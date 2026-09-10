Policlinico Umberto I, teatro e musica al San Lorenzo

🌐 Il teatro del Policlinico Umberto I arriva a San Lorenzo con il “Condominio di via dei Sabelli”: due serate di spettacolo, musica e inclusione nate dal lavoro dei ragazzi della Neuropsichiatria Infantile.

A San Lorenzo il teatro esce dagli spazi protetti del laboratorio e diventa un momento pubblico di incontro, relazione e partecipazione. Lunedì 14 e martedì 15 settembre 2026 il Parco delle Stelle di Largo Passamonti ospiterà infatti il nuovo appuntamento con il “Condominio di via dei Sabelli”, la compagnia nata dal laboratorio teatrale del Grande Cocomero e legata al lavoro con gli adolescenti della Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Umberto I.

L’iniziativa mette insieme teatro, musica, scuola e territorio, trasformando il percorso educativo e creativo costruito nei mesi precedenti in uno spettacolo aperto al quartiere. Un progetto che, proprio nella sua dimensione pubblica, racconta un’idea precisa: la cultura può diventare uno spazio concreto nel quale ritrovare voce, relazioni e senso di appartenenza.

L’appuntamento è particolarmente significativo perché arriva alla vigilia di una nuova stagione di attività per il quartiere e consolida una collaborazione che da anni lega il Grande Cocomero alla realtà della Neuropsichiatria Infantile. L’associazione, attiva dal 1993, opera infatti accanto agli adolescenti ricoverati e, nello stesso tempo, ha costruito a San Lorenzo un luogo di aggregazione rivolto alla comunità giovan

“Condominio di via dei Sabelli”, quando il teatro diventa comunità

Il cuore dell’iniziativa è una storia costruita collettivamente. Dopo cinque mesi di laboratorio, la compagnia ha sviluppato personaggi, situazioni e trama attraverso un processo di scrittura condivisa nel quale i partecipanti hanno potuto mettere in gioco immaginazione, ironia e creatività.

Il risultato è un racconto ambientato in un condominio molto particolare. Da una parte ci sono alcuni residenti “suonatori”, intenzionati a formare una band; dall’altra gli altri abitanti dello stabile, alle prese con i conflitti e le incomprensioni che inevitabilmente nascono dalla convivenza.

Dietro la dimensione teatrale emerge però un tema molto più ampio: come costruire benessere condiviso attraverso l’ascolto dell’altro.

La musica diventa così il filo capace di collegare persone diverse, superare le distanze e trasformare quello che potrebbe essere un semplice conflitto condominiale in una riflessione sulla possibilità di stare insieme. È una metafora particolarmente efficace per un progetto che mette in relazione ragazzi provenienti da esperienze scolastiche e personali differenti.

Musica in Contatto porta la scuola dentro lo spettacolo

La novità di quest’anno è il coinvolgimento del progetto “Musica in Contatto”, promosso dall’IC Maffi. La collaborazione permette di unire la Scuola in Ospedale della sezione di Neuropsichiatria del Policlinico Umberto I con la scuola territoriale attraverso laboratori, incontri, attività musicali e momenti di condivisione.

Sul palco arriverà anche il Laboratorio Corale “Crescere Insieme con la Musica – Don Giuseppe Morosini”, protagonista di un percorso sviluppato durante l’anno attraverso il canto corale, l’ascolto reciproco e il lavoro sulle emozioni.

Il programma musicale attraversa epoche e sensibilità differenti, offrendo ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con linguaggi diversi e, soprattutto, di sperimentare la dimensione collettiva della musica.

È proprio questa la forza del progetto: non limitarsi a portare la musica in ospedale, ma utilizzare la musica per costruire ponti tra l’ospedale e la città.

Dal laboratorio alle strade di San Lorenzo

La scelta di portare lo spettacolo in uno spazio pubblico non è un dettaglio organizzativo. È parte integrante della filosofia del Grande Cocomero, che negli anni ha trasformato il rapporto con San Lorenzo in una componente essenziale della propria attività.

L’associazione è nata ufficialmente nel 1993 e ha progressivamente sviluppato un modello nel quale teatro, musica, arti visive e socialità diventano strumenti per favorire espressione e relazione. Il rapporto con il quartiere è documentato anche dalle numerose iniziative pubbliche realizzate negli anni.

Il passaggio dal laboratorio al palcoscenico pubblico assume quindi un valore ulteriore: i ragazzi non sono soltanto destinatari di un’attività, ma diventano protagonisti di un appuntamento culturale della comunità.

Il programma delle due serate

L’appuntamento è fissato al Parco delle Stelle, Largo Passamonti, a Scalo San Lorenzo.

La serata di lunedì 14 settembre prevede lo spettacolo teatrale, il concerto del laboratorio e la partecipazione dei Pink Puffers drum & brass Phunk band. L’inizio dello spettacolo teatrale è indicato alle 20:30.

Martedì 15 settembre, invece, il programma si apre alle 20 con il concerto del Laboratorio Corale “Crescere Insieme con la Musica – Don Giuseppe Morosini”, seguito dallo spettacolo teatrale e dal concerto del laboratorio.

Due serate dunque differenti ma unite dallo stesso filo conduttore: portare la creatività giovanile fuori dai luoghi abituali e restituirla alla città.

Un progetto che guarda oltre il palcoscenico

“Musica in Contatto” non si esaurisce nello spettacolo. Il programma comprende anche attività didattiche, uscite all’Auditorium Parco della Musica, concerti e lezioni aperte, laboratori dedicati al rap, alla musica elettronica e al paesaggio sonoro.

Sono previste inoltre attività legate a coding, robotica educativa e intelligenza artificiale, grazie alla collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale. Il progetto è sostenuto nell’ambito di “Per Chi Crea” e punta a rafforzare il rapporto tra formazione, creatività e partecipazione sociale.

L’obiettivo più importante, tuttavia, resta quello meno visibile e forse più prezioso: ricostruire connessioni.

In un’epoca nella quale molti adolescenti sperimentano isolamento, fragilità e difficoltà nel trovare spazi autentici di relazione, un laboratorio teatrale può diventare molto più di un’attività artistica. Può offrire un luogo nel quale scegliere un personaggio, inventare una storia, ascoltare gli altri e, soprattutto, sentirsi parte di qualcosa.

Ed è forse questo il significato più profondo del “Condominio di via dei Sabelli”: una storia nata da un gruppo di ragazzi che parla di condomini, band e conflitti, ma che in realtà racconta la possibilità di trasformare le differenze in una forma di comunità.

A San Lorenzo, per due sere, quella comunità salirà sul palco.