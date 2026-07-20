Medici di famiglia, in Italia mancano oltre 5.700 professionisti

🌐 Medici di famiglia: l’Italia affronta una grave carenza di oltre 5.700 medici di medicina generale, mentre si avvicina la scadenza del concorso per il corso di formazione. Pensionamenti, scarso ricambio generazionale e nuove sfide organizzative mettono sotto pressione il Servizio sanitario nazionale.

L’assistenza territoriale italiana si trova davanti a uno dei momenti più delicati degli ultimi decenni. La carenza di medici di famiglia non rappresenta più un problema limitato ad alcune province o aree interne, ma una criticità strutturale che coinvolge l’intero Paese e che rischia di incidere direttamente sulla qualità delle cure offerte ai cittadini.

Secondo le stime più recenti, mancano oltre 5.700 medici di medicina generale, una cifra destinata ad aumentare nei prossimi anni se non verrà invertita la tendenza che vede sempre meno giovani scegliere questa professione. Il tema torna al centro del dibattito con l’avvicinarsi del 27 luglio, termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al concorso per accedere al corso di formazione specifica in medicina generale, che quest’anno mette a disposizione 2.621 borse di studio.

L’appello rivolto ai neo laureati è chiaro: scegliere la medicina di famiglia significa entrare in una professione destinata a diventare sempre più strategica per il futuro del Servizio sanitario nazionale. Ma dietro questo invito si nasconde una realtà fatta di pensionamenti, cambiamenti organizzativi, burocrazia e difficoltà nel rendere la professione sufficientemente attrattiva per le nuove generazioni.

La carenza di medici di famiglia è ormai un’emergenza nazionale

La figura del medico di medicina generale rappresenta il primo punto di contatto tra il cittadino e il sistema sanitario. È il professionista che segue il paziente nel tempo, conosce la sua storia clinica, coordina gli eventuali percorsi specialistici e svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione.

Negli ultimi anni, tuttavia, questo modello ha iniziato a mostrare segnali di forte sofferenza. Gli attuali circa 37.000 medici di famiglia presenti sul territorio non sono più sufficienti a garantire una copertura uniforme della popolazione.

In molte aree, soprattutto nei piccoli comuni, nelle zone montane e nelle periferie urbane, trovare un medico disponibile è diventato sempre più difficile. Non è raro che migliaia di cittadini siano costretti a rimanere senza medico assegnato oppure debbano rivolgersi a professionisti già gravati da un numero elevato di assistiti.

Il risultato è un aumento dei tempi di attesa, una maggiore pressione sugli ambulatori e un inevitabile sovraccarico per quei medici che continuano a garantire il servizio.

Pensionamenti in aumento: il ricambio generazionale non basta

Uno dei principali fattori alla base della crisi è rappresentato dall’età media della categoria.

Una parte consistente dei medici di famiglia italiani è vicina all’età pensionabile e nei prossimi anni è previsto un numero significativo di uscite dal servizio. Questo fenomeno rischia di ampliare ulteriormente il divario tra professionisti disponibili e fabbisogno reale della popolazione.

Il problema non riguarda soltanto il numero assoluto dei pensionamenti, ma anche la difficoltà nel sostituire rapidamente chi lascia l’attività.

Negli ultimi concorsi, infatti, in diverse Regioni si è registrato un calo delle candidature, con numerose borse di formazione rimaste inutilizzate. Una situazione che evidenzia come la professione non riesca più ad attrarre un numero sufficiente di giovani laureati.

Questo squilibrio rischia di produrre effetti duraturi sull’intero sistema sanitario territoriale.

Perché sempre meno giovani scelgono la medicina generale

Negli ultimi anni la medicina generale ha perso parte del proprio appeal rispetto ad altre specializzazioni.

Le ragioni sono molteplici e riguardano sia gli aspetti organizzativi sia quelli professionali.

Tra gli elementi che incidono maggiormente vi sono:

l’elevato carico burocratico;

la gestione amministrativa dello studio;

gli orari spesso molto estesi;

la crescente complessità dei pazienti;

la responsabilità clinica sempre più ampia;

la difficoltà nel conciliare lavoro e vita privata.

Molti giovani medici preferiscono orientarsi verso specializzazioni ospedaliere o altri percorsi professionali ritenuti più prevedibili dal punto di vista organizzativo.

Negli ultimi anni è inoltre cambiata la percezione della professione. Il medico di famiglia non è più visto soltanto come il professionista che visita i pazienti nel proprio ambulatorio, ma come una figura chiamata a svolgere compiti sempre più articolati all’interno della sanità territoriale.

Le Case di comunità cambiano il ruolo del medico

Uno degli elementi destinati a modificare profondamente la professione è rappresentato dalle Case di comunità, strutture previste dal processo di riorganizzazione dell’assistenza territoriale.

L’obiettivo è creare punti di riferimento nei quali diversi professionisti sanitari lavorino insieme per offrire servizi più integrati ai cittadini.

