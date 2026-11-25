🌐 Le bufale sul sesso possono influenzare contraccezione e prevenzione. Gli andrologi richiamano l’attenzione su dieci convinzioni errate, dall’alcol all’HPV, fino ai sintomi che richiedono una visita.

L’allarme degli andrologi e il dato da leggere con cautela

Una crema per aumentare le dimensioni, un bicchiere per migliorare la prestazione, un dolore liquidato come conseguenza dell’astinenza. Le false convinzioni sulla sessualità possono orientare decisioni concrete: quale contraccezione usare, se acquistare un prodotto, quando chiedere aiuto. La Società Italiana di Andrologia ha richiamato l’attenzione su dieci falsi miti nel mese della prevenzione andrologica di novembre, segnalando il rischio di ritardare diagnosi e cure.

Secondo la stima diffusa dalla SIA, in Italia due uomini su tre credono a informazioni false sulla sessualità maschile. Il numero va però distinto da una misurazione documentata: nei materiali consultabili non sono indicati campione, domande e metodologia. Alessandro Palmieri, presidente della società scientifica, avverte che vergogna e pregiudizi possono favorire la sottovalutazione dei disturbi e il ricorso a rimedi fai da te.

Dimensioni e contraccezione: due promesse ingannevoli

Pillole e creme allungano il pene. Non esistono prove che i prodotti pubblicizzati con questa promessa funzionino. Alcuni possono anche essere dannosi. È diverso il discorso sui dispositivi impiegati in percorsi clinici selezionati: non autorizza a considerare qualsiasi accessorio acquistato online una soluzione sicura. Anche le tecniche manuali proposte come esercizi innocui possono provocare dolore, cicatrici e deformazioni. La promessa commerciale non equivale a un’indicazione medica.

Il coito interrotto è una contraccezione affidabile. È tra i metodi meno efficaci nell’uso comune. Le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità riportano circa 20 gravidanze ogni 100 donne nel primo anno di utilizzo tipico; con impiego corretto a ogni rapporto, circa quattro. Il 20% non descrive dunque il rischio di un singolo rapporto. Inoltre, il coito interrotto non offre protezione dalle infezioni sessualmente trasmissibili.

Alcol e masturbazione: il piacere non segue le leggende

Bere migliora la prestazione sessuale. L’alcol non è una terapia per le difficoltà di erezione. Un consumo eccessivo può contribuire al problema e può mascherare altri fattori fisici, emotivi o psicologici che meritano attenzione. Nella gestione della disfunzione erettile rientrano invece la valutazione delle cause, la limitazione dell’alcol e, quando necessario, cambiamenti dello stile di vita: movimento, controllo del peso e stop al fumo.

Masturbarsi spesso provoca infertilità. La masturbazione frequente non sembra avere effetti rilevanti sulla fertilità maschile. La frequenza delle eiaculazioni può modificare alcuni parametri del liquido seminale, ma questo non significa perdere la capacità di concepire. Nei soggetti con qualità spermatica normale, alcune ricerche hanno osservato concentrazione e motilità nella norma anche con eiaculazioni quotidiane. Un singolo parametro non va quindi trasformato automaticamente in una diagnosi di infertilità.

Erezione: né una questione solo di età né una cura unica

I problemi di erezione riguardano soltanto gli anziani. La SIA ricorda che possono interessare anche uomini giovani. L’età, da sola, non spiega il disturbo: possono intervenire condizioni vascolari, neurologiche, ormonali, farmaci e fattori emotivi. Ansia e stress sono possibilità da considerare, non spiegazioni da assegnare automaticamente a ogni giovane. Allo stesso modo, attribuire tutto all’invecchiamento può impedire di riconoscere una condizione trattabile.

Bastano farmaci o integratori per risolvere tutto. La scelta del trattamento dipende dalla causa. Diabete, malattie cardiovascolari, alterazioni ormonali e alcune terapie possono essere coinvolti nelle difficoltà di erezione. Per questo la valutazione non dovrebbe fermarsi alla prestazione sessuale: può riguardare anche la salute generale. Le possibilità terapeutiche comprendono interventi sullo stile di vita, supporto psicologico, medicinali e altri trattamenti selezionati dal medico, non una soluzione identica per tutti.

HPV ed eiaculazione precoce: gli equivoci da superare

Il papillomavirus riguarda soltanto le donne. L’HPV interessa anche gli uomini ed è associato, tra le altre patologie, a tumori del pene, dell’ano e dell’orofaringe. La prevenzione vaccinale coinvolge entrambi i sessi. Il vaccino serve a prevenire l’infezione: per ottenere la massima efficacia è preferibile somministrarlo prima dell’esposizione al virus, quindi prima dell’inizio dell’attività sessuale. Le condizioni dell’offerta gratuita vanno verificate presso il servizio sanitario della propria Regione.

L’eiaculazione precoce è soltanto psicologica e non si cura. Possono contribuire fattori emotivi e fisici, compresi problemi prostatici o tiroidei. Esistono percorsi terapeutici che possono comprendere consulenza psicosessuale, tecniche comportamentali e farmaci, secondo la valutazione clinica. Riconoscere una componente psicologica non significa immaginare il disturbo, né escludere altre cause. La scelta dell’intervento richiede attenzione anche alle condizioni generali e alle possibili interazioni tra medicinali.

Visite e dolore testicolare: quando non rimandare

Dall’andrologo si va soltanto da anziani o quando qualcosa non funziona. Gli specialisti richiamano il ruolo della prevenzione nelle diverse fasi della vita. Nell’adolescenza la valutazione può individuare condizioni rilevanti per la fertilità futura; nell’adulto può affrontare salute sessuale, riproduttiva e ormonale. Questo non equivale a prescrivere esami identici a tutti: tempi e accertamenti dipendono dalla situazione personale, dai sintomi e dalla valutazione del professionista.

I testicoli fanno male perché non si eiacula abbastanza. Un dolore persistente non va archiviato con questa spiegazione. Tra le possibili cause figurano infezioni, traumi, ernie e altre condizioni che richiedono un inquadramento. Anche un nodulo o un cambiamento di forma meritano una visita. Un dolore improvviso e intenso richiede invece una valutazione urgente in pronto soccorso: può essere il segnale di una torsione testicolare, che può compromettere il testicolo se non viene trattata rapidamente.

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