale per proteggere il tempo

L’intelligenza artificiale può diventare particolarmente utile proprio quando l’obiettivo è rendere il lavoro meno dipendente dalla presenza costante delle persone.

Può aiutare, per esempio, a riassumere documentazione, organizzare informazioni, preparare report, classificare richieste e rendere più facilmente reperibili procedure e conoscenze interne.

Ma esiste anche il rischio opposto.

Una tecnologia che rende più semplice produrre e comunicare può trasformarsi in uno strumento per aumentare il numero di attività richieste ai dipendenti. Se l’AI viene utilizzata per inviare più messaggi, produrre più contenuti e mantenere un flusso di lavoro continuo, il risultato può essere una reperibilità ancora maggiore.

La domanda da porsi, quindi, non è soltanto “come possiamo usare l’AI?”.

È: come possiamo usarla per permettere alle persone di non essere disponibili?

Evitare che chi resta in ufficio diventi il nuovo collo di bottiglia

C’è un altro lato spesso dimenticato delle ferie.

Quando metà dell’organizzazione parte, il lavoro non scompare. Può semplicemente concentrarsi sulle persone rimaste.

Se il sistema non è progettato correttamente, il diritto alla disconnessione di alcuni dipendenti può trasformarsi nel sovraccarico di altri.

Per questo il piano ferie dovrebbe essere accompagnato da una vera mappatura delle responsabilità.

Non basta nominare un sostituto. Bisogna verificare che quella persona abbia effettivamente il tempo, le informazioni e l’autorità necessarie per prendere decisioni.

Altrimenti il passaggio di consegne è soltanto apparente.

Considerare il rientro come parte della pausa

Un errore frequente consiste nel considerare terminata la gestione delle ferie nel momento in cui il dipendente torna alla scrivania.

In realtà, il rientro è una fase delicata.

Dopo una o due settimane di assenza possono essersi accumulate centinaia di email, richieste, notifiche e aggiornamenti. Se tutto viene riversato sulla persona nelle prime ore, il beneficio della pausa rischia di essere cancellato immediatamente.

Un’organizzazione più intelligente può prevedere una giornata di riassestamento, priorità già definite e una distinzione tra ciò che è realmente urgente e ciò che può essere affrontato progressivamente.

Il rientro non dovrebbe essere una punizione per essere stati assenti.

La vera produttività non consiste nell’essere sempre online

La cultura della reperibilità ha spesso confuso due concetti molto diversi: disponibilità e produttività.

Essere raggiungibili a qualsiasi ora non significa necessariamente lavorare meglio. Anzi, la continua interruzione dell’attenzione può rendere più difficile concentrarsi, prendere decisioni e recuperare energie.

Il riposo è una componente della performance, non il suo contrario.

Un lavoratore che non riesce mai a interrompere davvero il rapporto con il lavoro arriva al rientro con meno energie e una capacità di concentrazione potenzialmente ridotta. Allo stesso modo, un’azienda che non sa funzionare durante le assenze rivela una dipendenza eccessiva dalle singole persone.

Le ferie diventano così una sorta di stress test organizzativo.

Se tutto continua a funzionare, il sistema è probabilmente abbastanza solido. Se invece ogni assenza genera emergenze, telefonate e richieste dell’ultimo minuto, il problema non è il calendario delle vacanze.

È il modo in cui è stato costruito il lavoro.

Dalla reperibilità permanente alla cultura della fiducia

Il vero cambiamento, dunque, non passa soltanto dalla tecnologia.

Passa dalla fiducia.

Un’organizzazione matura deve poter dire a un dipendente: “Quando sei in ferie, sei davvero in ferie”. Per riuscirci deve però aver costruito processi, responsabilità e strumenti capaci di sostenere quell’assenza.

È una differenza importante.

La disconnessione non è il privilegio di chi può permettersi di ignorare il lavoro. È il risultato di un’organizzazione che ha previsto la possibilità che le persone si fermino.

E forse proprio le vacanze rappresentano il momento migliore per accorgersene.

Perché quando un’azienda riesce a funzionare anche senza controllare continuamente dove siano i suoi dipendenti, non sta lavorando meno: sta dimostrando di essere organizzata meglio.