In questo modello il medico di famiglia assume un ruolo ancora più centrale.

Non si tratta soltanto di effettuare visite e prescrivere terapie, ma di coordinare percorsi assistenziali complessi, collaborare con infermieri, specialisti, psicologi e operatori sociosanitari, seguendo il paziente lungo tutto il percorso di cura.

Secondo molti osservatori, questa evoluzione potrebbe rendere la professione più moderna ed efficace, a condizione che venga accompagnata da strumenti organizzativi adeguati.

Meno burocrazia e più tempo per i pazienti

Uno dei temi più sentiti dalla categoria riguarda il peso della burocrazia.

Ogni giornata lavorativa comprende numerose attività amministrative: certificazioni, prescrizioni elettroniche, pratiche digitali, documentazione sanitaria e adempimenti richiesti dalle diverse amministrazioni.

Molti medici sottolineano come queste incombenze sottraggano tempo prezioso alla relazione con il paziente.

Le nuove Case di comunità potrebbero rappresentare un’opportunità proprio sotto questo profilo.

Se organizzate in modo efficiente, potrebbero consentire una migliore distribuzione delle attività amministrative e favorire il lavoro di squadra, permettendo ai medici di concentrarsi maggiormente sugli aspetti clinici.

Per molti giovani professionisti, la possibilità di lavorare in un ambiente multidisciplinare rappresenta un elemento potenzialmente attrattivo.

Anche l’aspetto economico pesa sulle scelte

Tra i fattori che incidono sull’orientamento dei giovani medici c’è inevitabilmente anche la questione economica.

L’attività nelle Case di comunità, prevista per un massimo di sei ore settimanali, comporta un compenso aggiuntivo che può arrivare a circa 1.000 euro al mese, contribuendo a rendere più competitivo il reddito complessivo della professione.

Tuttavia, il tema economico da solo non basta.

Le nuove generazioni valutano con crescente attenzione anche altri aspetti, come la qualità della vita, l’organizzazione del lavoro, il supporto tecnologico, la possibilità di aggiornamento professionale e la presenza di strutture efficienti.

Per questo motivo, il rilancio della medicina generale richiede una strategia più ampia rispetto al semplice aumento delle retribuzioni.

Il rischio per i cittadini: cure meno accessibili

La carenza di medici di famiglia non rappresenta un problema soltanto per la categoria professionale.

Le conseguenze ricadono direttamente sui cittadini.

Quando un territorio dispone di pochi medici disponibili, aumentano i tempi per ottenere una visita, diventa più difficile instaurare un rapporto continuativo con il proprio medico e cresce il ricorso improprio ai pronto soccorso.

Molti pazienti, soprattutto anziani e persone affette da patologie croniche, necessitano di un monitoraggio costante.

La medicina generale svolge una funzione essenziale proprio nella gestione quotidiana di queste situazioni, evitando ricoveri non necessari e individuando tempestivamente eventuali complicazioni.

La mancanza di professionisti rischia quindi di avere effetti anche sull’intero sistema ospedaliero, già sottoposto a forti pressioni.

Il concorso rappresenta un passaggio decisivo

Il bando per l’accesso al corso di formazione in medicina generale assume quindi un’importanza strategica.

Le 2.621 borse disponibili rappresentano un’occasione concreta per rafforzare il ricambio generazionale.

L’obiettivo non è soltanto formare nuovi medici, ma garantire continuità a un servizio essenziale per milioni di cittadini.

La speranza delle organizzazioni professionali è che un numero elevato di laureati scelga questo percorso, invertendo il calo registrato negli ultimi anni.

Molto dipenderà anche dalla capacità delle istituzioni di valorizzare concretamente la professione, rendendola più sostenibile sotto il profilo organizzativo e maggiormente attrattiva per chi si affaccia al mondo del lavoro.

Il futuro della sanità territoriale passa dai medici di famiglia

L’evoluzione demografica rende questa sfida ancora più urgente.

L’Italia è uno dei Paesi più anziani al mondo e il progressivo aumento delle patologie croniche richiederà una presenza sempre più forte della medicina territoriale.

In questo scenario il medico di famiglia non sarà soltanto il professionista che prescrive farmaci o rilascia certificati, ma diventerà il punto di riferimento di un sistema sanitario orientato alla prevenzione, alla continuità assistenziale e alla presa in carico del paziente lungo tutto il percorso di cura.

Per raggiungere questo obiettivo serviranno investimenti, innovazione organizzativa e un deciso rilancio della professione.

La scadenza del 27 luglio rappresenta molto più di un semplice termine amministrativo: è uno snodo cruciale per il futuro della sanità italiana. Dalla capacità di attrarre una nuova generazione di medici di famiglia dipenderà, in larga misura, la possibilità di garantire un’assistenza territoriale efficiente, vicina ai cittadini e in grado di sostenere le sfide che attendono il Servizio sanitario nazionale nei prossimi decenni.