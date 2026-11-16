Pd, Schlein oltre la scadenza: la partita passa alle primarie

🌐 La proroga di Schlein è già stata approvata: congresso Pd dopo le politiche. Per le primarie del centrosinistra l’accordo indica febbraio 2027, ma calendario e regolamento sono due passaggi diversi.

La proroga non è più un’ipotesi

La proroga di Elly Schlein alla guida del Partito democratico non è più una trattativa da chiudere. È stata approvata il 18 ottobre 2026, quando l’Assemblea nazionale ha modificato lo Statuto per spostare il rinnovo della segreteria oltre le elezioni politiche. Il punto non è se la leader resterà oltre la scadenza naturale del mandato, fissata al 12 marzo 2027: la decisione interna è già arrivata. La questione politica si è trasferita sulla scelta della guida del centrosinistra.

Anche sulle primarie, però, il quadro è cambiato rispetto alle discussioni di settembre. Il 30 ottobre Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno annunciato un’intesa che prevede la consultazione entro febbraio 2027. Una scadenza condivisa non equivale ancora a un regolamento completo: numero dei candidati, sistema di voto e modalità di partecipazione costituiscono un negoziato distinto. È su questa distanza fra accordo politico e organizzazione concreta che resta concentrata la partita.

Che cosa cambia nello Statuto democratico

La modifica riguarda il comma 2 dell’articolo 8. La regola ordinaria prevede che il presidente dell’Assemblea nazionale avvii l’elezione dell’Assemblea e del segretario sei mesi prima della fine del mandato. L’aggiunta introduce un percorso diverso quando quella scadenza cade nell’anno delle elezioni per Camera e Senato: dopo una deliberazione dell’Assemblea, il rinnovo interno può essere indetto successivamente alle consultazioni politiche. Il rinvio è quindi collegato al calendario elettorale, non a una nuova durata ordinaria della segreteria.

Il problema nasceva dalla coincidenza fra il quadriennio di Schlein e le politiche attese nel 2027. Senza un intervento sulle regole, il partito avrebbe dovuto avviare il percorso congressuale mentre preparava la competizione nazionale. Era questo il rischio segnalato prima dell’assemblea: sovrapporre il confronto sulla leadership democratica alla costruzione dell’alleanza e alla campagna elettorale. Il mandato iniziato il 12 marzo 2023 avrebbe infatti raggiunto la sua scadenza naturale quattro anni dopo.

Nel conteggio complessivo pubblicato dal Pd, la modifica ha raccolto 602 voti favorevoli, un contrario e un astenuto. Il consenso è dunque stato larghissimo, ma il totale non va descritto come unanime senza precisazioni. Un ordine del giorno ha accompagnato il passaggio, collocando il rinnovo degli organi nazionali dopo le elezioni politiche.

Segretaria del Pd e candidata della coalizione: due ruoli

Nella stessa assemblea è arrivata una seconda decisione, separata dalla proroga: la designazione di Schlein come candidata del partito qualora il centrosinistra utilizzi le primarie per scegliere la propria guida. Quel documento ha ottenuto 578 favorevoli, 26 astenuti e tre contrari. Il voto riguarda la posizione del Pd dentro un’eventuale consultazione comune, non l’assegnazione automatica della leadership dell’intera alleanza.

La distinzione è sostanziale. Il rinvio del congresso permette a Schlein di affrontare le politiche mantenendo la segreteria; la designazione le attribuisce il sostegno del partito nella competizione di coalizione. Nessuno dei due passaggi sostituisce il confronto con gli alleati. La nota congiunta del 30 ottobre indica infatti come obiettivo una leadership sostenuta da tutte le forze del campo progressista, da individuare attraverso le primarie concordate.

Prima il programma, poi il voto entro febbraio

L’intesa annunciata dai quattro leader dispone le tappe in una sequenza precisa: confronto per definire il programma entro novembre, mobilitazione nazionale nel mese di dicembre e primarie entro febbraio. Non sono tre appuntamenti equivalenti: il primo riguarda i contenuti dell’alternativa di governo, il secondo la sua iniziativa pubblica, il terzo la selezione della leadership. Il comunicato distingue questi momenti, senza presentarli come un unico atto già completato.

Al confronto programmatico, secondo la nota, sono chiamate le opposizioni rappresentate in Parlamento che condividono l’obiettivo di costruire un’alternativa alla destra. La manifestazione di dicembre è stata annunciata durante la discussione sulla manovra economica, contestata dai firmatari. Si tratta di impegni politici annunciati: il loro inserimento nel calendario non certifica, da solo, né la conclusione del programma né la soluzione delle differenze fra i partiti.

Il nodo dei candidati e delle regole

Le posizioni emerse prima dell’accordo spiegano quali questioni richiedano ancora attenzione. Il 23 ottobre Dario Franceschini aveva prospettato primarie a inizio febbraio, preferibilmente con un confronto Schlein-Conte e un turno unico. Conte aveva invece contestato l’idea che i due principali partiti potessero stabilire preventivamente un campo ristretto, sostenendo una corsa aperta a chi accetta le regole. Erano proposte differenti, non disposizioni di un regolamento approvato.

Anche Alessandro Onorato, intervenendo agli Stati generali di Progetto civico, aveva rifiutato l’impostazione di una sfida soltanto fra due leader. Il punto non riguarda quindi esclusivamente la data del voto: riguarda l’accesso alla competizione. Nell’approfondimento successivo all’intesa del 30 ottobre, fra le questioni da affrontare figuravano inoltre turno unico o doppio turno, gazebo, eventuale voto online e preregistrazione. Queste opzioni non vanno trasformate in decisioni già prese.

La consultazione distinta dal congresso

Restano dunque separati due percorsi elettivi: quello interno al Pd, spostato oltre le politiche, e quello della coalizione, previsto prima del voto nazionale. Hanno partecipanti, obiettivi e conseguenze differenti: il congresso rinnova la guida democratica, mentre le primarie concordate dagli alleati devono individuare una leadership comune. Nella nota congiunta del 30 ottobre, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni hanno fissato per queste ultime il termine di febbraio 2027.

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