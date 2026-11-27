🌐 Uno studio su DNA e personalità collega migliaia di differenze genetiche ai cinque grandi tratti psicologici. Il dato definitivo aggiorna i 1.257 segnali iniziali a 1.260 varianti: associazioni reali, ma nessun destino individuale già scritto.

Il numero cambia, il punto resta: nessun gene del carattere

Il DNA contiene indizi sulla personalità, non una descrizione definitiva della persona. Una grande ricerca internazionale ha individuato oltre milleduecento varianti genetiche associate ai principali tratti psicologici. Ma proprio la complessità dei risultati impone di separare due idee molto diverse: trovare un legame statistico e poter prevedere come penserà, sentirà o agirà un individuo. La seconda possibilità non discende automaticamente dalla prima.

C’è anzitutto una cifra da aggiornare. I 1.257 segnali richiamati nella prima versione della ricerca appartengono al preprint diffuso il 20 maggio 2025, prima della revisione scientifica. Il lavoro definitivo, pubblicato il 2 settembre 2026, identifica invece 1.260 varianti associate alla personalità, delle quali 824 nuove. Non si tratta quindi di una scoperta annunciata oggi, ma di risultati già pubblicati nella loro versione finale.

Che cosa hanno misurato i ricercatori

Il gruppo internazionale, con Ted Schwaba della Michigan State University come primo autore, ha riunito i risultati di 46 coorti di ricerca. Il numero dei partecipanti cambia secondo il tratto esaminato e arriva a circa 1,14 milioni. I ricercatori hanno messo in relazione le informazioni genetiche con questionari sulla personalità: due livelli di osservazione distinti, da confrontare attraverso l’analisi statistica.

La personalità è stata descritta attraverso i Big Five: estroversione, amicalità, coscienziosità, nevroticismo e apertura all’esperienza. Sono dimensioni che comprendono aspetti come socievolezza ed energia, fiducia e cooperazione, organizzazione e responsabilità, sensibilità alle emozioni negative, curiosità e immaginazione. Non equivalgono a cinque categorie chiuse nelle quali collocare ogni persona, né costituiscono da sole una diagnosi clinica.

Un’associazione non è un interruttore biologico

Il metodo utilizzato è quello degli studi di associazione sull’intero genoma, indicati dalla sigla GWAS. Si confrontano moltissime differenze nel DNA per individuare quelle statisticamente collegate a un tratto. Un segnale emerso dall’analisi indica dunque una relazione da approfondire: non dimostra, da solo, quale meccanismo biologico produca il comportamento osservato. È una distinzione essenziale per leggere correttamente questo tipo di ricerca.

Anche chiamare queste varianti «geni della personalità» sarebbe fuorviante. Una variante è una differenza nella sequenza genetica; il suo collegamento statistico può orientare ulteriori indagini, senza identificare automaticamente un gene responsabile. Il passaggio dalla mappa delle associazioni alla spiegazione biologica richiede altri studi. Correlazione e causalità restano piani diversi, anche quando il campione analizzato è molto grande.

Schwaba sottolinea che non esiste un singolo gene della personalità: persino le varianti con gli effetti individuali maggiori hanno effetti molto piccoli. Il loro contributo combinato può diventare più consistente, ma questo non trasforma il patrimonio genetico in un interruttore capace di accendere l’estroversione o spegnere la curiosità. Il risultato descrive una struttura distribuita, non un comando unico.

Le percentuali non sono una quota del nostro carattere

Nel lavoro definitivo, una stima che tiene conto delle differenze fra coorti colloca tra il 7,4% e il 10,6% la variabilità dei tratti associata alle varianti genetiche comuni considerate. Sono valori riferiti alle differenze osservate fra partecipanti e ai modelli statistici impiegati. Non significano che quella percentuale della personalità di ciascuno sia geneticamente fissata.

La precisazione serve anche a evitare una sottrazione ingannevole: non basta togliere quella quota da cento per ottenere una misura esatta dell’ambiente. Lo studio stima componenti della variabilità con determinati dati e metodi, non divide ogni individuo in una parte genetica e una parte acquisita. Misurare un’associazione nella popolazione non equivale a leggere il futuro di una persona.

Il controllo nelle famiglie e il ruolo dell’esperienza

Per verificare la solidità dei risultati, gli autori hanno utilizzato anche confronti all’interno delle famiglie, con dati fino a 50.725 partecipanti. Questo approccio permette di ridurre alcune distorsioni legate alle caratteristiche condivise dai parenti. Le associazioni genetiche hanno mostrato una sostanziale tenuta: un elemento importante per distinguere il segnale osservato da possibili effetti confondenti del contesto familiare.

Non è però una dimostrazione dell’irrilevanza dell’educazione o delle esperienze. La comunicazione dei ricercatori ribadisce che l’ambiente conserva un ruolo importante. Inoltre, le associazioni sono risultate coerenti fra gruppi diversi per età, provenienza e strumenti di misurazione: una robustezza utile alla ricerca, ma diversa dalla capacità di fornire un ritratto individuale certo attraverso un campione di DNA.

I collegamenti con la vita quotidiana

Il gruppo ha esplorato anche associazioni con salute, istruzione, percorsi professionali e abitudini. Questi collegamenti ampliano le domande scientifiche, senza autorizzare spiegazioni automatiche delle biografie personali. Una relazione fra un insieme di varianti e un esito non stabilisce che quell’esito sia inevitabile, né che dipenda da una sola catena causale.

Fra i risultati riportati, le varianti associate alla coscienziosità erano collegate a una maggiore attività durante il giorno; quelle associate all’apertura all’esperienza e all’estroversione risultavano invece collegate a una maggiore propensione alle ore notturne.

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