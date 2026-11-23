🌐 Gli schemi in amore possono ripetersi, ma attribuirli soltanto al cervello è una scorciatoia: gli studi distinguono somiglianze tra partner, attrazione nell’incertezza e attaccamento, senza descrivere un destino inevitabile.

Il nuovo partner può assomigliare al precedente

Il partner cambia, ma alcuni tratti sembrano tornare. È una domanda che la ricerca ha affrontato direttamente: esiste una somiglianza riconoscibile tra le persone con cui costruiamo relazioni successive? Uno studio di Yoobin Park e Geoff MacDonald, pubblicato nel 2019, ha trovato una continuità nei profili di personalità dei partner. Questo non equivale a dimostrare che scegliamo sempre la persona sbagliata, né che ogni nuova storia sia destinata a riprodurre la precedente.

I ricercatori hanno utilizzato dati raccolti nell’arco di nove anni in Germania, confrontando le descrizioni che partner attuali e precedenti davano di sé. Un dettaglio importante: non si sono basati soltanto sul ricordo della persona rimasta al centro delle due relazioni. La somiglianza osservata persisteva anche distinguendola dai tratti comuni alla popolazione e dalla somiglianza con il partecipante stesso. È un risultato sulle caratteristiche dei partner, non una misura della felicità o del fallimento delle coppie.

Perché il cervello non basta a spiegare tutto

Attribuire la ripetizione al cervello offre una risposta immediata, ma lascia irrisolto il passaggio decisivo: quale meccanismo produce quella continuità? Lo studio sui partner documenta una regolarità e indica la necessità di ulteriori ricerche sulle sue cause. Non dimostra che la familiarità venga automaticamente scambiata per compatibilità e non identifica un circuito responsabile delle scelte sentimentali. Osservare che due partner si assomigliano è diverso dallo spiegare perché siano stati scelti.

Anche il richiamo alla dopamina richiede cautela. Nell’esperimento spesso citato per spiegare il fascino dell’incertezza, i ricercatori hanno misurato valutazioni di attrazione e pensieri riferiti dalle partecipanti, non il rilascio di questa sostanza. Da quel lavoro, dunque, non si può ricavare che un messaggio intermittente provochi una dipendenza. La distinzione conta: un risultato psicologico circoscritto non costituisce, da solo, la prova di una spiegazione neurobiologica completa.

L’incertezza può aumentare l’attrazione, ma non sempre

L’esperimento di Erin Whitchurch, Timothy Wilson e Daniel Gilbert, uscito online nel dicembre 2010 e nel fascicolo del febbraio 2011, coinvolse 47 studentesse dell’Università della Virginia. Le partecipanti osservavano profili maschili e ricevevano informazioni diverse sull’interesse che quegli uomini avrebbero manifestato nei loro confronti. Nel gruppo lasciato nell’incertezza, l’attrazione dichiarata risultò maggiore rispetto ai gruppi con informazioni più definite. Si trattava però di una situazione sperimentale, non di relazioni seguite nel tempo.

Le partecipanti incerte riferivano anche più pensieri sugli uomini rispetto a quelle convinte di piacere molto. Gli autori consideravano tuttavia ancora provvisoria la prova che fossero proprio questi pensieri a spiegare l’aumento dell’attrazione. Il campione ristretto, composto da universitarie, impedisce inoltre di trasformare il risultato in una regola valida per qualsiasi persona. Il lavoro non stabilisce che essere sfuggenti renda un rapporto migliore, né valuta gli effetti di comportamenti intermittenti dentro una coppia stabile.

Le prime relazioni contano, senza scrivere il destino

Un altro livello riguarda l’attaccamento: il modo in cui vengono vissute vicinanza, disponibilità dell’altro e possibilità di essere lasciati. Uno studio prospettico ha seguito 705 partecipanti e le loro famiglie per circa tre decenni, dall’infanzia fino a un’età prossima ai trent’anni. Ha rilevato associazioni tra la qualità delle prime relazioni e gli orientamenti di attaccamento adulti. Le esperienze iniziali hanno quindi un peso documentabile, ma non esauriscono la spiegazione delle differenze tra persone.

Il dato aiuta anche a ridimensionare le letture assolute. Per la qualità iniziale del rapporto madre-figlio, la quota mediana di variabilità spiegata nell’ansia e nell’evitamento adulti era del 3% nei diversi ambiti relazionali. Lo studio trovava associazioni anche con la qualità delle amicizie durante la crescita. Ridurre ogni difficoltà di coppia al rapporto con i genitori cancellerebbe dunque una parte degli stessi risultati: la ricerca considera più relazioni e restituisce contributi parziali, non una causa esclusiva.

Somiglianza, attrazione e qualità non sono sinonimi

Le ricerche rispondono perciò a domande differenti. Il confronto tra partner misura continuità di personalità; l’esperimento sull’incertezza riguarda l’attrazione iniziale; lo studio sulle esperienze infantili esamina associazioni con l’attaccamento adulto. Nessuno di questi risultati autorizza una diagnosi della singola storia. Per interpretare correttamente le prove bisogna evitare di sovrapporre fenomeni distinti: avere un tipo ricorrente non significa automaticamente vivere relazioni insoddisfacenti, così come provare attrazione non dimostra la qualità futura di un rapporto.

Neppure l’idea che un nuovo amore modifichi necessariamente il proprio attaccamento trova una conferma semplice. Una ricerca pubblicata nel 2025, firmata da Alex Christoph Traut e colleghi, ha esaminato coppie già consolidate. L’obiettivo era osservare l’evoluzione di ansia ed evitamento e verificare il rapporto con caratteristiche come sostegno, vicinanza e disponibilità del partner. Il disegno comprendeva entrambi i membri della coppia, permettendo di studiare anche l’eventuale evoluzione coordinata dei loro orientamenti.

Che cosa è cambiato nelle coppie osservate

I risultati hanno mostrato cambiamenti limitati, non una trasformazione generale: una piccola diminuzione statisticamente significativa dell’ansia nelle donne, mentre l’evitamento rimaneva sostanzialmente stabile. Non è emersa un’evoluzione coordinata dell’attaccamento tra i partner. Inoltre, i cambiamenti risultavano in larga parte non associati alle caratteristiche della relazione misurate all’inizio. Il risultato non sostiene quindi la promessa che basti incontrare una persona disponibile per modificare automaticamente i propri orientamenti affettivi.

Lo studio ha seguito per 20 mesi 1.036 coppie, con un’età media dei partecipanti di 32,9 anni e una durata media della relazione di 8,6 anni.

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